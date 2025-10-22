Virat Kohli: విరాట్ కోహ్లీని దెబ్బకొట్టే ప్లాన్..ఆస్ట్రేలియా ఆటగాళ్లు ఎంతకి తెగించార్రా..!

Virat Kohli Weakness: భారత క్రికెట్ జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉంది. ప్రస్తుతం ఆసీస్తో టీమ్ఇండియా వన్డే సిరీస్ ఆడుతోంది. మొదటి వన్డే ఆదివారం 19వ తేదీ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో తడబడిన భారత జట్టు ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఆస్ట్రేలియా జట్టు 7 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఓటమికి ప్రధాన కారణం విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఆశించిన మేర ప్రదర్శన చేయకపోవడమే అందుకు కారణంగా కనిపిస్తింది.
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడుతుండటం వల్ల వారు పరుగులు సాధిస్తారనే ఆశ అభిమానుల్లో ఉంది. కానీ ఒకే లక్ష్యంతో వారు అవుట్ కావడం నిరాశపరిచింది. ముఖ్యంగా విరాట్ కోహ్లీ ఆస్ట్రేలియాలో తొలిసారి వన్డే క్రికెట్లో డకౌట్గా నిలిచి నిరాశపరిచాడు. ఈ నేపథ్యంలో రేపు (అక్టోబర్ 23) అట్లాంటాలో జరగనున్న రెండో వన్డేలో అతను గొప్పగా రాణిస్తాడని అభిమానుల్లో అంచనా ఉంది.
ఈ పరిస్థితిలో ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు మాథ్యూ షార్ట్ మాట్లాడుతూ.. విరాట్ కోహ్లీ రెండవ వన్డేలో సులభంగా ఔట్ చేస్తామని చెప్పాడు. "సాధారణంగా నేను ఫాస్ట్ బౌలర్లకు సూచనలు ఇవ్వను. కానీ విరాట్ కోహ్లీ ఇటీవల ఆఫ్ స్టంప్ బంతుల నెట్స్లో కచ్చితంగా ఔట్ అవుతున్నాడు. కాబట్టి జోష్ హేజిల్వుడ్, మిచెల్ స్టార్క్ వంటి బౌలర్లు ఆ బంతులను అతనికి చాలా వేస్తారు. కాబట్టి వారికి ఏమి చేయాలో తెలుసు" అని అన్నాడు.
"ఆస్ట్రేలియాలో భారత జట్టుకు చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు. కాబట్టి విరాట్ కోహ్లీ లాంటి వ్యక్తి ఆస్ట్రేలియాలో ఆడటం చాలా బాగుంటుంది. అతనిలాంటి ఆటగాడితో మైదానాన్ని పంచుకోవడం గొప్ప విషయం" అని ఆయన అన్నారు.
వన్డే సిరీస్ జట్లు:
టీమ్ఇండియా: శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, మహ్మద్ సిరాజ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ధ్రువ్ జురెల్.
ఆస్ట్రేలియా: మిచెల్ మార్ష్ (కెప్టెన్), జేవియర్ బార్ట్లెట్, అలెక్స్ కారీ, కూపర్ కొన్నోలీ, బెన్ డ్యూర్షుయిస్, నాథన్ ఎల్లిస్, కామెరాన్ గ్రీన్, జోష్ హాజిల్వుడ్, ట్రావిస్ హెడ్, జోష్ ఇంగ్లిస్, మిచెల్ ఓవెన్, మాథ్యూ రెన్షా, మాథ్యూ షార్ట్, మిచెల్ స్టార్క్, ఆడమ్ జంపా.
Also Read: Gruha Lakshmi Scheme: పండగపూట మహిళలకు శుభవార్త..గృహలక్ష్మి పథకంతో అకౌంట్లోకి రూ.6,000 జమ!?
Also REad: Gold Reserves: బంగారం కరువు తీరబోతుంది..భారీగా పెరిగిన గోల్డ్ మైన్స్..ఇండియాలో ఎంత బంగారం ఉందంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook