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VVS Laxman BCCI: టీమ్ఇండియా ప్రధాన కోచ్‌గా వీవీఎస్ లక్ష్మణ్? బీసీసీఐలో కీలక పదవికి హైదరాబాదీ సై! నిజమిదే?

VVS Laxman BCCI Role: భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ బ్యాటింగ్ మాంత్రికుడు, హైదరాబాదీ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్‌కు బీసీసీఐలో అత్యంత కీలకమైన పదవి దక్కనుంది. ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌కు అధిపతిగా ఉన్న లక్ష్మణ్‌కు బోర్డు మరింత ఉన్నతమైన బాధ్యతను అప్పగించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 14, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:54 AM IST
VVS Laxman BCCI: టీమ్ఇండియా ప్రధాన కోచ్‌గా వీవీఎస్ లక్ష్మణ్? బీసీసీఐలో కీలక పదవికి హైదరాబాదీ సై! నిజమిదే?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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VVS Laxman BCCI: టీమ్ఇండియా ప్రధాన కోచ్‌గా వీవీఎస్ లక్ష్మణ్? బీసీసీఐలో కీలక పదవికి హైదరాబాదీ సై! నిజమిదే?
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