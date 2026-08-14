VVS Laxman BCCI Role: భారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ దిగ్గజం, హైదరాబాదీ సొగసరి బ్యాట్స్మెన్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్కు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI)లో అత్యంత కీలకమైన పదవి దక్కనుంది. ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ (నేషనల్ క్రికెట్ అకాడమీ) అధిపతిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న ఆయనకు, బోర్డు మరింత పెద్ద బాధ్యతను అప్పగించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
రానున్న ప్రక్షాళన - కొత్త బాధ్యతలు
వచ్చే నెలలో బీసీసీఐ అంతర్గత ప్రక్షాళనకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఈ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో వీవీఎస్ లక్ష్మణ్కు బీసీసీఐ డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ బాధ్యతలను అప్పగించే అవకాశం ఉన్నట్లు ఇండియా టుడే వార్తా సంస్థ నివేదించింది.
ఈ కొత్త పదవి ఆయన ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ డైరెక్టర్ బాధ్యతకు అదనంగా కొనసాగేలా ప్రణాళికలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ఈ పదవి కనుక దక్కితే, లక్ష్మణ్ భారత క్రికెట్ కార్యకలామాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారనున్నారు. సీనియర్ జట్టు, సెలెక్టర్లు, కోచ్లు, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ విభాగాల మధ్య సమన్వయం చేసే పూర్తి బాధ్యత ఆయనే పర్యవేక్షించనున్నారు.
లక్ష్మణ్ నిర్వహించనున్న విధులు..
డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్గా నియమితులైతే లక్ష్మణ్ ప్రధానంగా క్రింది బాధ్యతలను నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది.
1) దేశవ్యాప్తంగా యువ ప్రతిభను గుర్తించడం.
2) ఆటగాళ్ల సమగ్ర అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రచించడం.
3) భారత క్రికెట్ను భవిష్యత్తు దిశగా నడిపించడంలో అత్యుత్తమ వ్యూహాలను అమలు చేయడం.
గతంలో టీమిండియా హెడ్ కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం వచ్చినప్పటికీ, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకుని లక్ష్మణ్ ఆ పదవిని సున్నితంగా తిరస్కరించారు. తాజాగా జింబాబ్వే పర్యటనకు తాత్కాలిక హెడ్ కోచ్గా వ్యవహరించి జట్టును విజయపథంలో నడిపించడంతో, ఆయన సేవలను మరింత విస్తృతంగా ఉపయోగించుకోవాలని బీసీసీఐ భావిస్తోంది.
మరోవైపు, ప్రస్తుత సీనియర్ పురుషుల క్రికెట్ జట్టు సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ అజిత్ అగార్కర్ పదవీకాలాన్ని 2027 జూన్ వరకు పొడిగించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ మార్పులకు సంబంధించి బీసీసీఐ నుంచి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.
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