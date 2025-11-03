Watch Amanjot Kaur Game Change Catch Video: తొలిసారి మహిళల వండే ప్రపంచ కప్ ను గెలిచిన భారత జట్టుకు ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కోట్లాదిమంది భారతీయుల కల నెరవేరింది. ఆదివారం నవీ ముంబై పటేల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్ పోరులో సౌత్ ఆఫ్రికా పై భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఫైనల్లో సౌత్ ఆఫ్రికా పై 52 రన్స్ తేడాతో ఘన విజయం సాధించి మొదటి వరల్డ్ కప్ ను గెలుచుకుంది భారత్. మొదటగా బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 298/7 పరుగులు చేసింది. సౌత్ ఆఫ్రికా ముందు 299 పరుగుల భారీ లక్ష్యం పెట్టింది.
మ్యాచ్ని మలుపు తిప్పిన క్యాచ్..
ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో మ్యాచ్ని మలుపు తిప్పింది అమన్జోత్ కౌర్ క్యాచ్. సౌత్ ఆఫ్రికా కెప్టెన్ లారా (101) విజృంభిస్తున్న సమయంలో దీప్తి శర్మ వేసిన బంతికి లారా భారీ షార్ట్ కొట్టబోయింది. ఆ సమయంలో బంతి అమన్ చేతికి చిక్కింది. అయితే డ్రాప్ కాబోయే బంతిని చాకచక్యంగా మూడుసార్లు బంతి చేయి జారకుండా ఒడిసిపట్టి క్యాచ్ పట్టేసింది. దీంతో భారత్కు కూడా కప్పు చేజారకుండా చేసింది. మొదటగా బంతి బౌండరీ వైపు దూసుకెళ్తున్న సమయంలో అమన్ కాస్త తడబాటుకు గురైంది. కానీ రెండు సార్లు బాల్ చేయి జారిన మూడోసారి ఒంటి చేత్తో ఒడిసి పట్టిన తీరుకు నెట్టింటా సైతం ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. #Amanjot, #Teamindia హ్యాష్ట్యాగ్లు ట్రెండింగ్లో నిలిచాయి.
అమన్జోత్ ఫీలింగ్ అదర్ హో అంటూ అమ్మపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇక 299 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సౌత్ ఆఫ్రికా 45.3 ఓవర్లలో 246 పరుగులకు అలౌట్ అయింది.. ఫైనల్ లో సెంచరీ సహా తొమ్మిది మ్యాచ్లో 571 రన్స్ చేసి టాప్ స్కోరర్ గా కేప్టన్ లారా నిలిచారు. కప్పు ఓడిపోవడంతో ఆమె ముఖం మాత్రం విషాదంతో నిండిపోయింది. మ్యాచ్ ఓడిపోయిన అభిమానుల మనుసులు గెలుచుకుంది సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్.
అయితే, భారత మహిళా జట్టు విజేతగా నిలిచిన సమయంలో కప్పు ఎత్తి ఓల్డెస్ట్ కెప్టెన్గా హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ చరిత్ర సృష్టించారు. దీంతో లెజెండ్స్ లిస్టులో ఆమె కూడా చేరిపోయింది. మరోవైపు షెఫాలీ ఫైనల్ లో (87) రన్స్ చేయడమే కాకుండా.. 2 వికెట్లు తీసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' గా కూడా నిలిచారు. అనూహ్యంగా గాయపడిన ప్రతీక స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చి భారత్ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించింది షేఫాలి. ఇక 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' గా దీప్తి శర్మ నిలిచారు. వరల్డ్ కప్ నాకౌట్లో 58 రన్స్ , 5 వికెట్లు తీసిన తొలి ప్లేయర్గా చరిత్ర సృష్టించింది. అంతేకాదు ఈ ఏడాది అత్యధిక వికెట్లు (22) తీసిన మూడో స్థానం కైవసం చేసుకున్నారు.ఇక మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ షెఫాలీ (87), దీప్తి (58) అద్భుతంగా రాణించారు. మరోవైపు సౌత్ ఆఫ్రికా లారా (101) అన్నేది (35) మినహా ఎవరూ పెద్దగా రాణించలేదు.
