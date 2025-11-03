English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Video: మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పిన క్యాచ్‌ చూశారా?‌ ఒంటి చేతితో ఒడిసిపట్టి భారత్‌కు కప్పు తెచ్చిన అమన్‌జోత్‌ క్యాచ్‌..!

Video: మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పిన క్యాచ్‌ చూశారా?‌ ఒంటి చేతితో ఒడిసిపట్టి భారత్‌కు కప్పు తెచ్చిన అమన్‌జోత్‌ క్యాచ్‌..!

Watch Amanjot Kaur Game Change Catch Vido: భారత ఉమెన్స్ క్రికెట్ జట్టుకు దశాబ్దాల కల నేరవేరిన క్షణం. 2025 మహిళల వరల్డ్‌ కప్‌ భారత కైవసం చేసుకున్న సందర్భం. 2005, 2017లో వరల్డ్ కప్‌లలో రన్నరప్‌తో అడుగు దూరంలో ఆగిపోయినా.. ఈసారి మాత్రం ఆ కల సుసాధ్యం చేసుకున్నాం. మన భారత మహిళా క్రికెటర్‌ల కృషి, పట్టుదలతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్‌ను మట్టి కరిపించాం. అయితే మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పిన  అమన్ జోత్‌ కౌర్‌ పట్టిన క్యాచ్ తీరుకు నెట్టింటా ప్రశంసలు వెలువెత్తుతున్నాయి. బంతి డ్రాప్ కాకుండా.. భారత్‌కు కప్‌ చేజారకుండా పట్టిన క్యాచ్‌ అద్భుతం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 3, 2025, 07:33 AM IST

Trending Photos

Gold Rate : అక్బర్ కాలంలో బంగార ధర ఎంత? ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది?
7
gold price
Gold Rate : అక్బర్ కాలంలో బంగార ధర ఎంత? ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది?
Old 5 Rupee Note: కేవలం రూ.5 నోటు ఉంటే చాలు..రూ.42 లక్షలు డబ్బు వచ్చిపడుతాయి!
5
Old 5 Rs Notes
Old 5 Rupee Note: కేవలం రూ.5 నోటు ఉంటే చాలు..రూ.42 లక్షలు డబ్బు వచ్చిపడుతాయి!
PF Balance: మీ ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదా? ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లోనే బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు..!!
5
banking
PF Balance: మీ ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదా? ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లోనే బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు..!!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.10వేలు తక్కువగానే పలుకుతోంది. నవంబర్ 1వ తేదీ శనివారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.10వేలు తక్కువగానే పలుకుతోంది. నవంబర్ 1వ తేదీ శనివారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Video: మ్యాచ్‌ను మలుపు తిప్పిన క్యాచ్‌ చూశారా?‌ ఒంటి చేతితో ఒడిసిపట్టి భారత్‌కు కప్పు తెచ్చిన అమన్‌జోత్‌ క్యాచ్‌..!

Watch Amanjot Kaur Game Change Catch Video: తొలిసారి మహిళల వండే ప్రపంచ కప్ ను గెలిచిన భారత జట్టుకు ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కోట్లాదిమంది భారతీయుల కల నెరవేరింది. ఆదివారం నవీ ముంబై పటేల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్ పోరులో సౌత్ ఆఫ్రికా పై భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఫైనల్‌లో సౌత్ ఆఫ్రికా పై 52 రన్స్ తేడాతో ఘన విజయం సాధించి మొదటి వరల్డ్ కప్ ను గెలుచుకుంది భారత్‌. మొదటగా బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 298/7 పరుగులు చేసింది. సౌత్ ఆఫ్రికా ముందు 299 పరుగుల భారీ లక్ష్యం పెట్టింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

మ్యాచ్‌ని మలుపు తిప్పిన క్యాచ్..
ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో మ్యాచ్‌ని మలుపు తిప్పింది అమన్‌జోత్‌ కౌర్‌ క్యాచ్‌. సౌత్ ఆఫ్రికా కెప్టెన్ లారా (101) విజృంభిస్తున్న సమయంలో దీప్తి శర్మ వేసిన బంతికి లారా భారీ షార్ట్ కొట్టబోయింది. ఆ సమయంలో బంతి అమన్ చేతికి చిక్కింది. అయితే డ్రాప్ కాబోయే బంతిని చాకచక్యంగా మూడుసార్లు బంతి చేయి జారకుండా ఒడిసిపట్టి క్యాచ్ పట్టేసింది. దీంతో భారత్‌కు కూడా కప్పు చేజారకుండా చేసింది. మొదటగా బంతి బౌండరీ వైపు దూసుకెళ్తున్న సమయంలో అమన్‌ కాస్త తడబాటుకు గురైంది. కానీ రెండు సార్లు బాల్ చేయి జారిన మూడోసారి ఒంటి చేత్తో ఒడిసి పట్టిన తీరుకు నెట్టింటా సైతం ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. #Amanjot, #Teamindia హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లు ట్రెండింగ్‌లో నిలిచాయి. 

అమన్‌జోత్ ఫీలింగ్ అదర్ హో అంటూ అమ్మపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇక 299 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన సౌత్ ఆఫ్రికా 45.3 ఓవర్లలో 246 పరుగులకు అలౌట్ అయింది.. ఫైనల్ లో సెంచరీ సహా తొమ్మిది మ్యాచ్లో 571 రన్స్ చేసి టాప్ స్కోరర్ గా కేప్టన్‌ లారా నిలిచారు. కప్పు ఓడిపోవడంతో ఆమె ముఖం మాత్రం విషాదంతో నిండిపోయింది. మ్యాచ్‌ ఓడిపోయిన అభిమానుల మనుసులు గెలుచుకుంది సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్‌. 

 

 

అయితే, భారత మహిళా జట్టు విజేతగా నిలిచిన సమయంలో కప్పు ఎత్తి ఓల్డెస్ట్ కెప్టెన్‌గా హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ చరిత్ర సృష్టించారు. దీంతో లెజెండ్స్ లిస్టులో ఆమె కూడా చేరిపోయింది. మరోవైపు షెఫాలీ ఫైనల్ లో (87) రన్స్ చేయడమే కాకుండా.. 2 వికెట్లు తీసి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' గా కూడా నిలిచారు. అనూహ్యంగా గాయపడిన ప్రతీక స్థానంలో జట్టులోకి వచ్చి భారత్ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించింది షేఫాలి. ఇక 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' గా దీప్తి శర్మ నిలిచారు. వరల్డ్ కప్ నాకౌట్‌లో 58 రన్స్ , 5 వికెట్లు తీసిన తొలి ప్లేయర్‌గా చరిత్ర సృష్టించింది. అంతేకాదు ఈ ఏడాది అత్యధిక వికెట్లు (22) తీసిన మూడో స్థానం కైవసం చేసుకున్నారు.ఇక మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ షెఫాలీ (87), దీప్తి (58) అద్భుతంగా రాణించారు. మరోవైపు సౌత్ ఆఫ్రికా లారా (101) అన్నేది (35) మినహా ఎవరూ పెద్దగా రాణించలేదు.

Also Read: ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌లో షఫాలీ వర్మ మెరుపు ఇన్నింగ్స్.. మూడేళ్ల తర్వాత హాఫ్ సెంచరీ చేసిన లేడి సెహ్వాగ్

Also Read:​ మహిళలు మీకు జోహర్లు.. విశ్వవిజేతగా టీమిండియా  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Amanjot Kaur catchAmanjot Kaur World Cup finalIndia women World Cup 2025India vs South Africa women final

Trending News