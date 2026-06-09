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క్రికెట్ చరిత్రలో ఎప్పుడు చూడని రనౌట్.. వికెట్ కీపర్ చేసిన తప్పుకు బ్యాట్స్‌మెన్ బలి..!

Priyansh Arya Runout: శ్రీలంక A టీమ్ వికెట్ కీపర్ చేసిన తప్పుకు ప్రియాన్ష్ ఆర్య విచిత్ర రీతిలో రనౌట్ అయ్యాడు. క్రీజ్‌లో చేరుకునే సమయంలో వికెట్ కీపర్ కాలు కింద బ్యాట్ ఇరుక్కుపోవడంతో రుతురాజ్‌కు బదులు ప్రియాన్ష్ ఆర్య రనౌట్ కావాల్సి వచ్చింది. ఎలాగో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 09, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:51 PM IST
క్రికెట్ చరిత్రలో ఎప్పుడు చూడని రనౌట్.. వికెట్ కీపర్ చేసిన తప్పుకు బ్యాట్స్‌మెన్ బలి..!
Image Credit: Priyansh Arya Runout (Source: Twitter)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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