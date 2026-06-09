Priyansh Arya Runout: భారత్ A, శ్రీలంక A జట్ల మధ్య జరుగుతున్న తొలి వన్డే మ్యాచ్లో ఓ విచిత్రం చోటు చేసుకుంది. వన్డౌన్ బ్యాట్స్మెన్ ప్రియాన్ష్ ఆర్య ఊహించని విధంగా రనౌట్ అయ్యాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న భారత్ ఎ టీమ్కు ఆరంభంలోనే బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఐపీఎల్లో అదరగొట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. ఈ మ్యాచ్లో కేవలం 14 పరుగులకే ఔట్ అయ్యాడు. మూడు ఫోర్లు కొట్టి జోరు ప్రదర్శించినా.. వెంటనే పెవిలియన్కు వెళ్లిపోయాడు. మరో ఓపెనర్ ప్రభుసిమ్రాన్ (2) కూడా వెంటనే ఔట్ కావడంతో 16 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది.
ఈ సమయంలో వన్డౌన్ బ్యాట్స్మెన్ ప్రియాన్ష్ ఆర్య, రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దే బాధ్యత తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరు మూడో వికెట్కు 53 పరుగులు జోడించారు. 13వ ఓవర్లో స్ట్రైక్లో ఉన్న రుతురాజ్ గైక్వాడ్.. బంతిని లాంగాఫ్ మీదుగా ఆడాడు. సింగిల్ తీసి అవతలి ఎండ్కు వెళ్లిన ప్రియాన్ష్ ఆర్య.. రెండో పరుగు కోసం కాస్త ముందుకు వెళ్లి మళ్లీ వెనక్కి వచ్చేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈలోపు రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కూడా రన్ కోసం పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. అయితే ప్రియాన్ష్ ఆర్య క్రీజ్లో బ్యాట్ పెట్టే సమయంలో శ్రీలంక వికెట్ కీపర్ నిరోషన్ డిక్వెల్లా కాలు తగిలింది. దీంతో బ్యాట్ క్రీజ్ బయటే ఆగిపోగా.. రుతురాజ్ ఇదే సమయంలో క్రీజ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. వికెట్ కీపర్ కాలు కింద బ్యాట్ చిక్కుకోవడంతో ప్రియాన్ష్ ఆర్య ముందుగా క్రీజ్లోకి చేరుకోలేకపోయాడు.
Keeper Saved Rutu😭 https://t.co/bP8YaSANZP pic.twitter.com/YtfsL7B8zC
— Cristiano🇵🇹 (@MR_UCL_07) June 9, 2026
వికెట్ కీపర్ బంతిని అందుకుని బౌలర్ ఎండ్కు వేయగా.. బెయిల్స్ను పడగొట్టేశారు. ఎవరు రనౌట్ అనే విషయంపై రీప్లైలు పరిశీలించిన థర్డ్ అంపైర్.. ప్రియాన్ష్ ఆర్య (32)ను ఔట్గా ప్రకటించారు. అయితే ఈ నిర్ణయం చర్చనీయాంశంగా మారింది. వికెట్ కీపర్ కాలు కింద బ్యాట్ ఇరుక్కోవడంతోనే ప్రియాన్ష్ ఆర్య ఔట్ అయ్యాడని.. లేకపోతే క్రీజ్లోకి రుతురాజ్ కంటే ముందుగానే చేరుకునేవాడని నెటిజన్లు అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా పరుగు కోసం కాల్ ఇచ్చి.. మళ్లీ వెనక్కి వెళ్లిన ప్రియాన్ష్ రనౌట్ అయి నిరాశగా పెవిలియన్కు చేరిపోయాడు.
అనంతరం రుతురాజ్కు జత కలిసిన కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ.. ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించాడు. ఈ క్రమంలోనే రుతురాజ్ (101) సెంచరీ తరువాత ఔట్ అయ్యాడు. లిస్ట్ ఏ క్రికెట్లో రుతురాజ్కు ఇది 21వ సెంచరీ కావడం విశేషం. తిలక్ వర్మ (60) వేగంగా ఆడే క్రమంలో వికెట్ సమర్పించుకున్నాడు. నిర్ణీత 50 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి భారత్ ఏ జట్టు.. ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 277 పరుగులు చేసింది. 278 పరుగుల లక్ష్యంతో శ్రీలంక ఏ బరిలోకి దిగింది.