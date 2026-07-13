Messi Vs Joe Cole: అవును ఫుట్బాల ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్కు ముందు జరిగే సెమీస్లో రేపు ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ అర్జెంటీనా తలపడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సెమీస్కు ఇంగ్లాండ్ మాజీ వింగర్ జో కోల్ సంచలన ప్రకటన చేయడం ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్లో మెస్సీ అభిమానులు ఒకింత ఆగ్రహానికి గురి చేసేలా చేసింది. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 సెమీఫైనల్ పోరులో అర్జెంటీనా ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీని అడ్డుకునే సత్తా 'త్రీ లయన్స్'కు ఉందని ఇంగ్లాండ్ మాజీ వింగర్ జో కోల్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ రెండు దేశాలు రేపు భారీ యుద్దానికి సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, ఇంగ్లాండ్ "మెస్సీని ఓడిస్తుందని" ఆయన సంచలన ప్రకటన చేశారు.
థామస్ టూచెల్ జట్టు 21 ఏళ్లలో తొలిసారిగా అర్జెంటీనాతో తలపడనున్న నేపథ్యంలో, అట్లాంటా స్టేడియంలో జరిగే ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 సెమీఫైనల్ పోరులో 'త్రీ లయన్స్' 'మెస్సీని ఓడిస్తుందని' ఇంగ్లాండ్ మాజీ వింగర్ జో కోల్ అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఆరోసారి ఇంగ్లాండ్లో అర్జెంటీనాతో పోటా పోటీ మ్యాచ్..
గురువారం (IST) జరిగే ఈ మ్యాచ్, ప్రపంచ కప్లో ఇంగ్లాండ్-అర్జెంటీనాల మధ్య పోరులో తాజా ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఈ రెండు దేశాలు గతంలో 1962, 1966, 1986, 1998, 2002లో ప్రపంచ వేదికపై ఐదుసార్లు తలపడ్డాయి. జపాన్లో జరిగిన వారి చివరి మ్యాచ్లో డేవిడ్ బెక్హామ్ పెనాల్టీ గోల్ పుణ్యమా అని ఇంగ్లాండ్కు విజయం దక్కింది.
నాలుగేళ్ల క్రితం ఖతార్లో విజయం సాధించిన అర్జెంటీనా ప్రస్తుత ప్రపంచ ఛాంపియన్గా ఉంది. అర్జెంటీనా మూడవ ప్రపంచ కప్ విజయం కోసం ఎదురు చూస్తుంది. కానీ, ఇంగ్లాండ్ దాడి చేసే శక్తితో ఆ దక్షిణ అమెరికాకు చెందిన ఈ జట్టు నిలువరించబడుతుందని కోల్ అభిప్రాయపడ్డాడు.
రేపు జరగబోయే కీలక మ్యాచ్లో లియోనెల్ మెస్సీని ఎలా ఓడించబోతున్నాం... అని కోల్ 'ది రెస్ట్ ఈజ్ ఫుట్బాల్' పాడ్కాస్ట్లో అన్నారు.
ఇంగ్లాండ్ లాగే, అర్జెంటీనా కూడా ప్రపంచ కప్ సెమీ-ఫైనల్స్కు ఎక్స్ట్రా టైమ్లోనే చేరుకుంది. స్విట్జర్లాండ్తో 90 నిమిషాల్లో 1-1 డ్రా అయిన తర్వాత, జూలియన్ అల్వారెజ్ ఆ దక్షిణ అమెరికా జట్టు కోసం అద్భుతమైన రెండవ గోల్ను సాధించగా, లౌటారో మార్టినెజ్ 3-1 విజయాన్ని ఖరారు చేశాడు.
రౌండ్ ఆఫ్ 16లో, వారు ప్రపంచ కప్లో నాటకీయంగా మళ్లీ ప్రవేశం చేసి, 2-0తో వెనుకబడిన స్థితి నుండి పోరాడి ఈజిప్ట్ను 3-2 తేడాతో ఓడించారు. 79వ నిమిషంలో వారు రెండు గోల్స్తో వెనుకబడి ఉండగా, వారి మూడు గోల్స్ కేవలం 13 నిమిషాల వ్యవధిలోనే వచ్చాయి.
ఇంగ్లాండ్ దూకుడు..
దానికి ముందు, రౌండ్ ఆఫ్ 32లో ప్రపంచ కప్లో తొలిసారిగా ఆడుతున్న కేప్ వెర్డేతో జరిగిన మ్యాచ్ ఆశ్చర్యకరంగా అదనపు సమయం వరకు వెళ్ళింది. చివరకు ఒక ఓన్ గోల్ కారణంగా స్కాలోని జట్టు 3-2 విజయంతో ముందుకు సాగింది.
గ్రూప్ దశలలో, వారు అల్జీరియా, ఆస్ట్రియా, జోర్డాన్లను ఓడించారు. అదనపు సమయంతో సహా 100% రికార్డుతో (ఫ్రాన్స్తో పాటు) టోర్నమెంట్లో ఉన్న ఏకైక జట్టు ఇదే. ఇక ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ మధ్య రెండో సెమీస్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఆ తర్వాత ఆదివారం ఈ నెల 19న జరిగే ఫిఫా ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. సెమీస్లో గెలిచిన జట్టు ఫైనల్లో తలపడనున్నాయి. మొత్తంగా ఈ నాలుగు జట్లలో ఏది విశ్వవిజేతగా నిలుస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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