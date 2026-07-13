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మెస్సీని తుక్కుతుక్కుగా ఓడగొడతాం.. సెమీస్‌కు ముందు ఇంగ్లాండ్ మాజీ వింగర్ జో కోల్ సంచలనం..!

FIFA Foot Ball Semi Final Match 2026: ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌కు కౌంట్ డౌన్ మొదలైంది. ఫైనల్‌కు ముందు జరిగే రెండు సెమీస్‌ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. అందులో విజయం సాధించిన వారు ఈ నెల 19న జరిగే ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్‌ ఫైనల్‌లో తలపడనున్నారు. అయితే రేపు జరిగే కీలకమైన సెమీస్‌లో ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు మాజీ వింగర్ జో కోల్ మెస్సీని గ్రౌండ్‌లో తుక్కు తుక్కుగా ఓడిస్తామని చెప్పి సంచలన ప్రకటన చేసి కాకరేసాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:54 PM IST
మెస్సీని తుక్కుతుక్కుగా ఓడగొడతాం.. సెమీస్‌కు ముందు ఇంగ్లాండ్ మాజీ వింగర్ జో కోల్ సంచలనం..!
Image Credit: Foot Ball World Cup Semis (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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