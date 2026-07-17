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క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో తీవ్ర విషాదం.. వెస్టిండీస్‌ క్రికెట్‌ దిగ్గజం సర్ గార్ఫీల్డ్ సోబర్స్ కన్నుమూత

West Indies Cricket Legend Sir Garfield Sobers Passed Away: ప్రపంచ క్రికెట్‌లో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంది. క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రతిభావంతుడు వెస్టిండీస్ క్రికెట్‌ దిగ్గజం సర్ గార్ఫీల్డ్ సోబర్స్ కన్నుమూశారు. 89వ ఏట అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. అతడి మృతికి క్రికెట్‌ దిగ్గజాలు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 17, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:57 PM IST
క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో తీవ్ర విషాదం.. వెస్టిండీస్‌ క్రికెట్‌ దిగ్గజం సర్ గార్ఫీల్డ్ సోబర్స్ కన్నుమూత
Image Credit: Sir Garfield Sobers Passes Away (Source: Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో తీవ్ర విషాదం.. వెస్టిండీస్‌ క్రికెట్‌ దిగ్గజం సర్ గార్ఫీల్డ్ సోబర్స్ కన్నుమూత
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