/క్రికెట్‌ ప్రపంచంలో తీవ్ర విషాదం.. వెస్టిండీస్‌ క్రికెట్‌ దిగ్గజం సర్ గార్ఫీల్డ్ సోబర్స్ కన్నుమూత

Garfield Sobers Passed Away: బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్.. ఇలా క్రికెట్ మైదానంలో అన్ని విభాగాల్లోనూ అద్భుతాలు సృష్టించిన వెస్టిండీస్ క్రికెట్ దిగ్గజం సర్ గ్యార్ఫీల్డ్ సోబర్స్ కన్నుమూశారు. వెస్టిండీస్ క్రికెట్కు వన్నె తెచ్చిన ఆల్ రౌండర్ సోబర్స్ మృతి చెందడంతో క్రికెట్ ప్రపంచం దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. 89 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూసిన సోబర్స్కు ప్రపంచ క్రికెట్ దిగ్గజాలు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సోబర్స్ మృతికి నివాళులర్పిస్తున్నారు.
ముగిసిన 'కింగ్ క్రికెట్' ప్రస్థానం
1936లో బార్బడోస్లో జన్మించిన గ్యారీ సోబర్స్ చిన్నప్పటి నుంచే అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచారు. బాల్యం నుంచే క్రికెట్లో రాణించిన గ్యారీ సోబర్స్ 17 ఏళ్ల వయసులో టెస్టు అరంగేట్రం చేశారు. 1954లో ఇంగ్లాండ్పై టెస్ట్లోకి అరంగేట్రం చేసిన సోబర్స్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చారు. 'విజ్డెన్' ప్రకటించిన శతాబ్దపు అత్యుత్తమ ఆటగాళ్ల జాబితాలో సర్ డాన్ బ్రాడ్మన్ తర్వాత అత్యధికంగా ఎనిమిది సార్లు లీడింగ్ క్రికెటర్గా నిలిచారు.
తిరుగులేని రికార్డులు
క్రికెట్ మైదానంలో సోబర్స్ సృష్టించిన రికార్డులు ఇప్పటివరకు ఎవరూ నమోదు చేయలేదు. క్రికెట్ చరిత్రలో అతడి రికార్డులు సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించారు.
365 పరుగుల రికార్డు
1958లో పాకిస్తాన్పై 21 ఏళ్ల వయసులో సోబర్స్ అజేయంగా 365 పరుగులు చేశారు. అత్యధిక వ్యక్తిగత టెస్ట్ స్కోరు రికార్డును సోబర్స్ నెలకొల్పారు.
6 బంతుల్లో 6 సిక్సర్లు
ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్లో ఒకే ఓవర్లోని ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్సర్లు కొట్టిన మొదటి బ్యాటర్గా సోబర్స్ చరిత్ర సృష్టించారు.
అసాధారణ బౌలర్
బ్యాటర్గా.. ఫీల్డర్గా.. బౌలర్గా సోబర్స్ రాణించారు. సాధారణ బౌలర్ కాదు వేగంగా స్వింగ్ బౌలింగ్ చేయడమే కాదు అద్భుతమైన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ లెగ్ స్పిన్ గూగ్లీలను కూడా వేసే నేర్పు సోబర్స్కు ఉంది. టెస్ట్ కెరీర్లో 235 వికెట్లు పడగొట్టారు.
బ్యాటింగ్
1974లో క్రికెట్ నుంచి సోబర్స్ వైదొలిగారు. అతడు రిటైరయ్యే సమయానికి 8,032 పరుగులు చేశాు. టెస్ట్ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచారు. 50కి పైగా బ్యాటింగ్ సగటు (57.78) కలిగిన అతికొద్ది మంది ఆల్ రౌండర్లలో సోబర్స్ ఒకరు.
స్నేహితుడి కోసం క్రికెట్
1959లో జరిగిన ఒక ఘోర ప్రమాదంలో ఆయన సహచర వెస్టిండీస్ ఆల్ రౌండర్, ప్రాణస్నేహితుడు కొల్లీ స్మిత్ మరణించారు. ఆ ప్రమాదం నుండి సోబర్స్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. అయితే స్నేహితుడి మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేక సోబర్స్ తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురయ్యారు. ఒకానొక సమయంలో సోబర్స్ కీలక ప్రకటన ప్రకటన చేశారు. 'నేను ఇద్దరి కోసం ఆడుతున్నా. ఒకటి నా కోసం, మరొకటి నా స్నేహితుడు కొల్లీ స్మిత్ కోసం' అని చాలాసార్లు చెప్పారు. అదే స్థాయిలో సోబర్స్ క్రికెట్ ఆడి ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో 709 పరుగులు చేసి తన స్నేహితుడు స్మిత్కు అంకితం చేశారు.