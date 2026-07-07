What is a red card: ఫుట్ బాల్ ఆటలో కఠినమైన శిక్షగా భావించే రెడ్ కార్డ్ చుట్టూ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ చర్చ నడుస్తోంది. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ 2026 పోటీల వేళ?. అమెరికా స్టార్ ప్లేయర్ ఫోలారిన్ బాలోగన్, డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్లు ఈ టాపిక్ లోకి రావడం క్రీడా ప్రపంచంలో ఈ వార్త మరింత వైరల్ గా మారింది. అసలు ఫుల్ బాల్లో రెడ్ కార్డ్ అంటే ఏంటి? దీని నిబంధనలు ఏవిధంగా ఉంటాయి? సామాన్య క్రీడాభిమానులకు అర్థమయ్యే విధంగా తెలసుకుందాం.
రెడ్ కార్డ్ అంటే ఏంటి?
పుట్ బాల్ మ్యాచ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఆటగాళ్లు క్రమశిక్షణ తప్పితే లేదంటే మైదానంతో తప్పులు చేసినా రెఫరీ రెండు రకాల కార్డులు ఉపయోగిస్తారు. అందులో ఫస్ట్ వార్నింగ్ గా ఇచ్చేది ఎల్లో కార్డు.. రెండోది అత్యంత డేంజర్ రెడ్ కార్డ్. ఒక ప్లేయర్ కు రెడ్ కార్డు చూపించారంటే.. వెంటనే మైదానం వదిలి బయటకు వెళ్లిపోవాలని అర్థం. మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే.. సదరు ప్లేయర్ స్థానంలో మరో ప్లేయర్ ను లోపలికి పంపించే అవకాశం జట్టు కోల్పోయినట్లే. అంటే మిగిలిన మ్యాచ్ మొత్తాన్ని ఆ జట్టు కేవలం 10 మందితో ఆడాలి. ఇది జట్టు విజయావకాశాలను దెబ్బతీసినట్లవుతుందని చెప్పాలి.
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ లో ఏం జరిగింది?
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 మ్యాచులో అమెరికా ఫుట్ బాల్ జట్టుకు చెందిన స్ట్రైకర్ బాలోగన్ మైదానంలో చేసిన ఒక వివాదాస్పద ఫౌల్ కారణంగా రెడ్ కార్డు ఎదుర్కొవల్సి వచ్చింది. అమెరికా ఆతిథ్యమిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్లో అత్యంత కీలకమైన మ్యాచ్లో ఇలాంటి స్టార్ ప్లేయర్ రెడ్ కార్డ్ మార్కుతో మైదానం వెలుపలికి వెళ్లడం సంచలనంగా మారింది.
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