Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /ఫుట్ బాల్ రెడ్ కార్డ్ అంటే ఏంటి? దాని అర్థం ట్రంప్‎నకు తెలియదట.. మీకు తెలుసా?

ఫుట్ బాల్ రెడ్ కార్డ్ అంటే ఏంటి? దాని అర్థం ట్రంప్‎నకు తెలియదట.. మీకు తెలుసా?

What is a red card: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ లో అమెరికా ఆటగాడికి రెడ్ కార్డు జారీ చేయడం.. ఆ తర్వాత దాన్ని ఫిఫా క్యాన్సిల్ చేయడంపై వ్యక్తమవుతున్న విమర్శలకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సమాధానం ఇచ్చారు. ఈ వివాదంలో తాను జోక్యం చేసుకోవడాన్ని సమర్థించుకున్నారు. అసలు ట్రంప్ నకు రెడ్ కార్డ్ అంటే ఏంటో తెలియదట.. మరీ మీకు తెలుసా?

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:07 PM IST
ఫుట్ బాల్ రెడ్ కార్డ్ అంటే ఏంటి? దాని అర్థం ట్రంప్‎నకు తెలియదట.. మీకు తెలుసా?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫుట్ బాల్ రెడ్ కార్డ్ అంటే ఏంటి? దాని అర్థం ట్రంప్‎నకు తెలియదట.. మీకు తెలుసా?
FIFA World cup 2026 Belgium1 min ago
2
Tamil Nadu1 hr ago
3
Narendra Modi1 hr ago
4
Rajahmundry Politics2 hrs ago
5
brs party2 hrs ago