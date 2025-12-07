Virat Kohli And Rohit Sharma Next Play For India: ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా సిరీసుల్లో ఇటీవల పరుగుల వరదతో అభిమానులను అలరించిన రో-కో జోడి.. మళ్లీ వచ్చే ఏడాది జనవరిలోనే మైదానంలో అడుగుపెట్టనుంది. జనవరి 11, 14, 18 తేదీల్లో వడోదర, రాజ్ కోట్ ఇండోర్ లో న్యూజిలాండ్ తో మూడు వన్డేలు జరగనున్నాయి. ఆ సిరీస్ తర్వాత మళ్లీ జూలైలో ఇంగ్లాండ్ తో మూడు వన్డేలు ఉన్నాయి.
ఇక ఆసీస్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా నిలిస్తే.. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో దుమ్ములేపిన కోహ్లీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా ఎంపిక అయ్యాడు. దీంతో గత కొన్నాళ్లుగా వన్డేల్లో వీరి భవితవ్యంపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు. ఈ ఇద్దరు తమ ఆటతోనే సమాధానం చెప్పారు.
దక్షిణాఫ్రికాతో వన్డే సిరీస్ కూడా ముగియడంతో.. ఇక ఈ ఇద్దరు మళ్లీ ఎప్పుడు భారత్ తరపున బరిలోకి దిగుతారా అని క్రికెట్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మళ్లీ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీని భారత జెర్సీలో చూసేందుకు అవకాశం లేదు. డిసెంబర్ 9 నుంచి భారత జట్టు దక్షిణాఫ్రికాతో ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ డిసెంబర్ 19న ముగియనుంది.
ఆ తరువాత భారత జట్టుకు ఎలాంటి సిరీస్ లు లేవు. వచ్చే ఏడాది న్యూజిలాండ్ జట్టు భారత పర్యటనకు రానుంది. ఈ పర్యటనలో ఆతిథ్య భారత్తో కివీస్ మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20 మ్యాచ్లు ఆడనుంది. తొలుత వన్డే సిరీస్ జనవరి 11 నుంచి ప్రారంభం కానుండగా.. టీ20 సిరీస్ జనవరి 21 నుంచి ఆరంభం కానుంది.
దీన్ని బట్టి చూస్తే వన్డేలు మాత్రమే ఆడుతున్న కోహ్లీ, రోహిత్ మళ్లీ టీమిండియా తరపున వచ్చే ఏడాది జనవరి 11నే బరిలోకి దిగనున్నారు. అయితే.. అంతకముందే వీరిద్దరు దేశవాలీ టోర్నీ అయిన విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో కనిపించే అవకాశం ఉంది. అయితే.. కోహ్లీ ఢిల్లీ తరుపున రోహిత్ ముంబై తరుపున ఆడనున్నారు.
Also Read: IND Vs SA: మూడవ వన్డేలో టీమిండియా ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం..!
Also Read: Rohit Sharma: దక్షిణాఫ్రికాతో మూడవ వన్డే.. రోహిత్ శర్మ అరుదైన ఘనత.. సచిన్, ద్రవిడ్, కోహ్లీ సరసన!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook