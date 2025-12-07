English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Kohli-Rohit: రో-కో జోడి ఇక మళ్లీ కనిపించేది వ‌చ్చే ఏడాది జ‌న‌వ‌రి 11వ తేదీనే.. ఎందుకో తెలుసా..?

Kohli-Rohit: రో-కో జోడి ఇక మళ్లీ కనిపించేది వ‌చ్చే ఏడాది జ‌న‌వ‌రి 11వ తేదీనే.. ఎందుకో తెలుసా..?

Rohit Sharma-Virat Kohli: టీమిండియా సీనియ‌ర్ ఆట‌గాళ్లు రోహిత్ శ‌ర్మ‌, విరాట్ కోహ్లీలు.. టెస్టులు, టీ20ల‌కు రిటైర్‌మెంట్ ప్ర‌క‌టించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఇద్ద‌రు స్టార్ ప్లేయర్స్ కేవలం వ‌న్డేలు మాత్ర‌మే ఆడుతున్నారు. వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2027 ల‌క్ష్యంగా ఈ ఇద్ద‌రు ముందుకు సాగుతున్నారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 7, 2025, 01:03 PM IST

Trending Photos

Year Ender 2025: 2025లో గూగుల్లో జనాలు దేని కోసం ఎక్కువగా సెర్చ్ చేశారో తెలిస్తే.. పిచ్చెక్కిపోతారు..!!
8
Google Search Trends
Year Ender 2025: 2025లో గూగుల్లో జనాలు దేని కోసం ఎక్కువగా సెర్చ్ చేశారో తెలిస్తే.. పిచ్చెక్కిపోతారు..!!
Bigg Boss Telugu: ఈ వారం బిగ్‌ బాస్‌ ఎలిమినేషన్‌లో బిగ్‌ ట్విస్ట్.. ఆ టాప్ కంటెస్టెంట్ అవుట్‌..!
5
Bigg Boss Elimination
Bigg Boss Telugu: ఈ వారం బిగ్‌ బాస్‌ ఎలిమినేషన్‌లో బిగ్‌ ట్విస్ట్.. ఆ టాప్ కంటెస్టెంట్ అవుట్‌..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం.. ఆర్థికంగా కలిసిరాక ఇబ్బందులు పడే రాశి..!
5
Today Horoscope December 7
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం.. ఆర్థికంగా కలిసిరాక ఇబ్బందులు పడే రాశి..!
Samantha: కీర్తి సురేష్ బాటలోనే సమంత.!. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే ఏంచేసిందో తెలుసా..?..
7
Samantha Ruth Prabhu
Samantha: కీర్తి సురేష్ బాటలోనే సమంత.!. పెళ్లైన నాలుగు రోజులకే ఏంచేసిందో తెలుసా..?..
Kohli-Rohit: రో-కో జోడి ఇక మళ్లీ కనిపించేది వ‌చ్చే ఏడాది జ‌న‌వ‌రి 11వ తేదీనే.. ఎందుకో తెలుసా..?

Virat Kohli And Rohit Sharma Next Play For India: ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణాఫ్రికా సిరీసుల్లో ఇటీవల పరుగుల వరదతో అభిమానులను అలరించిన రో-కో జోడి.. మళ్లీ వచ్చే ఏడాది జనవరిలోనే మైదానంలో అడుగుపెట్టనుంది. జనవరి 11, 14, 18 తేదీల్లో వడోదర, రాజ్ కోట్ ఇండోర్ లో న్యూజిలాండ్ తో మూడు వన్డేలు జరగనున్నాయి. ఆ సిరీస్ తర్వాత మళ్లీ జూలైలో ఇంగ్లాండ్ తో మూడు వన్డేలు ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ఆసీస్‌తో జ‌రిగిన వ‌న్డే సిరీస్‌లో రోహిత్ శ‌ర్మ అద్భుత‌మైన ప్ర‌ద‌ర్శన చేసి ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్‌గా నిలిస్తే.. ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రిగిన వ‌న్డే సిరీస్‌లో దుమ్ములేపిన కోహ్లీ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్‌గా ఎంపిక అయ్యాడు. దీంతో గ‌త కొన్నాళ్లుగా వ‌న్డేల్లో వీరి భ‌విత‌వ్యంపై వ‌స్తున్న ఊహాగానాల‌కు. ఈ ఇద్ద‌రు త‌మ ఆట‌తోనే స‌మాధానం చెప్పారు.

ద‌క్షిణాఫ్రికాతో వ‌న్డే సిరీస్ కూడా ముగియడంతో.. ఇక ఈ ఇద్ద‌రు మ‌ళ్లీ ఎప్పుడు భారత్ త‌రపున బ‌రిలోకి దిగుతారా అని క్రికెట్ అభిమానులు ఆస‌క్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మ‌ళ్లీ రోహిత్ శర్మ‌, విరాట్ కోహ్లీని భార‌త జెర్సీలో చూసేందుకు అవ‌కాశం లేదు. డిసెంబ‌ర్ 9 నుంచి భారత జ‌ట్టు దక్షిణాఫ్రికాతో ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ ఆడ‌నుంది. ఈ సిరీస్ డిసెంబ‌ర్ 19న ముగియ‌నుంది.

ఆ త‌రువాత భార‌త జ‌ట్టుకు ఎలాంటి సిరీస్ లు లేవు. వ‌చ్చే ఏడాది న్యూజిలాండ్ జ‌ట్టు భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌కు రానుంది. ఈ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఆతిథ్య భార‌త్‌తో కివీస్ మూడు వ‌న్డేలు, ఐదు టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడ‌నుంది. తొలుత వ‌న్డే సిరీస్ జ‌న‌వ‌రి 11 నుంచి ప్రారంభం కానుండ‌గా.. టీ20 సిరీస్ జ‌న‌వ‌రి 21 నుంచి ఆరంభం కానుంది.

దీన్ని బట్టి చూస్తే వ‌న్డేలు మాత్ర‌మే ఆడుతున్న కోహ్లీ, రోహిత్ మ‌ళ్లీ టీమిండియా త‌రపున వ‌చ్చే ఏడాది జ‌న‌వ‌రి 11నే బ‌రిలోకి దిగ‌నున్నారు. అయితే.. అంత‌క‌ముందే వీరిద్ద‌రు దేశవాలీ టోర్నీ అయిన విజ‌య్ హ‌జారే ట్రోఫీలో క‌నిపించే అవ‌కాశం ఉంది. అయితే.. కోహ్లీ ఢిల్లీ త‌రుపున రోహిత్ ముంబై త‌రుపున ఆడ‌నున్నారు.

Also Read: IND Vs SA: మూడవ వన్డేలో టీమిండియా ఘన విజయం.. సిరీస్ కైవసం..!

Also Read: Rohit Sharma: దక్షిణాఫ్రికాతో మూడవ వన్డే.. రోహిత్ శర్మ అరుదైన ఘనత.. సచిన్, ద్రవిడ్, కోహ్లీ సరసన!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Virat KohliIND vs NZHitman Rohit Sharmateam Indiavijay hazare trophy

Trending News