Prashant Veer: రూ.30 లక్షలకు వచ్చి రూ.14 కోట్లు కొలగొట్టిన ప్రశాంత్‌ వీర్‌ ఎవరు?

Prashant Veer IPL Mini Auction: ఐపీఎల్ మినీ వేలం అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. స్టార్ ప్లేయర్లను పక్కకునెట్టేయడం విస్మయానికి గురి చేయగా.. మట్టిలోని మాణిక్యాలకు ఫ్రాంచైజీలు కొనుగోలు చేశాయి. వారిలో ముగ్గురు.. నలుగురు కుర్ర ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. రూ.30 లక్షల అన్ క్యాప్డ్ ఆటగాడు ఏకంగా రూ.14 కోట్లకు అమ్ముడుపోయాడు. అత్యధిక విజయాలు సాధించిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఆ పోరడిని కొనుగోలు చేయడంతో అందరి దృష్టి పడింది. ఇంతకీ ఎవరా ప్లేయర్ తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ మినీ వేలంలో ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన 20 ఏళ్ల ఆల్ రౌండర్ ప్రశాంత్ వీర్ సంచలనం సృష్టించాడు. అండర్ 23, సీనియర్ సర్క్యూట్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు చేసిన ప్రశాంత్ వీర్ ఇప్పుడు ఐపీఎల్లో మెరవనున్నాడు. అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్గా వేలంలోకి వచ్చిన ప్రశాంత్ను కొనుగోలు చేసేందుకు టాప్ ఫ్రాంచైజీలు పోటీపడ్డాయి. నేనంటే నేను అని ప్రశాంత్ను కొనుగోలు చేసేందుకు కోట్లు వెదజల్లాయి. చివరికి చెన్నై జట్టు రూ.14 కోట్లు ధారపోసి ప్రశాంత్ను దక్కించుకుంది.
ప్రశాంత్ వీర్ ఎవరు?
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ దక్కించుకున్న ఈ యువ క్రికెటర్ ఆల్ రౌండర్. ఐపీఎల్ 2026లో దేశీయ ఆటగాళ్లను ఆడించాలనే ప్రణాళికలో భాగంగా చెన్నై ప్రశాంత్ను దక్కించుకుందని తెలుస్తోంది. రవీంద్ర జడేజా తరహా ఆల్ రౌండర్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న చెన్నై వీర్ చక్కటి ఎంపిక చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. విధ్వంసక లేట్-ఆర్డర్ హిట్టింగ్, నమ్మకమైన లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్ ప్రశాంత్ వీర్ అందించగలడు. జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మిడిల్ ఆర్డర్లో వచ్చి విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించే సత్తా ఉంది.
అండర్ 19లో ప్రశాంత్ వీర్ పేరు వెలుగులోకి వచ్చినా కూడా ఐపీఎల్ అవకాశం రాలేదు. 2023 సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ కోసం ఉత్తర ప్రదేశ్ సీనియర్ జట్టుకు ప్రశాంత్ ఎంపికై.. స్థిరంగా ఆడుతూ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాడు. ఎడమచేతి వాటం కలిగిన ప్రశాంత్ వీర్ 155.34 స్ట్రైక్ రేట్తో 320 పరుగులు చేశాడు. మూడు అర్ధ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు.
బంతితో 6.69 ఎకానమీతో 8 వికెట్లు పడగొట్టి దేశవాళీ టోర్నీలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాడు. ఆ టోర్నమెంట్ ముగింపులో ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సీజన్ అవార్డును ప్రశాంత్ అందుకున్నాడు. ఇలా దేశీయంగా జరిగిన చాలా టోర్నీల్లో ప్రశాంత్ వీర్ అద్భుతంతోపాటు సంచలన ప్రదర్శనలు చేయడంతో ఇప్పుడు ఐపీఎల్లో స్థానం దక్కించుకున్నాడు. తొలిసారి బరిలోకి దిగుతున్న ప్రశాంత్ వీర్ అంతర్జాతీయ టోర్నీలో ఎలా ఆడుతాడో వేచి చూడాలి.
