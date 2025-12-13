Lionel Messi: మెస్సీని భారతదేశానికి రప్పించిన శతద్రు దత్తా ఎవరో తెలుసా..?

Who Is Satadru Dutta Man Behind Lionel Messi Tour: మెస్సీ పర్యటనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో మ్యాచ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. సీఎం RR 9 జెర్సీ ధరించి ఆడబోతున్నాడు. మెస్సీ LM 10 జెర్సీలో బరిలోకి దిగనున్నాడు. ది గోట్ ఇండియా టూర్ అనే ట్యాగ్లైన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫుట్బాల్ అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్ను చూడటానికి ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్తో పాటు సినిమా, రాజకీయ, క్రీడా ప్రముఖులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముందు రంగాల్లోని సెలబ్రిటీలతో ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ నిర్వహిస్తారు. ఒక జట్టుకు సీఎం రేవంత్ కెప్టెన్ కాగా.. మరొక టీమ్కు మెస్సీ సారథ్యం వహిస్తాడు. తర్వాత యువ ఆటగాళ్లతో మెస్సీ మాస్టర్క్లాస్ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పెనాల్టీ షూటౌట్ జరుగుతుంది. చివరగా మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్తో ముగుస్తుంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి టికెట్లు హాట్కేకుల్లో సేల్ అవుతున్నాయి. 17వందల 50 రూపాయల నుంచి 30వేల వరకు టికెట్ ధరలను నిర్ణయించారు.
దీని కోసం పోలీసులు భారీ భద్రతా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో 2000 మంది పోలీసులు బందోబస్తి చేస్తారు. అందులో 1000 మంది వాలంటీర్లు కూడా ఉంటారు. 23 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని స్టేడియాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించి భద్రత అందిస్తారు. 39 వేల మంది సామర్థ్యం ఉన్న స్టేడియంలో అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధమయ్యాయి. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఫలక్ నామా ప్యాలెస్, ఉప్పల్ స్టేడియం వరకు మెస్సీ ప్రయాణ మార్గాలు నిర్ణయించారు. టికెట్లు లేదా పాస్ ఉన్నవారు మాత్రమే స్టేడియం సమీపంలోకి రావాలని పోలీసులు సూచించారు. రద్దీ రాకుండా అభిమానులు సహకరించాలని కోరారు. సీఎం రేవంత్ ఈ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ కోసం రోజులుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు.
ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రలో గొప్ప ఆటగాడు మెస్సీ. అలాంటి దిగ్గజ ఆటగాడు రెండోసారి భారత్కు వస్తున్నాడు. ప్రపంచకప్ విజేతగా ఇక్కడికి అడుగుపెడుతున్నాడు. దేశవ్యాప్తంగా సాకర్ అభిమానులు ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ పర్యటన వెనుక శతద్రు దత్తా ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు. అతను ఇంతక ముందు బ్రెజిల్ స్టార్ పీలే, అర్జెంటీనా గ్రేట్ మారడోనాను భారత్కు తీసుకువచ్చాడు.
శతద్రు దత్తా ఇనిషియేటివ్ అనే సంస్థ పేరుతో స్పోర్ట్స్ మార్కెటింగ్, సెలబ్రిటీ ఈవెంట్లు చేస్తున్నాడు. ఫుట్బాల్కు భారత్లో ఆదరణ పెరగాలని ఆలోచించి దిగ్గజ ఆటగాళ్లను రప్పించడం మొదలుపెట్టాడు. 2015లో పీలేను కోల్కతాకు తీసుకువచ్చాడు. గంగూలీ కూడా అక్కడికి రాగా.. అభిమానులు భారీ స్పందన చూపారు. తర్వాత మారడోనా, రొనాల్డినో, ఎమీ మార్టినెజ్ వంటి స్టార్లతో కార్యక్రమాలు నిర్వహించాడు. 2022 ప్రపంచకప్లో అర్జెంటీనా గెలిచి మెస్సీ ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతన్ని ఇక్కడికి తీసుకువచ్చితే ఫుట్బాల్ క్రేజ్ మరింత పెరుగుతుందని శతద్రు భావించాడు. రెండేళ్లు ప్రయత్నాలు చేసి మెస్సీ ఏజెంట్ అయిన అతని తండ్రితో మాట్లాడి మూడు రోజుల పర్యటనకు అంగీకారం తెప్పించాడు. మెస్సీ రాక తర్వాత.. భారత్లో ఫుట్బాల్కు మరింత క్రేజ్ రావడం ఖాయం. సాకర్ అంటే.. ప్రస్తుతం కొన్ని రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితం. మెస్సీ ఇండియా టూర్.. ఈ క్రేజ్ను దేశవ్యాప్తంగా చేసే ఛాన్స్ ఉందనడంలో ఎలాంటి డౌట్ లేదు.
