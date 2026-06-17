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Vozinha:ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో అందరి కళ్లు ఆ స్టార్ ప్లేయర్ ‘వోజిన్హా’ పైనే.. ? 40 ఏళ్ల స్టార్ ప్లేయర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంకే..

Who is Vozinha:ప్రపంచ ఫుట్ బాల్ కప్‌లో అందరి చూపు ప్రస్తుతం మెస్సీ, రొనాల్డో వంటి ప్లేయర్స్ పైనే ఉన్నాయి. కానీ 40 యేళ్ల స్టార్ ఆటగాడు ‘వోజిన్హా’ ప్రస్తుతం అందరి నోళ్లలో నానుతున్నాడు. అట్లాంటాలో గ్రూప్ హెచ్ ప్రారంభ మ్యాచ్ ప్రారంభం కావడానికి  ముందు, 40 ఏళ్ల ఈ సీనియర్ ఆటగాడి గురించి ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు దాదాపుగా తెలియదనే చెప్పాలి.  ఫిఫా ప్రపంచ కప్‌లో ఆడిన  ఒక్క మ్యాచ్‌తో అందరి చూపు అతనిపైనే ఉంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 17, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:15 PM IST
Vozinha:ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో అందరి కళ్లు ఆ స్టార్ ప్లేయర్ ‘వోజిన్హా’ పైనే.. ? 40 ఏళ్ల స్టార్ ప్లేయర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంకే..
Image Credit: Vozinha Social Media (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో అందరి కళ్లు ఆ స్టార్ ప్లేయర్ ‘వోజిన్హా’ పైనే.. ?
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