Vozinha Followers in Social Media: అట్లాంటాలో జరిగిన గ్రూపు హెచ్లో జరిగిన మ్యాచ్ ముందు వరకు వోజిన్హా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లో 50,000 మంది ఫాలోవర్స్ మాత్రమే ఉండేవారు, కానీ ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ తర్వాత ఇప్పుడు అతన్ని సోషల్ మీడియాలో ఫాలో అయ్యే వారి సంఖ్య 7 మిలియన్లు దాటింది.
24 గంటల్లో 5 మిలియన్స్ పైగా ఫాలోవర్స్..
ఒక ఫుట్బాల్ గేమ్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరచడం వల్ల, 24 గంటలలోపే అతని సోషల్ మీడియాలో ఫాలో అయ్యే వారి సంఖ్య 50,000 నుండి 7 మిలియన్లకు పైగా పెరగడం మాములు విషయం కాదు. ఫిఫా ప్రపంచ కప్కు అర్హత సాధించిన దేశాల్లో జనాభా పరంగా మూడవ అతి చిన్న దేశమైన కేప్ వెర్డేకు చెందిన 40 ఏళ్ల గోల్ కీపర్ వోజిన్హాకు విషయంలో అదే జరిగింది. ఒక్క ఆట అతని జీవితాన్నే పూర్తిగా మార్చివేసింది.
ఫీఫా ప్రపంచ కప్ అరంగేట్రం మ్యాచ్లో స్పెయిన్ను గోల్ చేయకుండా వోజిన్హా ప్రదర్శించిన ప్రదర్శన మాములు విషయం కాదంటున్నారు ఫుట్ బాల్ ప్రేమికులు. ఈ మ్యాచ్లో రాత్రికి రాత్రే సంచలనంగా మారాడు. ఉరుగ్వే, సౌదీ అరేబియా కూడా ఉన్న గ్రూప్ Hలో, కేప్ వెర్డే 2010 ఛాంపియన్లను గోల్ కాకుండా డ్రాగా మ్యాచ్ ముగించేలా చేయడంలో అతని నైపుణ్యం ఏంటో ప్రపంచానికి తెలిసింది.
ఇది కేప్ వెర్డే దేశానికి గర్వకారణమైన క్షణం అయినప్పటికీ, ఈ ఫలితం స్పెయిన్ను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. స్పెయిన్ అభిమానుల పాలిట యముడినే అభిప్రాయం కలిగేలా చేశాడు వోజిన్హా. లా రోజా సాధ్యమైన ప్రతి విభాగంలోనూ ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పటికీ, వారు చేయగలిగిందల్లా ఒక గోల్ మాత్రమే. వారికి గ్రౌండ్తో పాటు బంతిపై మంచి పట్టు ఉండేది. అంతేకాదు లక్ష్యం వైపు 8 షాట్లు కొట్టగా.. అందులో 7 షాట్లను వోజిన్హా అడ్డుగోడలా అడ్డుకొని గోల్ కాకుండా చేయడంలో విజయం సాధించాడు.
గోల్ కీపర్గా సంచలనం..
ఆ అనుభవజ్ఞుడైన గోల్ కీపర్, ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ సాధించబోయే తొలి గోల్ను అద్భుతమైన రిఫ్లెక్స్ సేవ్తో అడ్డుకోవడం, అలాగే ఐమెరిక్ లాపోర్టే కొట్టిన హెడర్ను క్రాస్బార్ పైనుంచి పంపేయడం వంటి కీలకమైన క్షణాలు వీక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
అతని ప్రదర్శనకు గాను 9.7 రేటింగ్ లభించి, ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా కూడా ఎంపికయ్యాడు. అయితే, ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ మాత్రం అతని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్ల సంఖ్య పెరగడమే.
అట్లాంటాలో గ్రూప్ హెచ్ ప్రారంభ మ్యాచ్ మొదలవడానికి ముందు, 40 ఏళ్ల ఈ ఆటగాడు ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు దాదాపుగా తెలియదు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో అతనికి సుమారు 50,000 మంది ఫాలోవర్లు మాత్రమే ఉండేవారు. అయితే, యూరోపియన్ ఛాంపియన్లను నిరాశపరిచేలా ఏడు కీలకమైన సేవ్లు చేసిన తర్వాత, అతని ప్రొఫైల్ వైరల్ అయ్యింది.
మ్యాచ్కు సంబంధించిన సోషల్ మీడియా క్లిప్ల కారణంగా, అతని ఖాతాకు ఒక్కసారిగా విపరీతమైన ఆదరణ లభించింది. ఫైనల్ విజిల్ తర్వాత 24 గంటల్లోపే, వోజిన్హా ఫాలోవర్ల సంఖ్య 5.8 మిలియన్లను దాటిపోయింది. ఒక్క రోజులోనే కేప్ వెర్డే మొత్తం జనాభా కంటే ఎక్కువ మంది అభిమానులను అతను సంపాదించుకోవడం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
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