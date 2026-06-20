/Messi:అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ.. ఫుట్ బాల్ దిగ్గజంగా మెస్సీ జీవితం ఎందరికో ఆదర్శం..

Messi records in FIFA World Cup: ప్రపంచ వరల్డ్ కప్ ఫుట్ బాల్ పోటీల్లో లియోనల్ మెస్సీది ప్రత్యేక ముద్ర. ఆయన ఫుట్ బాల్ కోర్టులోకి దిగితే కిక్కే వేరు. చిరుతలా ఫుట్ బాల్ ను వేటాడే తీరే వేరు.. కిక్ కొడితే తిరుగులే ఉండదు. అది గోలే. స్టేడియమంతా అభిమానుల గోలగోల. పెనాల్టీ ఏరియా బయట నుంచి మెస్సీ కొట్టే ఫ్రీ-కిక్స్ దాదాపుగా గోల్కీపర్కు అందనంత కచ్చితత్వంతో ఉంటాయి. ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా... ప్రశాంతంగా కన్పిస్తూ, గోల్ చేసే అవకాశాలను ఏమాత్రం వృథా చేయడు. వ్యక్తిగతంగా గోల్ కొడతాడు.. జట్టును విజేతగా నిలబెట్టడంలో మెస్సీకే సాధ్యం. మెస్సీ కేవలం గోల్స్ చేయడమే కాక, తోటి ఆటగాళ్లకు గోల్స్ చేయడానికి అవసరమైన పాస్లను అందించడంలో దిట్ట. మైదానంలో ప్రత్యర్థి డిఫెన్స్ వ్యూహాలను ముందుగానే పసిగట్టి, అత్యంత కచ్చితత్వంతో స్పేస్ పాస్ ఇవ్వగల అరుదైన విజన్ అతని సొంతం.
తాజా సీజన్ లో మెస్సీ హ్యాట్రిక్ గోల్స్..
ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్ లో మెస్సీ స్టార్ ప్లేయర్ గా అర్జెంటీనాకు అద్భుతమైన విజయాలు అందించారు. ప్రపంచ కప్ టోర్నమెంట్ లో గోల్ కొట్టడంలో మెస్సీ ప్రత్యేక శైలిని సొంతంచేసుకున్నాడు. వ్యక్తిగత ప్రతిభతో గోల్స్ కొట్టడంలోనూ… సాటిప్లేయర్ కు సహకారం అందివ్వడంలో అరుదైన రికార్డుల్ని సృష్టించారు. 2022లో అర్జెంటీనా దేశానికి ఫుట్ బాల్ ప్రపంచకప్ అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించి 'గోల్డెన్ బాల్' అవార్డును దక్కించుకున్నాడు. తాజా సీజన్ లోనూ హ్యాట్రిక్ గోల్ తో జట్టును విజయపథంలో నడిపించాడు.
మిస్సోరిలో కన్సాస్ సిటీస్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో లియోనల్ మెస్సీ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. తిరుగులేని ఆటతీరుతో అర్జెంటీనాను గెలిపించాడు. మెస్సి హ్యాట్రిక్ గోల్స్ కొట్టడంతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా 3-0తో అల్జీరియాపై తిరుగులేని విక్టరీ సాధించారు. సాటి ప్లేయర్లు బాగా ఆడినప్పటికీ.. ఈ మ్యాచ్లో మెస్సి ప్రదర్శన వండర్స్ క్రియేట్ చేసింది. ఫుట్ బాల్ గ్రౌండ్లో అలా కదులుతున్న మెస్సీ, ఫుట్ బాల్ అందుకుని, అల్జీరియా గోల్ వైపు దూసుకొచ్చి డిఫెండర్లను, గోల్ కీపర్ను బోల్తా కొట్టించాడు. పెనాల్టీ బాక్స్ అవతలి నుంచి కొట్టిన గోల్ తో ఫుట్బాల్ అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాడు. అల్జీరియాపై హ్యాట్రిక్ గోల్ తో చారిత్రక రికార్డును సొంతంచేసుకున్నారు.
అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ.. ఫుట్ బాల్ దిగ్గజంగా మెస్సీ..
చిన్న వయసులో తీవ్ర అనారోగ్యం పాలై, శారీరక వైకల్యం ఏర్పడే స్థితికి చేరుకున్న ఓ ఆటగాడు ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే పరిపూర్ణ ఆటగాళ్లలో ఒకడిగా పేరు సంపాదించడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. మెస్సి ఇలాంటి స్థితి నుంచే ఎదిగాడు. అర్జెంటీనాలో స్పెయిన్ మూలాలున్న కుటుంబంలో మెస్సీ పుట్టాడు. తండ్రి ఒక స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలో మేనేజర్. 11 ఏళ్ల వయసులో అతడికి అరుదైన వ్యాధి సోకింది. హార్మోన్ లోపం తలెత్తింది. దాంతో ఎదుగుదల ఆగిపోయే పరిస్థితి.
ఫుట్ బాల్ తో అనారోగ్యాన్ని జయించిన మెస్సీ..
ఫుట్బాల్లో మెస్సీ చిన్నవయసులోనే నైపుణ్యం సంపాదించాడు. క్లబ్ స్థాయిలో మెరుపులు మెరిపించాడు. అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న మెస్సికి చికిత్స చేయించేందుకు అవసరమైన డబ్బుల్లేవు. మెస్సి ప్రతిభను గుర్తించిన బార్సిలోనా ఫుట్ బాల్ క్లబ్ ముందుకొచ్చింది. మెస్సీకి చికిత్స చేయించేందుకు ఒప్పందం చేసుకుంది. చికిత్స ఖర్చును స్పాన్సర్ చేసింది. వ్యాధితో పోరాడుతూనే ఆటలో ఎదిగాడు.టీనేజీలోనే ప్రపంచ మేటి ఆటగాళ్లలో ఒకడిగా నిలిచాడు. బార్సిలోనా క్లబ్లో మెస్సీ గురువు రొనాల్డిన్హో అనుకున్నట్లే వరల్డ్ ప్లేయర్ గా రాణించాడు. ప్రతిష్టాత్మక బాలన్ డో పురస్కారాన్ని 8 సార్లు అందుకుని చరిత్ర సృష్టించాడు. గురువు మాటలను నిజం చేసిన ఫుట్ బాల్ ప్లేయర్ మెస్సీ ఇపుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను సంసాదించుకున్నాడు.
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