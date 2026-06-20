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Messi:అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ.. ఫుట్ బాల్ దిగ్గజంగా మెస్సీ జీవితం ఎందరికో ఆదర్శం..

Messi Speciality: మెస్సీ.. ఈ పేరుకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఫ్యాన్స్. గ్రౌండ్ లోకి దిగితే చాలు...చిరుతలా పరిగెత్తడం.... గోల్ కొట్టడం… జట్టును గెలిపించడం..ప్రపంచ రికార్డుల్ని తిరగరాయడం ఆయన సొంతం. ఇపుడు ప్రపంచమంతా ఆయనంటే ప్రత్యేక క్రేజీ. తాజాగా జరుగుతున్న వరల్డ్ ఫుట్ బాల్ పోటీల్లోనూ హ్యాట్రిక్స్ గోల్స్ తో మరోసారి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. ఆయనే లియోనల్ మెస్సీ..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 20, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:55 AM IST
Messi:అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ.. ఫుట్ బాల్ దిగ్గజంగా మెస్సీ జీవితం ఎందరికో ఆదర్శం..
Image Credit: Messi (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Messi:అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ.. ఫుట్ బాల్ దిగ్గజంగా మెస్సీ జీవితం ఎందరికో ఆదర్శం..
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