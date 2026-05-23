Why SRH Not Qualify For Qualifier 1 Match: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ చివరి దశకు చేరుకుంది. శుక్రవారం ఉప్పల్ వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు పై 55 పరుగుల తేడాతో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ విజయం సాధించింది. ఈ సీజన్లో సన్రైజర్స్కు ఇది చివరి లీగ్ మ్యాచ్ కాగా.. తొమ్మిదో విజయం. దీంతో ఆ జట్టు ఖాతాలో 18 పాయింట్లు వచ్చి చేరాయి. మరోవైపు లీగ్ దశలో ఆర్సీబీ, గుజరాత్లు కూడా చెరో 14 మ్యాచ్లు ఆడేశాయి. ఇరు జట్లు కూడా చెరో 9 మ్యాచ్ల్లో విజయాలు సాధించడంతో వాటి ఖాతాల్లో కూడా 18 పాయింట్లే ఉన్నాయి.
అయితే మూడు జట్లు అయిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, గుజరాత్ టైటాన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఖాతాల్లో సమాన పాయింట్లే ఉన్నప్పటికి కూడా పాయింట్ల పట్టికలో ఆర్సీబీ తొలి స్థానంలో, గుజరాత్ రెండో స్థానంలో, సన్రైజర్స్ మూడో స్థానాల్లో నిలిచాయి. ఇందుకు ప్రధాన కారణం ఆయా జట్ల నెట్రన్రేటు.
ఆర్సీబీ నెట్రన్రేటు +0.783గా ఉండగా గుజరాత్ నెట్రన్రేటు +0.695గా ఉంది. ఇక సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు నెట్రన్రేటు +0.524గా ఉంది. ఆర్సీబీతో శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్లో రజత్ సేనను 166 పరుగుల లోపే సన్రైజర్స్ కట్టడి చేసి ఉంటే.. అప్పుడు గుజరాత్ నెట్రన్రేటును దాటి సన్రైజర్స్ రెండో స్థానంలో ఉండేది. కానీ అలా జరగలేదు.
మే 26, మంగళవారం రోజున క్వాలిఫయర్-1 మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్కు చేరుకుంటుంది. ఇక ఓడిపోయిన జట్టు మే 27, బుధవారం జరగనున్న ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టుతో క్వాలిఫయర్-2లో తలపడనుంది.
మే 29న క్వాలిఫయర్-2 మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు ఫైనల్కు చేరుకుంటుంది. అంటే.. క్వాలిఫయర్-1కు అర్హత సాధించి ఆర్సీబీ, గుజరాత్లకు ఫైనల్ చేరుకునేందుకు రెండు మ్యాచ్ల అవకాశం ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే.. ఎలిమినేటర్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో తలపడే జట్టు విషయంపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ఆదివారం దీనిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
