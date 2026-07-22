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CJP నిరసనలపై విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మౌనం వెనుక అసలు కథ ఇదే.. BCCI సీక్రెట్ రూల్స్ తెలుసా..?

CJP Protest Latest Updates: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆందోళనలకు ప్రతిపక్షాలు కూడా తోడవ్వడంతో ఢిల్లీలో పరిస్థితులు తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఢిల్లీ నిరసనల గురించే చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఈ విషయంపై రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు తమ గళం విప్పుతున్నా.. క్రికెటర్లు మాత్రం ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారు..? దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 22, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:19 AM IST
CJP నిరసనలపై విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మౌనం వెనుక అసలు కథ ఇదే.. BCCI సీక్రెట్ రూల్స్ తెలుసా..?
Image Credit: CJP Protest (Source: X/AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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CJP నిరసనలపై విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మౌనం వెనుక అసలు కథ ఇదే.. BCCI సీక్రెట్ రూల్స్ తెలుసా..?
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