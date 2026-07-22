/CJP నిరసనలపై విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ మౌనం వెనుక అసలు కథ ఇదే.. BCCI సీక్రెట్ రూల్స్ తెలుసా..?

CJP Protest Latest Updates: నీట్ (NEET) పేపర్ లీకేజీ ఘటనకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) చేపట్టిన నిరసనలు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. ఈ ఆందోళనలకు రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు మద్దతు తెలుపుతుండగా.. విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ వంటి దిగ్గజ క్రికెటర్లు మౌనంగా ఉండటం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. సామాజిక అంశాలపై క్రీడాకారులు స్పందించకపోవడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నా.. వారి మౌనం వెనుక ప్రధానంగా నిబంధనలు, వ్యాపార సంబంధిత పరిమితులు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
బీసీసీఐ నిబంధనలు
భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) పరిధిలోని సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ పొందిన క్రీడాకారులు.. నిబంధనల ప్రకారం రాజకీయ లేదా వివాదాస్పద సామాజిక అంశాలపై బహిరంగంగా మాట్లాడకూడదు. క్రీడల తటస్థతను కాపాడటంతో పాటు, ప్రభుత్వం లేదా వివిధ శాఖలతో బీసీసీఐకి ఉండే పరిపాలనాపరమైన సంబంధాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఈ నియమావళి ఉపయోగపడుతుంది. నిబంధనలను ఉల్లంఘించి కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రకటనలు చేస్తే.. ఒప్పందాల రద్దుతో పాటు కఠిన చర్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
కార్పొరేట్ బ్రాండ్స్
కోహ్లీ, రోహిత్, ధోనీ వంటి స్టార్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కోట్లాది వివిధ కంపెనీలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ వాణిజ్య ప్రకటనల ఒప్పందాల్లో 'మోరాలిటీ క్లాజ్' (Morality Clause) కీలకం. అంటే క్రీడాకారులు వివాదాస్పద లేదా రాజకీయపరమైన వ్యాఖ్యలు చేసి.. ప్రజాభిప్రాయాన్ని విభజించే పరిస్థితి వస్తే బ్రాండ్లు వారి కాంట్రాక్ట్లను తక్షణమే రద్దు చేసే అధికారాన్ని కలిగి ఉంటాయి. తమ ఆర్థిక హక్కులు, వాణిజ్య విలువలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు ఆటగాళ్లు ఇలాంటి విషయాలపై మౌనంగా ఉంటారు.
సామాజిక బాధ్యతగా క్రికెటర్లు ఇలాంటి విషయాలపై స్పందించాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నా.. వ్యవస్థాగత పరిమితులు వారికి అడ్డంకిగా మారాయి. క్రికెటర్లు తమ వ్యక్తిగత అభిప్రాయాల కంటే వ్యవస్థాగత ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. నిరసనలు ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నా.. నిబంధనల చట్రంలో చిక్కుకున్న స్టార్ క్రికెటర్లు సామాజిక అంశాలకు దూరంగా ఉండటానికే మొగ్గు చూపుతారు. అందుకే వేలాది మంది ఢిల్లీ జంతర్మంతర్ వద్ద నిరసన తెలుపుతున్నా.. సైలెంట్గా ఉన్నారు.