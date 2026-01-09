English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Womens Premier League: ఐపీఎల్ టోర్నీకి ముందు క్రికెట్ అభిమానులను అలరించేందుకు మహిళల మెగా టోర్నీ ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభం కాబోతుంది. ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ 4వ సీజన్ ఈ రోజు సాయంత్రం 7 గంటల 30 నిమిషాలకు లాంఛనంగా మొదలుకానుంది. ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో మొదటి మ్యాచ్ రెండు సార్లు విజేతగా నిలిచిన ముంబయి, రెండవ సీజన్ విజేత బెంగుళూరుల మధ్య జరగనుంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 9, 2026, 01:24 PM IST

Womens Premier League: ముంబయ్ వర్సెస్ బెంగుళూరు..ప్రారంభం కానున్న మహిళా మెగా టోర్నీ..

Womens Premier League : ఇటీవల ముగిసిన డబ్ల్యూపీఎల్‌ మినీ వేలంలో ప్రాంచైజీలు ఆటగాళ్లను రికార్డు ధరలకు దక్కించుకున్నాయి. ఇక టైటిల్‌ వేటలో ప్రత్యర్థులతో అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. సుమారు నెల రోజుల పాటు జరిగే ఈటోర్నీలో వివిధ దేశాల మహిళా ప్లేయర్లు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్‌ కు మజాని అందించబోతున్నారు. ఇదే ఏడాదిలో మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌ కూడా ఉన్న నేపథ్యంలో జాతీయ జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడానికి యువ క్రికెటర్లకు ఈ టోర్నీ ఎంతో దోహదపడతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

మెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ కోసం ఐసీసీ అన్ని స్టేడియాలను ఇప్పటికే బుక్ చేసుకోవడంతో...ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ కేవలం  రెండు వేదికల్లో మాత్రమే జరుగనుంది. ఐదు టీములు కలిసి మొత్తంగా 22 మ్యాచులు ఆడనున్నాయి. తొలిదశ 11 మ్యాచులకు నవీ ముంబైలోని స్టేడియం ఆతిథ్యమివ్వగా, రెండో దశ మ్యాచులకు వడోదరలో జరగనున్నాయి. 

హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ సారధ్యంలో ఇప్పటివరకు రెండుసార్లు టైటిల్ సాధించిన ముంబయి ఇండియన్స్...మరోసారి కప్పు సాధించేందుకు కన్నేసింది. స్మృతి మంథన సారథ్యంలో ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్లో టైటిల్ సాధించగా, గత సీజన్లో మాత్రం దారుణంగా నిరాశపరిచింది. ఈ సీజన్లో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ట్రోఫీయే లక్ష్యంగా ఆర్సీబీ అడుగులు వేస్తోంది. ఇప్పటివరకు మూడు సార్లు ఫైనల్‌కు చేరిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఈ సారైనా టైటిల్‌ను ముద్దాడాలని భావిస్తోంది. ఇక యూపీ వారియర్స్ జట్టులో కీలక మార్పులు చేసుకుని బరిలోకి దిగుతుంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

womens premier league 2026Mumbai vs Bangalorewomens premier league livewomens premier league todaywomen's premier league

