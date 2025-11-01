English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Women’s World Cup 2025: రేపే ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పోరు.. భారత్-దక్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్ ఫ్రీగా ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!!

Women’s World Cup 2025: రేపే ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పోరు.. భారత్-దక్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్ ఫ్రీగా ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!!

India vs South Africa: ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ 2025 టోర్నమెంట్ ఆఖరి దశకు చేరుకుంది. రేపు (నవంబర్ 2, ఆదివారం) భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇరు జట్లు నవీ ముంబైలోని DY పాటిల్ స్టేడియంలో తలపడనున్నాయి. ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికా జట్టు ఇంగ్లాండ్‌ను సెమీ ఫైనల్‌లో ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరుకోగా.. భారత్ జట్టు ఆస్ట్రేలియాను ఓడించి ఫైనల్‌కు చోటు దక్కించుకుంది. దీంతో ఇప్పుడు రెండు జట్లు ట్రోఫీని సాధించే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ చాలా ఉత్కంఠభరితంగా సాగనుంది.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 1, 2025, 06:57 PM IST

Trending Photos

Business Ideas: మహిళలు ఈ ఒక్క కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు.. ఇంట్లో నుంచి కాలు బయటపెట్టకుండా ఈ బిజినెస్ చేస్తే నెలకు రూ. 1లక్ష వరకు సంపాదించే గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
8
Business Ideas
Business Ideas: మహిళలు ఈ ఒక్క కోర్సు నేర్చుకుంటే చాలు.. ఇంట్లో నుంచి కాలు బయటపెట్టకుండా ఈ బిజినెస్ చేస్తే నెలకు రూ. 1లక్ష వరకు సంపాదించే గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!
Hyderabad Metro Train: హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్.. మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న అధికారులు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?
6
hyderabad metro trains
Hyderabad Metro Train: హైదరాబాద్ మెట్రో ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్.. మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న అధికారులు.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు తీపి కబురు.. నవంబర్‌ 5, 9 తేదీల్లో ఆలయ విశేష పర్వదినాలు..!
5
Tirumala November special events
Tirumala: తిరుమల భక్తులకు తీపి కబురు.. నవంబర్‌ 5, 9 తేదీల్లో ఆలయ విశేష పర్వదినాలు..!
Business Under 1 lakh Rupees: ఈ 3 బిజినెస్ లు కేవలం రూ. లక్షతోనే ప్రారంభించవచ్చు.. ఆదాయం మాత్రం కోట్లలోనే ఉంటుందోయ్..!!
5
business
Business Under 1 lakh Rupees: ఈ 3 బిజినెస్ లు కేవలం రూ. లక్షతోనే ప్రారంభించవచ్చు.. ఆదాయం మాత్రం కోట్లలోనే ఉంటుందోయ్..!!
Women’s World Cup 2025: రేపే ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పోరు.. భారత్-దక్షిణాఫ్రికా మ్యాచ్ ఫ్రీగా ఎక్కడ చూడొచ్చంటే..!!

Women’s World Cup Final 2025: మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025 ఫైనల్ పోరు ఆదివారం జరగబోతుంది. ఫైనల్‌లో భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు తలపడబోతున్నాయి. ఈ అద్భుతమైన పోరుకు నవంబర్ 2న నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఈ చారిత్రాత్మక మ్యాచ్‌లో ఎలాగైనా గెలిచి తొలిసారి ఇరు జట్లు టైటిల్‌ను ముద్దాడాలని భావిస్తున్నాయి. భారత్ మూడోసారి వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌కు చేరుకోగా.. దక్షిణాఫ్రికా తొలిసారి ఆడబోతుంది. గతంలో టీమిండియా 2005, 2017లో ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. కానీ టైటిల్‌ను గెలుచుకోలేకపోయింది. ఇక ఫైనల్ మ్యాచ్‌ కోసం ఎంతో మంది ఫ్యాన్స్ ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ మ్యాచ్‌ను ఎక్కడ ఫ్రీగా చూడొచ్చని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ తెగ వెతికేస్తున్నారు. ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ,  ఎందులో ఫ్రీగా చూడవచ్చో తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఫ్రీగా DD స్పోర్ట్స్‌లో..
భారత్, దక్షిణాఫ్రికా మధ్య జరిగే మహిళల ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 3:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. టాస్ వేయడానికి అరగంట ముందు.. మధ్యాహ్నం 2:30 గంటలకు.. రెండు జట్ల కెప్టెన్లు గ్రౌండ్‌లోకి వస్తారు. భారత్‌లో ఫైనల్ మ్యాచ్ వివిధ స్టార్ స్పోర్ట్స్ ఛానెళ్లలో లైవ్ ఉంటుంది. క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ DD స్పోర్ట్స్‌లో ఈ ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ను ఫ్రీగా చూడొచ్చు. 

ఫ్రీగా జియో హాట్‌స్టార్‌లో..
అంతేకాకుండా క్రికెట్ అభిమానులు తమ మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లలో కూడా జియో హాట్‌స్టార్ యాప్, వెబ్‌సైట్ ద్వారా భారత్-దక్షిణాఫ్రికా మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025 ఫైనల్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్‌ను ఫ్రీగా చూడవచ్చు. దీని కోసం ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు చేయనవసరం లేదు. 

టీమిండియా లీగ్ దశలో మూడు మ్యాచుల్లో గెలిచి, మూడు మ్యాచుల్లో ఓడిపోయి సెమీస్ చేరింది. సెమీపైనల్లో బలమైన ఆస్ట్రేలియాను మట్టికరిపించింది. ఆసీస్ విధించిన 338 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని అద్భుతంగా ఛేదించి చరిత్ర సృష్టించింది. జెమిమా రోడ్రిగ్స్ జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. మరోవైపు దక్షిణాఫ్రికా 7 మ్యాచ్‌ల్లో 5 గెలిచి, రెండింటిలో ఓడిపోయింది. సెమీస్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించి పైనల్‌కు చేరింది. 

ఫైనల్‌లో ఆడే ఇరు జట్లు ఇవే..
భారత్: హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), స్మృతి మంధాన, షఫాలీ వర్మ, హర్లీన్ డియోల్, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రిచా ఘోష్, ఉమా చెత్రీ, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, దీప్తి శర్మ, స్నేహ రాణా, శ్రీ చరణి, రాధా యాదవ్, అమంజోత్ కౌర్, అరుంధతీ రెడ్డి, క్రాంతి రెడ్డి.

దక్షిణాఫ్రికా: లారా వోల్వార్డ్ట్ (కెప్టెన్), అయాబొంగా ఖాకా, క్లో ట్రయాన్, నాడిన్ డి క్లెర్క్, మారిజానే కాప్, తజ్మిన్ బ్రిట్స్, సినాలో జాఫ్తా, నోన్‌కులులెకో మ్లాబా, అన్నరీ డెర్క్‌సెన్, అన్నెకే బోష్, మసబాటా క్లాస్, సునే లూస్, కరాబో మెసో, నో స్సెగౌక్.

Also Read: Jemimah Rodrigues: బ్యాట్‌తో బౌండరీలు.. బ్యాంక్‌లో కోట్ల సంపాదన.. జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ నిక‌ర ఆస్తి ఎంతో తెలుసా..?

Also Read: Shreyas Iyer: ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్‌ అయిన టీమిండియా క్రికెటర్ శ్రేయాస్‌ అయ్యర్‌.. కానీ..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Women’s World Cup Final 2025India vs South AfricaWomen’s Wc Final 2025India Vs South Africa FinalWomen’s World Cup 2025 Final

Trending News