Women’s World Cup Winner Prize Money: నెల రోజుల పాటు అభిమానులను అలరిస్తూ వచ్చిన వరల్డ్ కప్లో.. భారత్, దక్షిణాఫ్రికా జట్ల మధ్య ఫైనల్ మ్యాచ్ రేపు జరగనుంది. ఇరు జట్లు నవీ ముంబైలోని DY పాటిల్ స్టేడియంలో తలపడనున్నాయి. ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికా జట్టు ఇంగ్లాండ్ను సెమీ ఫైనల్లో ఓడించి ఫైనల్కు చేరుకోగా.. భారత్ జట్టు ఆస్ట్రేలియాను ఓడించి ఫైనల్కు చోటు దక్కించుకుంది. అయితే ఈ టోర్నీలో విన్నర్, రన్నరప్లకు ఎంత ప్రైజ్ మనీ ఇస్తున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇండియా చివరిసారిగా 2013లో ప్రపంచ్ కప్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. గతంలో టీమిండియా 2005, 2017లో ప్రపంచ కప్ ఫైనల్కు చేరుకుంది. కానీ టైటిల్ను గెలుచుకోలేకపోయింది. ఇందులో గెలిచి వరల్డ్ కప్ను కైవసం చేసుకోవడానికి టీమిండియా తహతహలాడుతోంది. మరోవైపు దక్షిణాఫ్రికా మహిళా జట్టు తొలిసారి ఫైనల్కు చేరుకుంది. ఫైనల్లో ఇండియాపై గెలిచి తమపై చోకర్స్ అనే ముద్రను పోగొట్టుకోవాలని చూస్తుంది.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్కు ఐసీసీ ప్రైజ్ మనీని భారీగా పెంచేసింది. మొత్తం వరల్డ్ కప్ ప్రైజ్ మనీ రూ. 122 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. విజేతగా నిలిచిన జట్టుకు రూ. 39 కోట్ల అందుతాయి. రన్నరప్ గా నిలిచిన జట్టుకు రూ. 20 కోట్ల రూపాయల ప్రైజ్ మనీ అందుతాయి. సెమీ ఫైనల్ గా నిలిచిన రెండు జట్లకు రూ. 10 కోట్ల ప్రైజ్ మనీ లభించనుంది. ఒక్కో విజయానికి రూ. 30 లక్షలు అందనున్నాయి. వరల్డ్ కప్కు అర్హత సాధించిన 8 జట్లకు రూ. 2.2 కోట్లు దక్కనున్నాయి.
చివరిసారిగా 2022లో జరిగిన వరల్డ్ కప్ తో పోలిస్తే ప్రైజ్ మనీతో 300 శాతం పెరగడం విశేషం. సెప్టెంబర్ 30 నుండి నవంబర్ 2 వరకు ఈ టోర్నీకి ఇండియా ఆతిధ్యమివ్వడంతో భారీ హైప్ నెలకొంది. ఎనిమిది జట్లు పాల్గొనే ఈ టోర్నమెంట్ ప్రైజ్ మనీ ఏకంగా 2023లో మెన్స్ క్రికెట్లో ఇచ్చిన ప్రైజ్ మనీ కంటే ఎక్కువ కావడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. భారత్ వేదికగా జరిగిన 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్ ప్రైజ్ మనీ రూ. 88 ఓట్ల రూపాయాలు కాగా.. ప్రస్తుతం ఇండియాలో జరగబోయే వరల్డ్ కప్ ప్రైజ్ మనీ రూ. 118 కోట్లు కావడం గమనార్హం. అంటే మెన్స్ కంటే రూ.30 కోట్లు ఎక్కువన్నమాట.
