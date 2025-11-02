Women's World Cup Final 2025: మహిళల ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో టీమిండియా ఓపెనర్ షపాలీ వర్మ అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చింది. జట్టు తనపైన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంది. సెమీస్లో విఫలమైన షఫాలీ.. తుది పోరులో మాత్రం తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించింది. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభం నుంచే తనదైన షాట్లతో ప్రత్యర్ధి బౌలర్లపై విరుచుకుపడింది. స్మృతి మంధానతో కలిసి స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించింది.
మంధానతో కలిసి తొలి వికెట్కు 104 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పిన షఫాలీ వర్మ.. ఆ తర్వాత రోడ్రిగ్స్తో కలిసి ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించింది. ఓ దశలో సునాయసంగా సెంచరీ చేసేలా కన్పించిన ఈ విధ్వంసకర ఓపెనర్.. భారీ షాట్కు ప్రయత్నించి తన వికెట్ను కోల్పోయింది. మొత్తంగా 78 బంతులు ఎదుర్కొన్న షఫాలీ వర్మ.. 7 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లతో 87 పరుగులు చేసింది.
అయితే వాస్తవానికి వరల్డ్ కప్ జట్టులో షఫాలీ వర్మకు చోటు లేదు. స్టార్ ఓపెనర్ ప్రతీక రావల్ గాయం కారణంగా టోర్నీ నుంచి వైదొలగడంతో.. షఫాలీకి సెలక్టర్లు తిరిగి పిలుపునిచ్చారు. తనకు లభించిన అవకాశాన్ని ఈ హర్యానా క్రికెటర్ అందిపుచ్చుకుంది. ఈ మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో షఫాలీ వర్మ ఓ అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకుంది. ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో భారత మహిళల జట్టు తరఫున అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ సాధించిన ప్లేయర్గా షఫాలీ నిలిచింది.
ఇక దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లకు దడపుట్టించిన ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ.. మూడేళ్ల తర్వాత 49 బంతుల్లో ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో తన హాఫ్ సెంచరీని కంప్లీట్ చేసింది. షఫాలీ తన చివరి అర్ధ సెంచరీ జూలై 2022లో శ్రీలంకపై చేసింది. ఆ తర్వాత ఆమె అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండటంతో.. సెలక్టర్లు షఫాలీని ODI జట్టు నుండి తొలగించారు.
I will pick Shafali Verma in my team any day over statpadders like Pratika Rawal. If a Generational talent like Shafali doesn't play for India, it's India's loss not Shafali's #INDvAUS pic.twitter.com/WnTCrlFXqX
— Aditya Soni (@imAdsoni) October 12, 2025
