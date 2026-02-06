English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
WPL 2026: మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 విన్నర్‌కు కోట్ల జాక్‌పాట్.. పూర్తి ప్రైజ్ మనీ లిస్ట్ ఇదే!

WPL Prize Money 2026: రాయల్ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (RCB)మరోసారి ఉమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ కప్‌ సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. నిన్న జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ పై విజయం సాధించి రెండోసారి కూడా టైటిల్ గెల్చుకుంది. మొదట ఢిల్లీ 203 రన్స్ చేయగా.. ఆర్సీబీ 19.4 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది, కప్పును కైవసం చేసుకుంది. అయితే ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో విన్నర్ జట్టుకు ఎంత ప్రైజ్ మనీ వచ్చింది? రన్నర్ అప్ ఎంత అందుకోనుంది తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 6, 2026, 08:01 AM IST

WPL 2026: మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 విన్నర్‌కు కోట్ల జాక్‌పాట్.. పూర్తి ప్రైజ్ మనీ లిస్ట్ ఇదే!

WPL Prize Money 2026: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్‌ 2026 కు బీసీసీఐ భారీగానే నజరానా అందించనుంది. మొత్తంగా రూ.10 కోట్లు కేటాయించింది. విభాగాల వారీగా ఈ డబ్బును కేటాయించారు. ప్రధానంగా WPL లో గెలిచిన జట్టు అత్యధిక వాటా పొందుతుంది. అయితే ఫైనల్ లో ఆర్సీబీ గెలిచి చరిత్ర కూడా సృష్టించింది. టోర్నీ చరిత్రలోనే అత్యధిక పరుగులు చేసిన జట్టుగా నిలిచింది. ఇక నాలుగు సీజన్లలోనూ టేబుల్ టాపర్ గా ఉన్న జట్టు ట్రోఫీ గెలవడం ఇదే తొలిసారి.

WPL నజరానా ఇలా కేటాయించారు..
WPL ఛాంపియన్ RCB రూ.6 కోట్లు 
WPL రన్నరప్‌ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.3 కోట్లు
ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ రూ.5 లక్షలు 
ఆరెంజ్ క్యాప్ విజేత రూ.5 లక్షలు
పర్పుల్ క్యాప్ రూ.5 లక్షలు
అత్యధిక సిక్సులు ఐదు లక్షలు 
ఉత్తమ స్ట్రైక్ రేటు ఉన్న విజేతకు ఐదు లక్షలు
WPL ఫైనల్ లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ రూ.2.5 లక్షలు కేటాయించారు 

 ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్‌ 2026 ఫైనల్ విజేత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు భారీగా రూ. 6 కోట్లు  గెలుచుకుంది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్ మూడు కోట్లు అందుకుంటుంది. అంతే కాదు వ్యక్తిగత ప్రశంసలు, ఆర్థిక బహుమతులు కూడా అందుకుంటారు. ఇక ఈ మ్యాచ్ లో స్మృతి (87) జార్జియా హోల్ (79) తో అదరగొట్టారు. ఇప్పటివరకు ఢిల్లీ ప్రతిసారి ఫైనల్ కు వచ్చి ఓడిపోతూ వస్తోంది. రెండోసారి కప్పును ఆర్సీబీ కైవసం చేసుకుంది. 2023, 2025లో ముంబై.. 2024, 2026లో ఆర్సీబీ WPL విజేతలుగా నిలిచాయి. అయితే ఢిల్లీ మాత్రం నాలుగు సార్లు ఫైనల్ చేరింది కానీ.. టైటిల్ మాత్రం సొంతం చేసుకోలేక పోయింది.

 ఒక ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీ 2026లో విజేతగా నిలిచిన ఆర్సీబీకి అభినందనలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్‌ పండగు చేసుకుంటున్నారు. స్మృతి అందరిని గర్వపడేలా చేసిందని క్రికెటర్ కోహ్లీ కూడా ఇంస్టాగ్రామ్ వేదికగా అభినందనలు తెలిపారు. టోర్నమెంట్లో అందరూ ఉత్తమ ప్రదర్శనతో అద్భుత విజయం సాధించారని అంటూ కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య కూడా వారికి కంగ్రాట్స్ చెప్పారు. ఈసారి కూడా కప్పు మనదే అంటూ డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 

 ఇదిలా ఉండగా కొన్ని రోజుల క్రితమే ప్రియుడితో అనూహ్య పరిస్థితిలో పెళ్లి రద్దయిన స్మృతి మందన్నా ఏమాత్రం తగ్గలేదు.. అందుకే విజయం కూడా వరించక తప్పలేదు. పలు రకాలుగా ఆమెపై సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగినా.. కానీ పట్టించుకోకుండా కొన్ని రోజులకే ఆమె మళ్ళీ బ్యాట్ పట్టారు. శ్రీలంక సిరీస్‌లో పర్వాలేదు అనిపించినా.. WPL 2026 లో ఆర్సీబీ సారథిగా మరోసారి సత్తా చాటారు. సీజన్లో అత్యధిక పరుగులు చేయడమే కాకుండా ఫైనల్ లో అసలైన ఛాంపియన్‌గా స్మృతి నిరూపించారు.

Also Read:  డబ్ల్యూపీఎల్‌లో ఆర్‌సీబీ డబుల్‌ ట్రోఫీ.. నాలుగోసారి రన్నరప్‌గా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌

Also Read: Lok Sabha: సభలో మోదీపై దాడికి కుట్ర.. లోక్‌సభ వర్గాల సంచలన ప్రకటన..!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

WPL Prize Money 2026WPL Final 2026 ResultRCB Women WPL ChampionsWomen Premier League Winner Prize

