WTC Final 2027 Schedule: ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC 2025-27) సైకిల్ ఫైనల్ మ్యాచ్కి సంబంధించి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ICC) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక టైటిల్ పోరుకు లండన్లోని చారిత్రాత్మక 'ది ఓవల్' (The Oval) మైదానం వేదికగా నిలవనుంది.
ఈ మ్యాచ్ 2027 జూన్ 9 నుండి 13 వరకు జరగనుందని ఐసీసీ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. మొదట ఈ ఫైనల్ను 'లార్డ్స్' మైదానంలో నిర్వహించాలని భావించినప్పటికీ, తుది నిర్ణయంలో లార్డ్స్ నుండి 'ది ఓవల్'కు వేదికను మార్చారు.
విశేషాలు, ముఖ్యాంశాలు..
వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్కు 'ది ఓవల్' మైదానం ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ఇది రెండోసారి. గతంలో 2023 WTC ఫైనల్లో ఇక్కడే ఆస్ట్రేలియా, భారత్ను ఓడించి టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. అయితే 2027 నాటికి టెస్ట్ క్రికెట్ ప్రారంభమై 150 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా, ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ మరింత చారిత్రాత్మక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకోనుంది.
ఈ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్కు సంబంధించిన వరుస ఫైనల్ మ్యాచ్లు ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు నిర్వహించడం గమనార్హం. 2027, 2029, 2031 వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్స్ నిర్వహణ హక్కులను ఐసీసీ ఇప్పటికే ఇంగ్లాండ్ అండ్ వేల్స్ క్రికెట్ బోర్డు (ECB)కి అప్పగించింది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న WTC (2025-27) సైకిల్లో ఫైనల్ బెర్త్ దక్కించుకోవడానికి మొత్తం 9 జట్లు తీవ్రంగా పోటీపడుతున్నాయి.
"గత రెండేళ్లుగా నిలకడైన ప్రతిభ కనబరిచిన రెండు అత్యుత్తమ టెస్ట్ జట్లు ఈ ఫైనల్లో తలపడతాయి. టెస్ట్ క్రికెట్ 150వ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న వేళ జరిగే ఈ 2027 ఫైనల్ ప్రపంచవ్యాప్త అభిమానులకు ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిగా మిగిలిపోతుంది" అని ఐసీసీ ఈవెంట్స్, ఆపరేషన్స్ జనరల్ మేనేజర్ గౌరవ్ సక్సేనా తెలిపారు.
అలాగే వరుస డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్స్ నిర్వహించడంపై ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నీల్ స్నోబాల్ స్పందించారు. "వరుసగా మూడు డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్స్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చే అవకాశం రావడం మాకు దక్కిన గౌరవం. 2023లో 'ది ఓవల్'లో జరిగిన ఫైనల్ ప్రేక్షకులు, ప్రసారకర్తలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. 2027లో టెస్ట్ క్రికెట్ 150 ఏళ్ల వేడుకల సందర్భంగా జరిగే ఈ మ్యాచ్ మరిన్ని కొత్త రికార్డులను, జ్ఞాపకాలను అందిస్తుందని నమ్ముతున్నాం" అని నీల్ స్నోబాల్ అన్నారు.
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