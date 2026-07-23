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WTC Final: వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2027 ఫైనల్ షెడ్యూల్ ఖరారు..ఈ సారి ఫైనల్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే?

WTC Final 2027 Schedule: ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2025-2027 ఫైనల్ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నియంత్రణ (ఐసీసీ) ప్రకటించింది. ఇంగ్లాండ్‌లోని 'ది ఓవల్' మైదానంలో ఈ మ్యాచ్‌ను నిర్వహించేందుకు ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డుకు అవకాశం లభించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 23, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:14 PM IST
WTC Final: వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2027 ఫైనల్ షెడ్యూల్ ఖరారు..ఈ సారి ఫైనల్ ఎక్కడ జరుగుతుందంటే?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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