Yashasvi Jaiswal: క్రికెటర్ యశస్వి జైస్వాల్ కాబోయే భార్య ఎవరంటే? ఇంగ్లీష్ పిల్లనే పడేశాడు!

Yashasvi Jaiswal Girlfriend: టీమ్ ఇండియా స్టార్ బ్యాట్స్మన్ యశస్వి జైస్వాల్ తన డేటింగ్ జీవితం గురించి ఒక షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించాడు. చాలా ఏళ్లుగా అతను ఇంగ్లీష్ పిల్ల మాడీ హామిల్టన్తో సంబంధంలో ఉన్నాడని తరచుగా పుకార్లు వచ్చాయి. అతను ఇటీవల ఈ విషయం గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడాడు.
స్టార్ బ్యాట్స్మన్ యశస్వి జైస్వాల్ తన విధ్వంసక బ్యాటింగ్తో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంతో కూడా వార్తల్లో నిలిచాడు. ప్రస్తుతం అతను వెస్టిండీస్తో రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్లో ఆడుతున్నాడు. ఈ సిరీస్ సందర్భంగా.. యశస్వి జైస్వాల్ తన డేటింగ్ జీవితం గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడాడు. గత కొన్నేళ్లుగా ఇంగ్లీష్ బ్యూటీ మాడీ హామిల్టన్తో డేటింగ్ చేసినందుకు అతని పేరు వార్తల్లో ఉంది.
ఈ అనుమానాలన్నింటికీ కారణం ఏమిటంటే.. మ్యాడీ హామిల్టన్ ఐపీఎల్లో యశస్వి జైస్వాల్కు మద్దతు ఇచ్చే స్టాండ్లలో చాలాసార్లు కనిపించడం. ఆమె ఒక పోషకాహార నిపుణురాలు. గత మూడు సంవత్సరాలుగా యశస్వి, మ్యాడీ హామిల్టన్ మధ్య సంబంధం గురించి పుకార్లు వ్యాపించాయి. అంతేకాకుండా మ్యాడీ సోదరుడు హెన్రీ హామిల్టన్, యాశ్వని కూడా మంచి స్నేహితులు అని చెబుతారు. యాశ్వని జైస్వాల్, మ్యాడీ తమ సంబంధాన్ని ఎప్పుడూ ధృవీకరించలేదు. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద విషయం వెల్లడైంది.
యశస్వి జైస్వాల్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో పాడ్కాస్ట్, దీనిలో యశస్వి జైస్వాల్ రాజ్ సమానీతో మాట్లాడి తన డేటింగ్ జీవితం గురించి ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని వెల్లడించాడు. రాజ్ సమానీ జైస్వాల్ను ఎవరితోనైనా డేటింగ్ చేస్తున్నారా అని అడిగినప్పుడు.. అతను "లేదు" అని సమాధానం ఇచ్చాడు. అప్పుడు మాడ్డీ హామిల్టన్తో వైరల్ అవుతున్న ఫోటోల గురించి అతన్ని అడిగారు. అలాంటిదేమీ లేదని జైస్వాల్ బదులిచ్చారు.
జైస్వాల్ స్వయంగా ఆ ఫోటోను షేర్ చేశాడు.
జైస్వాల్ ఒకప్పుడు మాడ్డీ.. ఆమె సోదరుడు హెన్రీ హామిల్టన్తో కలిసి ఉన్న ఫోటోను యశస్వి జైస్వాల్ తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడని గమనించాలి. ఆ ఫోటోలో, "కాలం గడిచేకొద్దీ సంబంధాలు ఎప్పటికీ తగ్గవు" అని రాశారు. అభిమానులు వెంటనే వారి సంబంధం గురించి ఊహాగానాలు ప్రారంభించారు. అయితే, జైస్వాల్ ఇప్పుడు ఈ పుకార్లన్నింటికీ ముగింపు పలికాడు. అతను ప్రస్తుతం ఒంటరిగా ఉన్నాడు. ఎవరితోనూ డేటింగ్ చేయడం లేదు.
