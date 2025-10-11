English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IND Vs WI Test: డబుల్ సెంచరీ మిస్..యశస్వి జైస్వాల్ రనౌట్‌ చేయించిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్!

IND Vs WI Test: డబుల్ సెంచరీ మిస్..యశస్వి జైస్వాల్ రనౌట్‌ చేయించిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్!

Yashasvi Jaiswal Run Out: వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతోన్న రెండో టెస్టు 2వ రోజున టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ డబుల్ సెంచరీ సాధించలేకపోయాడు. కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్‌తో జరిగిన దారుణమైన తప్పిదం తర్వాత అతను వికెట్ కోల్పోయాడు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 11, 2025, 04:04 PM IST

Yashasvi Jaiswal Run Out: వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతోన్న రెండో టెస్టు 2వ రోజున టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ డబుల్ సెంచరీ సాధించలేకపోయాడు. కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్‌తో జరిగిన దారుణమైన తప్పిదం తర్వాత అతను వికెట్ కోల్పోయాడు. 173 పరుగులతో రెండో రోజు ఆటను ప్రారంభించిన టీమ్ఇండియా.. టెస్టుల్లో మూడుసార్లు డబుల్ సెంచరీ సాధించిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా నిలవాలని యశస్వి జైస్వాల్ ఆశించాడు. కానీ, అనుకోకుండా రనౌట్ రూపంలో పెవిలియన్ బాట పట్టాడు. 

రనౌట్ సంఘటన తర్వాత జైస్వాల్, గిల్ వాడీవేడిగా చర్చ జరిగినట్లు కనిపించింది. కానీ, చివరికి బరువెక్కిన గుండెతో యశస్వి జైస్వాల్ పెవీలియన్ బాట పట్టాడు. దీంతో అతని కెరీర్‌‌లో మూడో డబుల్ సెంచరీని మిస్ అయినట్లు అయ్యింది. 

అంతకుముందు వెస్టిండీస్‌తో రెండో టెస్టులో బ్యాటింగ్ చేస్తున్న టీమ్ఇండియా ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ 173 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. రెండోరోజు డబుల్ సెంచరీ చేయాలని ఎంతో ఆసక్తితో గ్రౌండ్‌లోకి వచ్చాడు. కానీ, కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ రూపంలో ఆ ఆశలు ఆవిరైనట్లు కనిపిస్తుంది. మరోవైపు యశస్వి జైస్వాల్‌తో పాటు టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ కూడా డబుల్ సెంచరీ మిస్ అయ్యిందని నిరాశ చెందారు. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Yashasvi JaiswalRun OutShubman GillSecond TestWest Indies

