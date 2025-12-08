Year Ender 2025: 2025లో క్రికెట్ అభిమానులను షాక్ కి గురి చేసిన ఘటనలు.. ఎంత ఘోరం జరిగింది భయ్యా..!!

Year Ender 2025 Indian Players Retired List: 2025 సంవత్సరం భారత క్రికెట్ చరిత్రలో భావోద్వేగాలకు.. ఎన్నో మార్పులకు గుర్తింపుగా నిలిచిపోయింది. ఎన్నో ఏళ్ల పాటు భారత క్రికెట్ను విజయాల దిశగా నడిపించిన ప్రముఖ ఆటగాళ్లు ఒకరి తరువాత ఒకరు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో, ఈ సంవత్సరం భారత అభిమానులకు మరపురాని ఏడాదిగా మిగిలింది. ముఖ్యంగా టెస్ట్ క్రికెట్కు అండగా నిలిచిన చతేశ్వర్ పుజారా రిటైర్మెంట్ భారత క్రికెట్లో పూడ్చలేని లోటుగా మిగిలింది. ఆగస్టు 24, 2025న అన్ని ఫార్మాట్లకు వీడ్కోలు పలికిన పుజారా.. 2010లో అరంగేట్రం చేసిన నాటి నుండి మొత్తం 103 టెస్ట్ మ్యాచులు ఆడి 7,195 పరుగులు చేసి, 19 సెంచరీలు, 35 హాఫ్ సెంచరీలతో భారత టెస్ట్ విజయంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు. విదేశీ పిచ్లపై స్పీడ్ బౌలర్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని, భారత్ను ఎన్నోసార్లు నిలబెట్టిన అతని బ్యాటింగ్ శైలి కొత్త తరానికి స్ఫూర్తిగా నిలిచింది.
అంతే కాదు.. అత్యద్భుత నైపుణ్యం ఉన్న వికెట్ కీపర్ వృద్ధిమాన్ సాహా కూడా 2025లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికాడు. ఫిబ్రవరి 1న సోషల్ మీడియా ద్వారా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన సాహా, 2021లో చివరి టెస్ట్ ఆడిన తర్వాత భారత జట్టులో అవకాశాలు తగ్గడంతో వైదొలిగాడు. అతని గ్లౌవ్ వర్క్, స్టంపింగ్ స్పీడ్, కీలక సందర్భాల్లో చూపిన చురుకుదనం అతన్ని భారత చరిత్రలో అత్యుత్తమ కీపర్లలో ఒకరిగా నిలిపాయి.
స్పిన్ మ్యాజిక్తో అభిమానులను మంత్రముగ్ధులను చేసిన యూష్ చావ్లా కూడా 2025లోనే క్రికెట్కు గుడ్బై చెప్పాడు. జూన్ 6న మూడు ఫార్మాట్ల నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన అతను రెండు వరల్డ్ కప్లు గెలిచిన భారత జట్టులో భాగమయ్యాడు. తన కెరీర్లో అంతర్జాతీయ, దేశీయ మ్యాచ్ల్లో కలిపి వెయ్యికి పైగా వికెట్లు సాధించిన అరుదైన విజయాన్ని నమోదు చేసిన చావ్లా, భారత స్పిన్ వారసత్వంలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించాడు. అదే విధంగా రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ లాంటి జాతీయ జట్టు నాయకులు కూడా ఇదే సంవత్సరంలో టెస్ట్ ఫార్మాట్కు వీడ్కోలు పలికారు. విరాట్ మే 10, రోహిత్ మే 7న రిటైర్మెంట్ ప్రకటించగా, ఇది ఒక యుగానికి ముగింపు అనే భావన భారత అభిమానుల్లో నెలకొంది.
Also Read: Gold: ఇలా చేస్తే GST లేకుండానే గోల్డ్ కొనుగోలు చేయొచ్చు.. అదిరిపోయే ఐడియా భయ్యా..!!
ఇక ఐపీఎల్ను వదిలి నిలబడిన ఆర్. అశ్విన్, అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు దూరమైన అమిత్ మిశ్రా, వరుణ్ ఆరోన్, మోహిత్ శర్మ, రిషి ధావన్ కూడా 2025లో రిటైర్మెంట్ లిస్టులో చేరారు. మొత్తం మీద ఒకే ఏడాదిలో భారత క్రికెట్ జట్టుకు కీలక ఆటగాళ్లైన బ్యాట్స్మెన్, బౌలర్లు, స్పిన్నర్లు, కీపర్లు ఇలా పెద్ద సంఖ్యలో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం భారత క్రికెట్లో శక్తివంతమైన పాతతరం ముగిసిందనే సంకేతాన్ని ఇచ్చింది. కొత్త తరం ఆటగాళ్లు ఎదుగుతున్న సమయంలో, భారత క్రికెట్ బయటకు అడుగుపెట్టిన ఈ ప్రతిభావంతుల సేవలు, కృషి, గుర్తింపు ఎప్పటికీ భారత క్రికెట్ చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి. వీరి రిటైర్మెంట్లు భారత క్రికెట్లో మార్పుకు నాంది పలికాయి. ఇది కేవలం వీడ్కోలు కాదు, ఒక స్వర్ణయుగానికి ముగింపుగా చెబుతున్నారు.
Also Read: ICICI IPO: ఇన్వెస్టర్లకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ICICI మరో ఐపీఓ..ఈనెల 12న సబ్ స్క్రిప్షన్.. టార్గెట్ రూ. 10వేల కోట్లు..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook