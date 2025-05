Yuvraj Singh New Role: యువరాజ్‌ వస్తున్నాడు.. ఇక కాస్కోండి తమ్ముళ్లు..సిక్సర్ల వర్షంలో మునిగి తేలాల్సిందే

Yuvraj Singh New Role: క్రికెట్ లెజెండ్, 2011 ప్రపంచ కప్ విజేత జట్టులోని కీలక సభ్యుడు యువరాజ్ సింగ్ ఇప్పుడు కొత్త ఇన్నింగ్స్ షురూ చేశాడు. ఈసారి యువీ భారత్ తోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రీడల వ్రుద్ధిని పునరుజ్జీవింపజేయడం లక్ష్యంగా ప్రోలిథిక్ టాలెంట్ ఏజెన్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కొత్త అథ్లెట్ నిర్వహణ సంస్థను ప్రారంభించారు.

సిక్స్-హిట్స్ పరాక్రమానికి..భారత్ 2011 ప్రపంచ కప్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన యువరాజ్ సింగ్, భారత్ వెలుపల అథ్లెటిక్స్ అభివృద్ధి కోసం ప్రోలిథిక్ టాలెంట్ లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించనున్నాడు. దీనికోసం ఏజెన్సీ భారత క్రికెట్, ఐపీఎల్ స్టార్ అభిషేక్ శర్మను కూడా ఎంపిక చేసింది. కోచింగ్ ప్రపంచంలో సిక్సర్లు కొట్టనున్న యువరాజ్ సింగ్ కు పెద్ద బాధ్యత అప్పగించింది.

ప్రోలిథిక్‌లో మెంటర్‌షిప్ పాత్రలో చేరడం గురించి యువరాజ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, 'నా ప్రయాణాన్ని తిరిగి చూసుకున్నప్పుడు, ఏదైనా క్రీడా కెరీర్‌లో మనుగడ సాగించడానికి, విజయం సాధించడానికి సరైన మార్గదర్శకత్వం, ఫిట్‌నెస్, ఆహారం, మానసిక బలం ఎంత ముఖ్యమో నేను గ్రహిస్తాను. మనం ప్రోలిథిక్ తో చేస్తున్నది నేను ప్రారంభించినప్పుడు నాకు ఉంటే బాగుండు అని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఒక బ్రాండ్ మాత్రమే కాకుండా ఒక అథ్లెట్ సమగ్ర అభివృద్ధిని చూసే బృందం. ఈ సహకారం తరువాతి తరాన్ని మానసికంగా మరింత పదునుగా, బలంగా, మరింత సిద్ధంగా ఉండేలా శక్తివంతం చేస్తుందని చెప్పుకొచ్చాడు.

Big congratulations to @YUVSTRONG12 and @IamAbhiSharma4 on the launch of #ProlithicTalent! Kicking off with Abhishek Sharma as the first signing and Yuvraj Singh as mentor, this fresh initiative is all set to shape the next generation of sports stars. pic.twitter.com/lDYDBN1G8n

