Zee5 Subscription: భారతదేశ ప్రజలకు మూడు దశాబ్దాలుగా వినోదంతోపాటు వార్త ప్రసారాలు అందిస్తున్న జీ మీడియా మరో కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. భారత క్రీడాభివృద్ధికి విశేష సేవలు అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ఫిఫా ప్రపంచకప్ హక్కులను పొందిన జీ మీడియా.. భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకోనుంది. జీ5 సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో భారత ఫుట్బాల్ అభివృద్ధికి జీ మీడియా ఖర్చు చేయనుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వినోద రంగంలో సరికొత్త విప్లవాలు సృష్టిస్తూ.. ఎంతోమంది ప్రతిభావంతులను వెలుగులోకి తెచ్చిన మీడియా సంస్థ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ ఇప్పుడు క్రీడారంగంలో మరో చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. క్రికెట్ అభివృద్ధి కోసం గతంలో లీగ్లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని.. భారత క్రికెట్లో సమూల మార్పులు తెచ్చిన జీ మీడియా ఇప్పుడు భారతీయ ఫుట్బాల్ రూపురేఖలను మార్చడానికి సిద్ధమైంది. దేశంలో దాగి ఉన్న యువ ఫుట్బాల్ ప్రతిభను గుర్తించి వారికి ప్రపంచ స్థాయి శిక్షణ అందించేందుకు జీ మీడియా ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. జీ మీడియా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 సభ్యత్వం పొందిన నగదుతో ఫుట్బాల్ అభివృద్ధికి వెచ్చించనుంది.
జీ5 యాప్ ద్వారా ఫిఫా ప్రపంచకప్ వీక్షిస్తున్న సబ్స్క్రైబర్లు భారత ఫుట్బాల్ అభివృద్ధికి సహకరించనున్నారు. ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లను వీక్షించే ప్రతి జీ5 సబ్స్క్రైబర్ కూడా భారతీయ ఫుట్బాల్ ఎదుగుదలకు పరోక్షంగా తోడ్పడనుండడం విశేషం. జీ5 వేదికగా ఫుట్బాల్ వీక్షణల ద్వారా వచ్చే సబ్స్క్రిప్షన్ రాబడిలో 15 శాతం నిధులను నేరుగా భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ క్రీడ అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం జీ మీడియా కేటాయించనుంది.
సబ్స్క్రైబర్ల వీక్షణతో దేశంలోని నగరాలు, జిల్లాలు, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో ప్రత్యేక గ్రాస్రూట్ లీగ్లను ఏర్పాటు చేసి ప్రతిభ కలిగిన ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్లను జీ మీడియా వెలుగులోకి తీసుకురానుంది. చిన్న వయస్సు నుంచే అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేయనున్నారు. ఫిఫా ప్రపంచకప్- 2034 వరకు కుదుర్చుకున్న ప్రసార హక్కులతో జీ మీడియా భవిష్యత్ ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్లను అందించనుంది. ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ ప్రసారాలు పొందిన జీ సంస్థ దేశంలోని ప్రతిభను వెలికితీయడం, లీగ్ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడం, కోచ్లు, ఆటగాళ్లకు అవసరమైన వనరులను అందించడంలో ఫిఫా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను అమలు చేయనుంది.
జీ మీడియా విస్తృత చర్యలతో 2034 నాటికి పురుషులు, మహిళల ఫిఫా ప్రపంచకప్ పోటీల్లో పాల్గొనే సమర్థవంతమైన భారతీయ ఫుట్బాల్ జట్టును నిర్మించడమే జీ మీడియా కంపెనీ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి 'జీ మీడియా' పలు కీలక అడుగులు వేస్తోంది. ఫుట్బాల్ రంగానికి చెందిన ప్రముఖ అంతర్జాతీయ, జాతీయ దిగ్గజాలను డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్గా బోర్డులోకి తీసుకోనున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ క్రీడా సమాఖ్యలతోపాటు, దేశంలోని జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్లతో కలిసి యాక్షన్-ఓరియెంటెడ్ శిక్షణా కార్యక్రమాలను డిజైన్ చేయనున్నారు. ఈ విషయమై జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ) పునీత్ గోయెంకా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ మాట్లాడారు. 'భారతదేశంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించగల అపారమైన ఫుట్బాల్ ప్రతిభ దాగి ఉంది. ఫుట్బాల్ క్రీడకు హోమ్ గ్రౌండ్గా ఉన్న మేము, దీనికి ఒక సుస్థిరమైన, సంపూర్ణమైన వాతావరణాన్ని నిర్మించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాం' అని సీఈఓ పునీత్ గోయెంకా తెలిపారు. మా ప్రయత్నం త్వరలోనే భారతదేశాన్ని ప్రపంచ ఫుట్బాల్ మ్యాప్లో అగ్రస్థానంలో నిలుపుతుందని విశ్వసిస్తున్నటలు వెల్లడించారు. యువత శారీరక దృఢత్వాన్ని, క్రమశిక్షణను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఫుట్బాల్ను ఒక సాధనంగా ఎంచుకోవాలన్న స్వామి వివేకానంద దివ్య సందేశం స్ఫూర్తితో ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించినట్లు జీ సంస్థ తెలిపింది.