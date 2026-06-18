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Zee Media: భారతీయ ఫుట్‌బాల్ అభివృద్ధికి 'జీ మీడియా' భారీ ముందడుగు

Zee 5 Subscriber To Contribute Uplifting Indian Young Talent In Football: వినోద రంగంలో అగ్రస్థాయి కంపెనీగా ఉన్న జీ మీడియా మరో బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనుంది. ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2026 హక్కులు పొందిన జీ సంస్థ తన ప్లాట్‌ఫామ్‌ జీ5 యాప్‌ ద్వారా వీక్షకులను వచ్చే ఆదాయంతో జీ మీడియా భావి ఫుట్‌బాల్‌ ఆటగాళ్లను తయారుచేయనుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 18, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:32 PM IST
Zee Media: భారతీయ ఫుట్‌బాల్ అభివృద్ధికి 'జీ మీడియా' భారీ ముందడుగు
Image Credit: Zee5 Subscriber Revenue

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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