Italian Football Leagues: ఫిఫా ఫుట్బాల్ 2026 ప్రసార హక్కులు పొందిన జీ మీడియా భారత ప్రేక్షకులను విశేషం ఆకట్టుకుంది. భారత మీడియాలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన ఈ ఫుట్బాల్తో జీ5, యునైట్8 స్పోర్ట్స్ ఛానల్స్ మరింత అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లను ప్రేక్షకులకు అందించబోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే గుర్తింపు పొందిన ఇటాలియన్ ఫుట్బాల్ లీగ్ మీడియా హక్కులను జీ మీడియా కైవసం చేసుకుంది. భారతదేశంలో ఆ ఫుట్బాల్ లీగ్ హక్కులను పొందింది.
Serie A వార్తలు: జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ 'సిరీ ఎ', 'కోపా ఇటాలియా', 'సూపర్కోపా ఇటాలియానా' పోటీల ప్రసార హక్కులను భారత్, ఉపఖండం కోసం ప్రత్యేకంగా సొంతం చేసుకుంది. ఆగస్టు 22, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ మ్యాచ్లు జీ5, యునైట్8 స్పోర్స్ ఛానెళ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్నాయి. భారత్లో ఫుట్బాల్ను మరింత ప్రోత్సహించే దిశగా జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (జీ) మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. ఇటలీకి చెందిన ప్రముఖ ఫుట్బాల్ లీగ్లు ‘సిరీ ఎ’, కప్ టోర్నమెంట్లు ‘కోపా ఇటాలియా’, ‘సూపర్కోపా ఇటాలియానా’ల ప్రసార, డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది.
ఈ మీడియా హక్కులు 22 ఆగస్టు 2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చి ఐదేళ్ల కాలవ్యవధికి కొనసాగాయి. ఈ ఒప్పందంతో భారత్తోపాటు బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, నేపాల్, భూటాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, మాల్దీవులలో కూడా ఈ లీగ్ మ్యాచ్లు జీ5, యునైట్8 స్పోర్ట్స్ చానల్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్నాయి. ఈ కొత్త ఒప్పందంతో 'జీ' సంస్థ ప్రీమియం అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ కంటెంట్ రంగంలో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. ఐరోపాలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన లీగ్లను భారత ఉపఖండంలోని ఫుట్బాల్ అభిమానులకు నేరుగా అందించడమే ఈ సంస్థ ముఖ్య ఉద్దేశం.
'సిరీ ఎ' ప్రపంచ ప్రసిద్ధ క్లబ్లైన ఏసీ మిలన్, ఇంటర్ మిలన్, జువెంటస్ వంటి జట్లకు హోమ్ లీగ్ పోటీ. లావుతారో మార్టినెజ్, పాలో దిబాలా, మాతెయో రెతేగి వంటి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఆటగాళ్ల మధ్య ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్లతో ఈ లీగ్ గుర్తింపు పొందింది. ఆగస్టు 22, 2026 నుంచి అభిమానులు ఈ మ్యాచ్లను డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ జీ5లో, యునైట్8 స్పోర్ట్స్ ఛానెళ్లలో ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు. దీంతోపాటు మ్యాచ్ హైలైట్స్, ప్రత్యేక వీడియోలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ సందర్భంగా జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ యునైట్8 స్పోర్ట్స్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ భవేష్ జానావలేకర్ స్పందిస్తూ.. 'భారతీయ ఫుట్బాల్ అభిమానులకు అత్యుత్తమ వీక్షణ అనుభవాన్ని అందించడమే మా లక్ష్యం. సిరీ ఎ, కోపా ఇటాలియా, సూపర్కోపా ఇటాలియానా వంటి ప్రతిష్టాత్మక లీగ్లు తమ నెట్వర్క్లో చేరడంతో దేశంలో ఫుట్బాల్కు మరింత ప్రజాదరణ లభించనుంది' అని తెలిపారు. కాగా ఇప్పటికే ఫిఫా, బుండెస్లీగా ప్రసార హక్కులు జీ మీడియా సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.