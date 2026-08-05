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ఇటాలియన్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్‌ మీడియా హక్కులు సొంతం చేసుకున్న 'జీ' మీడియా

Zee Media Acquired Exclusive Broadcast And Digital Rights For India Italian Football Leagues: ఫిఫా ఫుట్‌బాల్‌ ప్రసార హక్కులు పొందిన జీ మీడియా ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్‌ క్రీడా టోర్నీల హక్కులన్నింటిని వరుసగా పొందుతోంది. తాజాగా విఖ్యాత ఇటాలియన్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్‌ల ప్రత్యేక మీడియా హక్కులను 'జీ మీడియా' కైవసం చేసుకుంది. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 05, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:23 PM IST
ఇటాలియన్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్‌ మీడియా హక్కులు సొంతం చేసుకున్న 'జీ' మీడియా
Image Credit: Zee Media

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఇటాలియన్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్‌ మీడియా హక్కులు సొంతం చేసుకున్న 'జీ' మీడియా
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