Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /Zee Media: అదరగొట్టిన జీ మీడియా.. తొలి వీకెండ్‌లోనే ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌కు 100 మిలియన్ల వ్యూస్

Zee Media: అదరగొట్టిన జీ మీడియా.. తొలి వీకెండ్‌లోనే ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌కు 100 మిలియన్ల వ్యూస్

Zee Media Create New Records In 100 Million Views Of FIFA World Cup 2026: జీ మీడియా సరికొత్త రికార్డులు నమోదు చేస్తోంది. క్రీడా రంగంలోకి ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2026తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన జీ మీడియా వ్యూస్‌ పరంగా వంద మిలియన్ల వ్యూస్‌ను సంపాదించుకుంది. టోర్నీ ఆరంభ నాలుగు రోజుల్లోనే జీ మీడియా అదరగొట్టింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 15, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:02 PM IST
Zee Media: అదరగొట్టిన జీ మీడియా.. తొలి వీకెండ్‌లోనే ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌కు 100 మిలియన్ల వ్యూస్
Image Credit: Zee5 FIFA World Cup 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Media: అదరగొట్టిన జీ మీడియా.. తొలి వీకెండ్‌లోనే 100 మిలియన్ల వ్యూస్
FIFA World Cup 20263 min ago
2
Isakapatnam Web Series1 hr ago
3
Anirudh1 hr ago
4
KT Rama Rao1 hr ago
5
Vanda Devullu2 hrs ago