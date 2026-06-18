FIFA World Cup 2026: భారతీయ క్రీడా ప్రపంచంలో జీ మీడియా మరో భారీ బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ప్రసార హక్కులు పొందిన జీ మీడియా సంస్థ పదేళ్లలో రానున్న ప్రపంచకప్ లక్ష్యంగా కీలక ముందడుగు వేసింది. భారతీయ ఫుట్బాల్ రూపురేఖలు మార్చేందుకు భారీ కార్యాచరణ ప్రకటించింది. తన వినియోగదారుల నుంచి వచ్చే ఆదాయంలో కొంత భారతీయ క్రీడాభివృద్ధికి ఖర్చు చేయనుంది. ఆ నిధులతో దేశంలో ఫుట్బాల్ అభివృద్ధికి జీ మీడియా పనిచేయనుంది.
క్రికెట్ ప్రపంచంలో అనేక విప్లవాత్మక మార్పులు చేసిన జీ మీడియా ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ క్రీడలో ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. భారతీయ ఫుట్బాల్ ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి.. ప్రపంచ వేదికపై దేశ కీర్తిని చాటడానికి జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ ఒక చారిత్రాత్మక అడుగు వేసింది. 2034 నాటికి పురుషులు, మహిళల విభాగాల్లో భారత ఫుట్బాల్ జట్లను ఫిఫా ప్రపంచకప్కు అర్హత సాధించేలా చేయడమే లక్ష్యంగా జీ మీడియా భారీ ప్రణాళిక రచించింది. పదేళ్లలో ఫిఫా ప్రపంచకప్కు భారత జట్టు అర్హత సాధించడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని జీ మీడియా సంస్థ సీఈఓ పునీత్ గోయెంకా ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
ఏం చేయనుంది?
జీ మీడియాకు చెందిన ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ జీ5 యాప్ ద్వారా భారీ కార్యాచరణ రూపొందించింది. ప్రస్తుతం ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ప్రసార హక్కులు పొందిన విషయం తెలిసిందే. జీ5లో ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ వీక్షిస్తున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అయితే జీ5 సబ్స్క్రిప్షన్తో వచ్చే ఆదాయంలో 15 శాతాన్ని నేరుగా భారతీయ ఫుట్బాల్ అభివృద్ధికి కేటాయించనున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. జీ మీడియా నిర్ణయంతో జీ5 ప్రతి సబ్స్క్రైబర్ దేశంలోని యువ ఫుట్బాల్ ప్రతిభను వెలికితీసే ఈ బృహత్తర కార్యక్రమంలో నేరుగా భాగస్వామ్యం కానున్నారు.
కార్యాచరణ ఇదే..
దేశంలో క్రీడల్లో రాణిస్తున్న ఎంతో మంది ప్రతిభావంతులు ఉన్నారు. దేశంలో ఏ మూలన దాగి ఉన్న ప్రతిభను ప్రోత్సహించడానికి జీ మీడియా చొరవ తీసుకోనుంది. యువ, ప్రతిభావంతులైన ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులను గుర్తించి వారికి అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షణ అందించేందుకు జీ మీడియా సిద్ధమైంది.
భారతీయ ఫుట్బాల్ అభివృద్ధి కోసం జీ మీడియా విస్తృతంగా ఫుట్బాల్ పోటీలు నిర్వహించనుంది. నగరాలు, జిల్లాలు, రాష్ట్ర స్థాయిలలో కొత్త ఫుట్బాల్ లీగ్లను ప్రారంభిస్తారు. గ్రామీణ స్థాయిలో ప్రతిభ కనబర్చే ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్లకు ఇది ఎంతోగానో ప్రోత్సాహం ఇవ్వనుంది. దీనివల్ల యువతకు ప్రారంభం నుంచే పోటీ వాతావరణంలో ఎదిగే అవకాశం లభిస్తుంది. ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2034 వరకు జీ మీడియాకు భాగస్వామ్యం ఉంది. దీంతో ప్రపంచ స్థాయి ఫుట్బాల్ సమాఖ్యలు, దేశీయ అసోసియేషన్లతో జీ మీడియా కలిసి పని చేస్తుంది. ఇక గ్రామీణ ప్రాంతాలతోపాటు పట్టణాలు, నగరాల్లో ఫుట్బాల్ శిక్షణ అందించేందుకు నిపుణులను కూడా జీ మీడియా నియమించుకోనుంది. ఫుట్బాల్ను యువతరానికి ఒక అద్భుతమైన కెరీర్గా మార్చడానికి దేశ, విదేశాల ప్రముఖ ఫుట్బాల్ నిపుణులను ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగం చేయనున్నారు.