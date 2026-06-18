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Zee Media: భారతీయ ఫుట్‌బాల్‌లోకి 'జీ' ఎంట్రీ! ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2034 లక్ష్యంగా భారీ ప్రకటన

Zee Media Entry In Indian Football And Target On FIFA World Cup 2034: క్రికెట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఫుట్‌బాల్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడానికి జీ మీడియా భారీ కార్యాక్రమం చేపట్టనుంది. స్వామి వివేకానంద ఆదర్శాలతో స్ఫూర్తి పొంది యువతను ఫుట్‌బాల్‌లో నిష్ణాతులను తయారుచేసేందుకు జీ మీడియా ముందుకు వచ్చింది. ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ పటంలో భారతదేశాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టడానికి జీ మీడియా ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలకనుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 18, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:09 PM IST
Zee Media: భారతీయ ఫుట్‌బాల్‌లోకి 'జీ' ఎంట్రీ! ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2034 లక్ష్యంగా భారీ ప్రకటన
Image Credit: Zee Media

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Zee Media: భారతీయ ఫుట్‌బాల్‌లోకి 'జీ' ఎంట్రీ! ప్రపంచకప్‌ 2034 లక్ష్యంగా భారీ ప్రణాళి
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