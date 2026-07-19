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ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినోకు జీ మీడియా  లేఖ.. ఫిఫాకు కృతజ్ఞతలు

Zee Network CEO Punit Goenka Letter To FIFA President Gianni Infantino: టోర్నీ ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ 2026 ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌ వేళ ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్‌ఫాంటినోకు జీ మీడియా లేఖ రాసింది. ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచకప్‌ను విజయవంతంగా ప్రసారాలు చేస్తూ చక్కటి భాగస్వామ్యంపై ఫిఫా జీ మీడియా సీఈఓ పునీత్‌ గోయెంకా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 19, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:56 PM IST
ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినోకు జీ మీడియా  లేఖ.. ఫిఫాకు కృతజ్ఞతలు
Image Credit: Punit Goenka

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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