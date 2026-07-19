/ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినోకు జీ మీడియా  లేఖ.. ఫిఫాకు కృతజ్ఞతలు

Zee Media Network: విశేషంగా క్రీడా ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ వేళ ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినోకు జీ మీడియా సీఈఓ పునీత్ గోయెంకా లేఖ రాశారు. ఫుట్బాల్ ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో సందర్భంగా ఫుట్బాల్తో ఉన్న చక్కటి భాగస్వామ్యంపై లేఖ ద్వారా ఫిఫాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఫుట్బాల్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అర్జెంటీనా, స్పెయిన్ మధ్య జరగనున్న నేపథ్యంలో ఫిఫా అధ్యక్షుడికి లేఖ రాసి కృతజ్ఞతలు చెప్పారు.
'మనం అంతా కలిసి భూమిపైనే అత్యంత గొప్ప ప్రదర్శన అయిన ఫైనల్ మ్యాచ్కు సిద్ధమవుతున్న ఈ తరుణంలో భారతదేశంలోని అభిమానులకు ఫుట్బాల్పై ఉన్న మక్కువను, ఆ ఆట స్ఫూర్తిని మరింత దగ్గర చేయడంలో అమూల్యమైన భాగస్వామిగా ఉన్నందుకు మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి ఈ సమయాన్ని కేటాయించాలనుకుంటున్నాం' అని ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినోకు లేఖ ద్వారా జీ మీడియా సీఈఓ పునీత్ గోయెంకా తెలిపారు. 'ఇది నిజంగా ఒక అందమైన ప్రయాణం. ఇది ఈ ఆట అందాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. భారతదేశంలోని ప్రతి మూలకూ ఫుట్బాల్ను తీసుకెళ్లడం కోట్ల మంది అభిమానులలో స్ఫూర్తిని నింపడం, ఈ క్రీడ వృద్ధి చెందడానికి కొత్త అవకాశాలను సృష్టించడం అనే ఉమ్మడి లక్ష్యంతో మనం కలిసి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాం' అని ఫిఫాతో జీ మీడియా భాగస్వామ్యాన్ని ప్రస్తావించారు.
'ఫిఫాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి.. మెరుగుపరచడానికి మనకున్న నిబద్ధతలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. అందరం ఒకే బృందంగా కలిసి భారతదేశ క్రీడా సంస్కృతిలో ఫుట్బాల్ను ఒక అంతర్భాగంగా మార్చడానికి ఒక ముఖ్యమైన అడుగు వేశాం. ఈ ఫుట్బాల్పై మరింత లోతైన ప్రేమను పెంపొందించడం, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులకు అర్ధవంతమైన అనుభవాలను అందించడం అనే మా దృష్టికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాం' అని ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినోకు పునీత్ గోయెంకా వివరించారు.
'మేము ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ, దీర్ఘకాలిక, శాశ్వతమైన భాగస్వామ్యం పట్ల మా నిబద్ధతను నేను పునరుద్ఘాటించాలనుకుంటున్నా. మనం ఈ అద్భుతమైన ప్రయాణాన్ని ఇప్పుడే ప్రారంభించాం. మరియు భవిష్యత్తులో మన ముందున్న ఎన్నో మైలురాళ్ల గురించి మేము ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాం' అని పునీత్ గోయెంకా వెల్లడించారు. 'మొత్తం జీ కుటుంబం తరపున ఫిఫా కుటుంబానికి వారి నమ్మకం, సహకారం, అచంచలమైన మద్దతుకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా' అని తెలిపారు.
'దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న మా వీక్షకులకు, సబ్స్క్రైబర్లకు కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేయాలనుకుంటున్ను. ఈ అందమైన ఆటపై మీకున్న ఉత్సాహం, విశ్వసనీయత, ప్రేమ మాకు అడుగడుగునా స్ఫూర్తినిచ్చాయి. ఉత్తమమైన ఫుట్బాల్ వీక్షణ అనుభవాన్ని అందించడానికి మాకు శక్తిని, సామర్థ్యాన్ని చేకూర్చాయి' అని ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినోకు జీ సీఈఓ పునీత్ గోయెంకా వివరించారు. 'ఈ వినూత్న ఆలోచనను నిజం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మా వాణిజ్య ప్రకటనదారులు, పంపిణీ భాగస్వాములు, అనుబంధ సంస్థలు, ఇతర ముఖ్య వ్యాపార భాగస్వాములకు మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు' అని తెలిపారు. అభిమానులకు ఫుట్బాల్పై అవగాహనను, వీక్షణ అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరిచేలా విలువైన విశ్లేషణలు, ప్రజెంటర్స్, ఫుట్బాల్ నిపుణులందరికీ తాము కృతజ్ఞులం అని ప్రశంసించారు. ఫిఫాపై అచంచలమైన మద్దతు దేశంలోని ప్రతి మూలకూ ఫుట్బాల్ పరిధిని విస్తరించడానికి సహాయపడింది అని కొనియాడారు.
'ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన కలని అసాధారణమైన విజయంగా మార్చిన టీమ్ జీ నెట్వర్క్లోని ప్రతి ఒక్క సభ్యుడి కష్టాన్ని, పట్టుదలను నేను అభినందిస్తున్నా' అని ఫిఫాపై పునీత్ గోయెంకా ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ విజయం బృందంలోని ప్రతి ఒక్క సభ్యుడికి చెందుతుందని చెప్పారు. మనం కలిసి సాధించిన దానికి తాను గర్వపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు. భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ ప్రయాణం ఇప్పుడే ప్రారంభమైందని.. రాబోయే తరం ఫుట్బాల్ ప్రేమికులలో స్ఫూర్తి నింపడానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని ప్రకటించారు.