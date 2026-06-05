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FIFA World Cup 2026: జీ స్పోర్ట్స్ చేతికి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ప్రసార హక్కులు.. ఈ నెల 11 నుంచి 19 వరకు ఫుట్ బాల్ టోర్నమెంట్..

ZEE Sports Aquired FIFA World Cup 2026: ఒకే ఒక ఆట.. ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకునే ఫుట్ బాల్… జాతి, మత, ప్రాంతీయ భేదాలను మరచిపోయేలా చేసి కోట్లాదిమంది అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. నాలుగేళ్లకోసారి జరిగే ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ టోర్నమెంట్ ప్రపంచ దేశాలకు కిక్కెక్కించేందుకు సిద్ధమైంది. ఫుట్ బాల్ ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ టోర్నమెంటుకోసం ప్రపంచ దేశాలు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాయి. కోట్లాది మంది ఫుట్ బాల్ అభిమానులకు జీ మీడియా గ్రూప్ శుభవార్త అందించింది. 2026 నుంచి 2034 సీజన్ ఫిఫా వరల్డ్ కప్ పోటీలను ఎనిమిదేళ్ల ప్రసార హక్కులను జీ స్పోర్ట్స్ సొంతం చేసుకుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆసక్తిరేకెత్తిస్తున్న ఫిఫా వరల్డ్ కప్ పోటీలను జీ స్పోర్ట్స్ ప్రేక్షకులు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అలరించబోతోంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 05, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:39 AM IST
FIFA World Cup 2026: జీ స్పోర్ట్స్ చేతికి ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ప్రసార హక్కులు.. ఈ నెల 11 నుంచి 19 వరకు ఫుట్ బాల్ టోర్నమెంట్..
Image Credit: FIFA World Cup 2026 (ZEE Telugu Youtube/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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