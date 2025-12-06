English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Honor X80: 10,000mAh బ్యాటరీతో కొత్త హానర్ X80 మొబైల్ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు లీక్‌!

Honor X80: 10,000mAh బ్యాటరీతో కొత్త హానర్ X80 మొబైల్ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు లీక్‌!

Honor X80 Launch Date In India: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ హానర్ మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లతో లాంచ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి. వీటికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 6, 2025, 05:20 PM IST

Trending Photos

Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్‌ మీ సొంతం!
6
Galaxy F06
Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్‌ మీ సొంతం!
11 Crore Prizes: గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.11 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీకి రేపే చివరి అవకాశం
6
Prizes
11 Crore Prizes: గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.11 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీకి రేపే చివరి అవకాశం
Chanakya Niti: ఈ లక్షణాలున్న అమ్మాయిలు..పుట్టింటికి మెట్టినింటికి మంచి పేరు తీసుకొస్తారు..
7
Astrology
Chanakya Niti: ఈ లక్షణాలున్న అమ్మాయిలు..పుట్టింటికి మెట్టినింటికి మంచి పేరు తీసుకొస్తారు..
Koteshwara yoga: ఈ రాశి స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకుంటే భర్తలు కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
6
Koteshwara Yoga
Koteshwara yoga: ఈ రాశి స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకుంటే భర్తలు కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
Honor X80: 10,000mAh బ్యాటరీతో కొత్త హానర్ X80 మొబైల్ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు లీక్‌!

Honor X80 Launch Date In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ హానర్ నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ హానర్ X80 పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది కొన్ని వారాల్లోనే విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా ఇటీవల లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ గతంలో విడుదల చేసిన అన్ని మొబైల్స్ కంటే అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఇది మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా మార్కెట్‌కి పరిచయం చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ప్రీమియం డిజైన్‌లో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

హానర్ X80 స్మార్ట్‌ఫోన్ త్వరలోనే మార్కెట్‌లో ట్రెండ్ సెట్ చేయబోతోంది. భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో కళ్లు చెదిరే డిజైన్‌తో లాంచ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ చైనా క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్‌లో  కూడా కనిపించింది. దీంతో అప్పటినుంచి సోషల్ మీడియాలో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన బజ్ క్రియేట్ అవుతూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ అత్యంత పవర్ఫుల్ 10,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ చేయబోతోంది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ ను హానర్ X70 సక్సెస్‌గా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్ కూడా గతంలో ఎంతో శక్తివంతమైన 8300mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 

హానర్ X80 స్మార్ట్ ఫోన్ CQC సర్టిఫికేషన్‌లో భాగంగా 5G కనెక్టివిటీతో రాబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఏది ఏమైనా ఈ మొబైల్ మాత్రం గతం మోడల్స్ కంటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో తక్కువ ధరలో విడుదల విడుదల చేయబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను చూసి చాలామంది ఈ మొబైల్ విడుదల గురించి ఎదురుచూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో ఆకర్షణీయమైన కలర్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.

Also Read: Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్‌ మీ సొంతం!

హానర్ X70 స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది.. కాబట్టి రోజులు ఒక్కసారి మాత్రమే చార్జింగ్ పెడితే దాదాపు 45 గంటల పాటు ప్లే బ్యాక్ అందించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీకైన వివరాలు క్లియర్‌గా చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్లో ప్రత్యేకమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. దీనివల్ల చార్జింగ్ ఫాస్ట్‌గా అవ్వడమే కాకుండా.. మన్నికైన బ్యాటరీ లైఫ్‌ను అందిస్తుంది. ఇక హానర్ కంపెనీ ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను అతి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రకటనలో భాగంగానే స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్లను కూడా వెల్లడించే ఛాన్స్ ఉంది.

Also Read: Samsung Galaxy F06: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో క్రిస్మస్ ఆఫర్స్.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F06 మొబైల్‌ మీ సొంతం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Honor 5G MobileHonor 5G PhoneHonor 90Honor 90 5GHonor X80 Pro

Trending News