Honor X80: 10,000mAh బ్యాటరీతో కొత్త హానర్ X80 మొబైల్ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు లీక్‌!

Honor X80 Launch Date In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ హానర్ నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ హానర్ X80 పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది కొన్ని వారాల్లోనే విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా ఇటీవల లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ గతంలో విడుదల చేసిన అన్ని మొబైల్స్ కంటే అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు ఇది మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్గా మార్కెట్కి పరిచయం చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ప్రీమియం డిజైన్లో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
హానర్ X80 స్మార్ట్ఫోన్ త్వరలోనే మార్కెట్లో ట్రెండ్ సెట్ చేయబోతోంది. భారీ బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో కళ్లు చెదిరే డిజైన్తో లాంచ్ కాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ చైనా క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్లో కూడా కనిపించింది. దీంతో అప్పటినుంచి సోషల్ మీడియాలో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన బజ్ క్రియేట్ అవుతూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ అత్యంత పవర్ఫుల్ 10,000mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ చేయబోతోంది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ ను హానర్ X70 సక్సెస్గా విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్ కూడా గతంలో ఎంతో శక్తివంతమైన 8300mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
హానర్ X80 స్మార్ట్ ఫోన్ CQC సర్టిఫికేషన్లో భాగంగా 5G కనెక్టివిటీతో రాబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఏది ఏమైనా ఈ మొబైల్ మాత్రం గతం మోడల్స్ కంటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో తక్కువ ధరలో విడుదల విడుదల చేయబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలను చూసి చాలామంది ఈ మొబైల్ విడుదల గురించి ఎదురుచూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో ఆకర్షణీయమైన కలర్లలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.
హానర్ X70 స్మార్ట్ ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది.. కాబట్టి రోజులు ఒక్కసారి మాత్రమే చార్జింగ్ పెడితే దాదాపు 45 గంటల పాటు ప్లే బ్యాక్ అందించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీకైన వివరాలు క్లియర్గా చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్లో ప్రత్యేకమైన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. దీనివల్ల చార్జింగ్ ఫాస్ట్గా అవ్వడమే కాకుండా.. మన్నికైన బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుంది. ఇక హానర్ కంపెనీ ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను అతి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రకటనలో భాగంగానే స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్లను కూడా వెల్లడించే ఛాన్స్ ఉంది.
