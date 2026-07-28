/10,000mAh భారీ బ్యాటరీతో OPPO సరికొత్త సంచలనం.. Oppo A7 Pro Max పూర్తి వివరాలు!

OPPO A7 Pro Max: స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులకు పవర్ బ్యాంక్లతో పనిలేకుండా చేసేందుకు ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం Oppo భారీ స్కెచ్ వేసిందని చెప్పొచ్చు. అద్బుతమైన టెక్నాలజీతో, వినియోగదారుల సుదీర్ఘ బ్యాటరీ లైఫ్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని Oppo A7 Pro Max పేరుతో ఒక పవర్ఫుల్ స్మార్ట్ఫోన్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. ఈ ఫోన్కు సంబంధించిన టీజర్ను కంపెనీ అధికారికంగా చైనాలోని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ వేబోలో విడుదల చేయడంతో టెక్ ప్రియుల్లో తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
10,000mAh పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు ఉన్న అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ దీని 10,000mAh సింగిల్-సెల్ భారీ బ్యాటరీగా భావించవచ్చు.. సాధారణంగా స్మార్ట్ఫోన్లలో 5,000mAh నుంచి 6,000mAh వరకు బ్యాటరీలను చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఒప్పో ఏకంగా 10,000mAh బ్యాటరీని అందుబాటులోకి తీసుకు రావడం ఇదే మొదటిసారిగా భావించవచ్చు. నాన్స్టాప్ గేమింగ్ ఆడేవారికి.. ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేసేవారికి, హెవీ యూజర్లకు ఇది ఒక సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ భారీ బ్యాటరీని త్వరగా ఛార్జ్ చేయడానికి 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది..
అద్భుతమైన డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్..
లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.78 అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది 1.5K రెజల్యూషన్తో పాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.. మల్టీమీడియాతో పాటు గేమింగ్ సమయంలో క్రిస్టల్ క్లియర్ విజువల్స్ను అందిస్తుంది.. గీక్బెంచ్ లిస్టింగ్ ప్రకారం.. ఈ హ్యాండ్సెట్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen 5 (Snapdragon 4 Gen 5) ప్రాసెసర్పై పని చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. కొత్తగా రాబోతున్న ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ColorOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో ఇది రన్ అవుతుంది.
పవర్ఫుల్ 50MP సెల్ఫీ కెమెరా..
కెమెరా విభాగంలో OPPO ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో రెక్టాంగ్యులర్ కెమెరా మాడ్యూల్తో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు 2 మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరాను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. రాత్రివేళల్లో అద్భుతమైన ఫోటోలు తీయడానికి ప్రత్యేకంగా Power Flash బ్రాండింగ్తో కూడిన LED ఫ్లాష్ను కూడా ఇందులో అందించారు. ఇక సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం ఫ్రంట్ భాగంలోనూ 50 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను అందించడం విశేషం..
ప్రస్తుతం చైనాలో Oppo A7 Pro Max స్మార్ట్ఫోన్ కోసం ప్రీ-ఆర్డర్లు కూడా మొదలయ్యాయి.. త్వరలోనే దీనిని అధికారికంగా గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి, భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రీమియం ఫీచర్లతో పాటు భారీ బ్యాటరీతో రాబోతున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మిడ్-రేంజ్ ధరల విభాగంలో ఇతర బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీని ఇవ్వడం ఖాయమని సమాచారం..
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