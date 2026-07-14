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Samsung, వన్‌ప్లస్‌లకు చుక్కలే.. 10,000mAh భారీ బ్యాటరీతో Redmi Turbo 6 సిరీస్!

Redmi Turbo 6 Series Leaked: భారత మార్కెట్‌లోకి మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 10,000mAh భారీ బ్యాటరీతో Redmi Turbo 6 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:02 PM IST
Samsung, వన్‌ప్లస్‌లకు చుక్కలే.. 10,000mAh భారీ బ్యాటరీతో Redmi Turbo 6 సిరీస్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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