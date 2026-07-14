Redmi Turbo 6 Series Leaked: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు Xiaomi సబ్బ్రాండ్ రెడ్మి (Redmi) త్వరలోనే మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.. మార్కెట్లోకి పవర్హౌస్గా నిలిచేందుకు రెడ్మి టర్బో 6 (Redmi Turbo 6) సిరీస్ను రంగంలోకి దించేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ సిరీస్లో భాగంగా రెండు అద్భుతమైన మోడల్స్ విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో రెడ్మి టర్బో 6 (Redmi Turbo 6)తో పాటు రెడ్మి టర్బో 6 మాక్స్ (Redmi Turbo 6 Max) మోడల్స్ మార్కెట్లోకి రాబోతున్నట్లు ప్రముఖ టిప్స్టర్ స్మార్ట్ పికాచు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ వెయిబో (Weibo)లో లీక్ చేశారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, ధర వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్స్తో పాటు భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ఫోన్లలో ఏకంగా 10,000mAh సామర్థ్యం గల అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణంగా పవర్బ్యాంక్లలో మాత్రమే కనిపించే ఈ స్థాయి బ్యాటరీ సామర్థ్యం.. స్మార్ట్ఫోన్లో అందుబాటులోకి రావడం టెక్ రంగంలో పెద్ద సంచలనంగా మారబోతోందని సమాచారం. దీనివల్ల ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజులకు రోజులు బ్యాటరీ బ్యాకప్ లభిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రీమియం డిస్ప్లే..
స్క్రీన్ విషయానికి వస్తే.. రెడ్మి టర్బో 6 సిరీస్లో పెద్ద సైజ్ 7 అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ సిరీస్లోని ప్రీమియం మోడల్ అయిన రెడ్మి టర్బో 6 మాక్స్ వేరియంట్లో అత్యంత స్పష్టమైన విజువల్స్ అందించేలా 2K డిస్ప్లేను కూడా అందబా. దీనికి తోడు ప్రీమియం లుక్ అండ్ డ్యూరబిలిటీ కోసం మెటల్ ఫ్రేమ్ను కూడా వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. సెక్యూరిటీ కోసం ఈ మాక్స్ మోడల్లో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందుబాటులో తీసుకు రాబోతోంది.
పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్లు..
ఈ సిరీస్లోని రెండు ఫోన్లలో వేర్వేరు పవర్ఫుల్ మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్లను కంపెనీ అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. రెడ్మి టర్బో 6 స్మార్ట్ఫోన్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8600 (MediaTek Dimensity 8600) చిప్సెట్ను వినియోగించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రెడ్మి టర్బో 6 మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ ఈ టాప్-ఎండ్ మోడల్లో మరింత శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9600s (MediaTek Dimensity 9600s) ప్రాసెసర్ను అందించిన్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల గేమింగ్తో పాటు మల్టీటాస్కింగ్ అత్యంత వేగంగా, ఎలాంటి లాగ్స్ లేకుండా సాగుతుందని సమాచారం.
గత మోడల్ ట్రాక్ రికార్డ్..
ఇటీవలే మార్కెట్లో విడుదలైన రెడ్మి టర్బో 5 ఫీచర్లను గమనిస్తే.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.59 అంగుళాల 1.5K ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్తో పాటు 3500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 50MP (OIS) సపోర్ట్తో 8MP డ్యూయల్ రీర్ కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది.. ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన 7,540mAh బ్యాటరీతో పాటు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తోంది. ఇప్పుడు రాబోయే టర్బో 6 అంతకంటే రెట్టింపు పవర్తో 10,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుండటంతో మార్కెట్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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