Poco F8 Series: నంవబర్‌ 26నే Poco కొత్త సిరీస్‌ మొబైల్స్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Poco F8 Series Global Launch Price In India: త్వరలోపే మార్కెట్‌లోకి ఒప్పో నుంచి F8 సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ లాంచ్‌ కాబోతున్నాయి. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:45 PM IST

Poco F8 Series Global Launch: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేసేవారికి POCO కంపెనీ త్వరలోనే గుడ్‌ న్యూస్‌ తెలపబోతోంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో మార్కెట్‌లోకి అత్యద్భుతమైన మొబైల్స్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది చాలా అద్భుతమైన క్లాసిక్‌ డిజైన్‌తో విడుదల చేయబోతోంది. ఈ POCO అధికారికంగా F8 సిరీస్‌ను లాంచ్‌ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనిని కంపెనీ నంవబర్‌ 26న ఇండోనేషియాలోని బాలిలోని ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమంలో లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌కి సంబంధించిన కొన్ని ప్రత్యేకమైన వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

కంపెనీ  F8 సిరీస్‌ను మొత్తం రెండు మోడల్స్‌లో లాంచ్‌ చేయబోతోంది.. ఇవి POCO F8 Proతో పాటు POCO F8 Ultra మోడల్స్‌ పేరుతో లాంచ్‌ కాబోతున్నాయి. నవంబర్‌ 26నే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ కంపెనీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయబోతున్నట్లు అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన టీజర్ చిత్రాలను కూడా విడుదల కంపెనీ విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే పోకో కంపెనీ గ్లోబల్ X హ్యాండిల్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను వెల్లడించింది. 

POCO F8 సిరీస్  రెండు మోడల్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ ఇంపాక్ట్‌ఫుల్ బాస్, డిటైల్డ్ సౌండ్ కోసం బోస్‌ ట్యూన్‌ చేసిన స్పెషల్ ఆడియో సెటప్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. దీని ప్రీమియం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కొనుగోలు చేసినవారు ప్రీమియం సౌండ్‌ క్వాలిటీ అనుభవించవచ్చు. ఇక చైనాలో విడుదల కాబోతున్న Redmi K90 సిరీస్  స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోడల్స్‌ కూడా ఇదే బోస్‌ ఆడియోతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ  POCO F8 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌  స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్‌లో విడుదల కాబోతోంది.

ఇక ఈ  సిరీస్‌లోని రెండవ మోడల్ F8 అల్ట్రా స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెటప్‌లో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బ్యాక్ సెటప్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ 50MP ట్రిపుల్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా IP68 రేటింగ్‌ సపోర్ట్‌లను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ POCO F8 సిరీస్ 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో పాటు ప్రత్యేకంగా 50W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌తో లాంచ్‌ కాబోతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. సెక్యూరిటీ కోసం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌లో 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

