English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • టెక్నాలజీ
  • Iqoo Z11 Turbo: 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో మార్కెట్‌లో దిమ్మతిరిగే Iqoo మొబైల్ త్వరలో లాంచ్!

Iqoo Z11 Turbo: 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో మార్కెట్‌లో దిమ్మతిరిగే Iqoo మొబైల్ త్వరలో లాంచ్!

Iqoo Z11 Turbo Launch Date: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి iQOO Z11 టర్బో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మొదట చైనాలో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే, విడుదలకు ముందే కొన్ని వివరాలు లీక్‌ అయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 8, 2026, 02:39 PM IST

Trending Photos

Vivo Electric Cycle 2026: రూ.10 వేలకే &#039;వివో&#039; ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్..ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 160 కి.మీ ప్రయాణం చేయోచ్చు!
6
Vivo Electric Cycle 2026
Vivo Electric Cycle 2026: రూ.10 వేలకే 'వివో' ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్..ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 160 కి.మీ ప్రయాణం చేయోచ్చు!
Asaduddin Owaisi Family Details: ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీకి ఎంత మంది పిల్లలు? అమ్మాయిలు ఎందరు? అబ్బాయిలు ఎందరు?
7
AIMIM chief Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi Family Details: ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీకి ఎంత మంది పిల్లలు? అమ్మాయిలు ఎందరు? అబ్బాయిలు ఎందరు?
Honor Power 2 మొబైల్‌ వచ్చేసింది.. చీప్‌ ధరకే 10,080mAh బ్యాటరీ మొబైల్..
5
Honor India
Honor Power 2 మొబైల్‌ వచ్చేసింది.. చీప్‌ ధరకే 10,080mAh బ్యాటరీ మొబైల్..
Sankranthi Muggulu: సంక్రాంతి 2026 సింపుల్ ముగ్గులు.. చూడగానే వావ్ అంటారు!
6
muggulu
Sankranthi Muggulu: సంక్రాంతి 2026 సింపుల్ ముగ్గులు.. చూడగానే వావ్ అంటారు!
Iqoo Z11 Turbo: 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో మార్కెట్‌లో దిమ్మతిరిగే Iqoo మొబైల్ త్వరలో లాంచ్!

Iqoo Z11 Turbo Launch Date Telugu: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ iQOO మార్కెట్‌లోకి తమ కొత్త మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని ప్రీమియం డిజైన్, చిప్‌సెట్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌పై విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన మరెన్నో ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ కూడా లీక్‌ అయ్యాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ వీబో లీక్‌ చేసిన వివరాల ప్రకారం, ఈ iQOO Z11 టర్బో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన  7,600 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 100 W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటునట్లు లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఈ మొబైల్ 7.9 మిమీ మందంతో లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఈ నెలలోనే కంపెనీ మొదట చైనాలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు లీక్‌ వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఐకూ కంపెనీ ఈ మొబైల్‌ను మొత్తం ఐదు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. 

ఐక్యూ Z11 టర్బో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బేస్‌ వేరియంట్‌ 12 GB RAMతో పాటు 256 GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌తో, రెండవ వేరియంట్‌ 12 GB ర్యామ్‌తో పాటు 512 GB స్టోరేజ్‌, మూడవది 16 GB ర్యామ్‌, 256 GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌, నాలుగవది 16 GB ర్యామ్‌, 512 GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌, ఇక చివరి వేరియంట్‌ 16 GB ర్యామ్‌తో పాటు 1 TB స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక దీని ధర సుమారు రూ.32,200 నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా హైఎండ్‌ వేరియంట్ రూ. 38,600 ధరతో లాంచ్‌ కాబోతోంది.

Also Read: Vivo T4 Pro 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌.. రూ.3,999కే Vivo T4 Pro 5G మొబైల్.. లిమిటెడ్‌ ఆఫర్‌!

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా V2536A మోడల్ నంబర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా iQOO Z11 టర్బో సింగిల్-కోర్ పరీక్షలో 2 వేలకు పైగా పాయింట్లు సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ మొత్తం మూడు కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో విడుదల చేయబోతోంది. ఇక ఈ మొబైల్ 6.59-అంగుళాల 1.5K డిస్‌ప్లేతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యుల్‌ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్  200-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-క్లియర్‌ సెన్సార్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇందులోని బేస్‌ మోడల్స్‌ బేస్ మోడల్‌లో 6.85-అంగుళాల Samsung M14 8T LTPO AMOLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ అతి త్వరలోనే వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: Vivo T4 Pro 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ సంక్రాంతి ఆఫర్స్‌.. రూ.3,999కే Vivo T4 Pro 5G మొబైల్.. లిమిటెడ్‌ ఆఫర్‌!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Iqoo Z11 TurboIqoo Z11Iqoo Z10 TurboIqoo Z10Iqoo 11 Turbo

Trending News