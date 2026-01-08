Iqoo Z11 Turbo Launch Date Telugu: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ iQOO మార్కెట్లోకి తమ కొత్త మొబైల్ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని ప్రీమియం డిజైన్, చిప్సెట్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్పై విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన మరెన్నో ఫీచర్స్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
మైక్రోబ్లాగింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వీబో లీక్ చేసిన వివరాల ప్రకారం, ఈ iQOO Z11 టర్బో స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,600 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 100 W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటునట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఈ మొబైల్ 7.9 మిమీ మందంతో లాంచ్ కాబోతోంది. ఈ నెలలోనే కంపెనీ మొదట చైనాలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు లీక్ వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఐకూ కంపెనీ ఈ మొబైల్ను మొత్తం ఐదు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్లో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
ఐక్యూ Z11 టర్బో స్మార్ట్ఫోన్ బేస్ వేరియంట్ 12 GB RAMతో పాటు 256 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో, రెండవ వేరియంట్ 12 GB ర్యామ్తో పాటు 512 GB స్టోరేజ్, మూడవది 16 GB ర్యామ్, 256 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్, నాలుగవది 16 GB ర్యామ్, 512 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్, ఇక చివరి వేరియంట్ 16 GB ర్యామ్తో పాటు 1 TB స్టోరేజ్ వేరియంట్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక దీని ధర సుమారు రూ.32,200 నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా హైఎండ్ వేరియంట్ రూ. 38,600 ధరతో లాంచ్ కాబోతోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా V2536A మోడల్ నంబర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా iQOO Z11 టర్బో సింగిల్-కోర్ పరీక్షలో 2 వేలకు పైగా పాయింట్లు సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ మొత్తం మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో విడుదల చేయబోతోంది. ఇక ఈ మొబైల్ 6.59-అంగుళాల 1.5K డిస్ప్లేతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యుల్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 200-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-క్లియర్ సెన్సార్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇందులోని బేస్ మోడల్స్ బేస్ మోడల్లో 6.85-అంగుళాల Samsung M14 8T LTPO AMOLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన వివరాలను కంపెనీ అతి త్వరలోనే వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
