/Oppo నుంచి అదిరిపోయే ఫోన్.. 200MP కెమెరా, 7000mAh భారీ బ్యాటరీతో Oppo Reno 16 సిరీస్!

Oppo Reno 16F 5g Leaked: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ఒప్పో త్వరలో ఒక కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ఒప్పో రెనో 16 ఎఫ్ 5జీ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ను కంపెనీ ఇటీవలే భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే, దీనికి సక్సెసర్గా ఈ ఒప్పో రెనో 16 ఎఫ్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ను లాంచ్ చేయబోతోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్ లీక్ అయ్యాయి.. అవేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం.. ఒప్పో రెనో 16F 5G స్మార్ట్ఫోన్ CPH2859 మోడల్ నంబర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ఇది అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల కోసం వివిధ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు కూడా సాధించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇదే మోడల్ నంబర్తో థాయ్లాండ్కు చెందిన NBTC సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్ఫారమ్లలో కూడా కనిపించిన్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్ను కంపెనీ 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 512 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్ వేరియంట్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఈ ఒప్పో స్మార్ట్ఫోన్ సింగపూర్లో CPH2865 మోడల్ నంబర్తో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, ఈ మోడల్ బేస్ వేరియంట్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే..ఒప్పో రెనో 16 6.87-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో లాంచ్ కానుంది. ఈ సిరీస్లోని ఒప్పో రెనో 16 ప్రో కూడా విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇది CPH2863 మోడల్ నంబర్తో లాంచ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ 6.78-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీక్ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ ఒప్పో రెనో 16 ప్రో మోడల్ ప్రాసెసర్గా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500s ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మోడల్ అన్నింటి కంటే త్వరలోనే భారత్లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది కూడా ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీతో పాటు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా OIS సపోర్ట్తో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్కి సంబంధించిన ప్రీ-రిజర్వేషన్లు కూడా ప్రారంభమైన్నట్లు తెలుస్తోంది.
