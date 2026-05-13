/iQOO సంచలనం.. 200MP కెమెరా, 8000mAh భారీ బ్యాటరీతో iQOO 15T లాంచ్!

iQOO 15T Launching on May 20 News: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అత్యంత శక్తివంతమైన మొబైల్ iQOO 15T విడుదలకు సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ మే 20వ తేదిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను అధికారంగా మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు సంస్థ అధికారంగా వెల్లడించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అత్యాధునిక ఫీచర్స్తో, ప్రీమియం ఫోటోగ్రఫీ ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది బడ్జెట్ ధరలో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
iQOO 15T స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ.. దీని కెమెరా సెటప్గా భావించవచ్చు. దీని వేనక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది అత్యంత స్పష్టమైన ఫోటోలను, 4K నాణ్యతతో కూడిన వీడియోలను రికార్డ్ చేసేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే దీని తోడు అదనంగా దీనికి తోడు 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ కెమెరా కూడా ఉండడం విశేషం.. ఇందులో కంపెనీ సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది.
అంతేకాకుండా సాధారణంగా ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో 5000mAh బ్యాటరీలను మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి.. కానీ ఈ iQOO ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఇందులో ఏకంగా 8000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాబట్టి దీనివల్ల ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజుల వరకు నిరంతరాయంగా ఎంతో సులభంగా వినియోగించవచ్చు. అలాగే ఇందులో ఈ భారీ బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసేందుకు చాలా ప్రత్యేకమైన 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక గేమింగ్ పనితీరు మెరుగుపరచడానికి ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 (Dimensity 9500) మాన్స్టర్ ఎడిషన్ చిప్సెట్ను అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.82 అంగుళాల 2K OLED డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 1800 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో రావడంతో ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్తో పాటు IP68/69 వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ముందుగా చైనాలో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత భారత మార్కెట్లోకి కూడా అడుగుపెట్టనుంది. దీని ధర, మరిన్ని వివరాలు మే 20న జరిగే లాంచ్ ఈవెంట్లో అధికారికంగా వెల్లడి కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook