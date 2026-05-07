OnePlus 16 Leaks: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వన్ ప్లస్ స్మార్ఫోన్కు సంబంధించిన అనేక వార్తలు వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.. ముఖ్యంగా త్వరలో మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోయే OnePlus 16 సిరీస్ మోడల్స్కు సంబంధించిన వివిధ స్మార్ఫోన్స్ ఫీచర్స్ లీక్ అవుతూనే వస్తున్నాయి. తాజాగా కూడా ఈ సిరీస్కు సంబంధించిన కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ లీకయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఈ అత్యంత శక్తివంతమైన సిరీస్ అక్టోబర్లోని విడుదల కాబోతోంది. ఈ స్మార్ఫోన్స్లో గతంలో ఉన్న మోడల్స్ ఫీచర్స్ కంటే చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా డిజైన్ పరంగా కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అయితే వీటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ OnePlus 16 స్మార్ఫోన్లోని ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే.. దానికి కెమెరా సెట్ అప్. అవును వన్ప్లస్ 16లో 200 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ కెమెరాను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది అంతేకాకుండా స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫోటోగ్రఫీని ఊహించని స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ఇందులో ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన కెమెరా సెన్సార్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దూరంగా ఉన్న వస్తువులను సైతం స్పష్టంగా నాణ్యంగా చిత్రీకరించేందుకు ఇందులో ఎన్నో రకాల కెమెరా సెన్సార్లను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రధాన కెమెరా తో పాటు అదనంగా 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ OnePlus 16 స్మార్ట్ఫోన్స్కు సంబంధించిన బ్యాటరీ వివరాల్లోకి వెళితే.. వన్ ప్లస్ కంపెనీ గతంలో ఫ్లాగ్ షిప్ మొబైల్స్లో కేవలం 5000mAh బ్యాటరీ ని మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, త్వరలో విడుదల కాబోయే ఈ స్మార్ఫోన్ సిరీస్ ఎంతో శక్తివంతమైన 9000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.. ఈ వన్ ప్లస్ 16 సిరీస్లో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో (Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro) ప్రాసెసర్ను తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ శక్తివంతమైన ఫీచర్ గేమింగ్తో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్ అత్యంత అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ OnePlus 16 మొబైల్ డిస్ప్లే అన్ని స్మార్ఫోన్స్ కంటే చాలా భిన్నంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 1.5K రిజల్యూషన్ OLED డిస్ప్లేతో విడుదల చేసే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఇది 240Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉండటం మొబైల్ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకర్షించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఈ స్మార్ఫోన్ డిజైన్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీనిని కంపెనీ 24 జీబీ ర్యామ్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. దీంతోపాటు ఈ స్మార్ఫోన్ను అక్టోబర్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు కూడా తెలుస్తోంది. ఈ సమయంలోనే కంపెనీకి సంబంధించిన వివిధ రకాల ఫీచర్స్, ధర వివరాలను కూడా వెల్లడించబోతున్నట్లు సమాచారం..
