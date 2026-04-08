Infinix Note 60 Ultra: 200MP కెమెరాతో ఇన్ఫినిక్స్ సంచలనం.. నోట్ 60 అల్ట్రా వచ్చేసింది!

Infinix Note 60 Ultra Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఇన్ఫినిక్స్ మార్కెట్లోకి మరో తమ శక్తివంతమైన మొబైల్ను లాంచ్ చేసింది. మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ వేదికగా ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 అల్ట్రా ను కంపెనీ అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఇటాలియన్ కార్ డిజైన్ హౌస్ Pininfarina సహకారంతో అద్భుతమైన డిజైన్తో ఈ మొబైల్ అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రీమియం లుక్తో పాటు ఎన్నో రకాల అత్యాధునిక ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే మీ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 అల్ట్రా స్మార్ట్ఫోన్ 6.78 అంగుళాల 1.5K అల్ట్రా HDR AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్తో విజువల్స్ అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నట్లు కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది. డిస్ప్లే కు ప్రొటెక్షన్ గా కంపెనీ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ రక్షణను కూడా అందించింది. దీంతోపాటు ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం కంపెనీ ఇందులో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ ను అందించినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Samsung ISOCELL HPE సెన్సార్ తో 200MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఇందులో అద్భుతమైన 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్ తో 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం కంపెనీ ఎందులో ఎంతో శక్తివంతమైన 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించింది. ఇక ఈ మొబైల్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8400 అల్టిమేట్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్ మల్టీ టాస్కింగ్తో పాటు గేమింగ్కు ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేయబోతున్నట్లు ఇన్ఫినిక్స్ క్లైమ్ చేస్తోంది. ఇక ఈ ఫోన్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్ ఏంటంటే.. దీని బ్యాటరీ.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీతో లాంచ్ అయింది. దీనికి ఫాస్ట్ చార్జింగ్ కోసం కంపెనీ 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది. కేవలం 48 నిమిషాల్లో ఫోన్ పూర్తిగా ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతోంది.
అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత XOS 16.2 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది.. ఇది 3 ఏళ్ల మేజర్ అప్డేట్స్, 5 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ హామీని కంపెనీ ఇచ్చింది. దీంతోపాటు ఈ మొబైల్ 256 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఇప్పటికే మలేషియా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ధర సుమారు రూ.70 వేల ఉంటుంది. దీనిని అతి త్వరలోనే ఇండియాలో కూడా విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది అమాల్ఫీ బ్లూ, మోన్జా రెడ్, రోమా సిల్వర్తో పాటు టొరినో బ్లాక్ రంగుల్లో లభిస్తుంది. హై ఎండ్ వేరియన్స్లో సాటిలైట్ కాలింగ్ ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
