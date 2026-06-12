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Moto G Max: 200MP కెమెరాతో Moto G Max ఫోన్‌ లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!

Moto G Max Launched: మోటరోలా నుంచి మోటో జి మ్యాక్స్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ బ్రెజిల్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, ఇది ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 12, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:07 PM IST
Moto G Max: 200MP కెమెరాతో Moto G Max ఫోన్‌ లాంచ్.. ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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