Oppo: ఒప్పో సంచలనం.. ఏప్రిల్ 21న 200MP కెమెరాతో Oppo Find X9s Pro లాంచ్!

Oppo Find X9s Pro Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ దిగ్గజం ఒప్పో తన ఫ్లాట్ షిప్ సిరీస్లో మరో సంచలనానికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. టేక్ ప్రియులకు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న Oppo Find X9s pro స్మార్ట్ఫోన్ను ఏప్రిల్ 21వ తేదీన విడుదల చేయబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గత మోడల్స్తో పోలిస్తే ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన కెమెరా మాధురిని కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Oppo Find X9s pro స్మార్ట్ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే దీనికి కెమెరా.. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా మరో ఇలాంటి కెమెరానే ఉంటుందని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. స్పష్టమైన వీడియోలతో పాటు ఫోటోలు తీసుకునేందుకు వీలుగా ఈ కెమెరాలను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చీకటిలోనూ అద్భుతమైన క్వాలిటీ ఇచ్చేలా.. దీనిని రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే హ్యాసెల్బ్లాడ్ బ్రాండింగ్ తో వచ్చే ఈ కెమెరాలు మొబైల్ ఫోటోగ్రఫీని ఊహించని స్థాయికి తీసుకెళ్తాయని టెక్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు..
ప్రస్తుతం ఇదే మోడల్స్లో విడుదలైన స్మార్ట్ఫోన్స్ను ఎదుర్కొంటున్న సమస్య బ్యాటరీ.. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకున్న ఒప్పో కంపెనీ ఈ మోడల్లో ఏకంగా ఎంతో శక్తివంతమైన 7025mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి తోడు ఇందులో కంపెనీ 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు ఫీచర్లను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఫుల్ చాట్ చేస్తే.. రోజంతా బ్యాటరీ లైఫ్ని అందించడమే కాకుండా.. మరుసటి రోజు కూడా బ్యాటరీ యాక్టివ్గా ఉంటుందని లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి.
Read more: Scorpio, Ertiga సగం ధరకే.. ఢిల్లీ కార్ బజార్లో రూ.30 వేలకే కారు మీ సొంతం!
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 9500 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. ఇది 16GB వరకు ర్యామ్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా గేమింగ్ ప్రియులకు ఈ మొబైల్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో వారికోసం హై-రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన అమోలెడ్ (AMOLED) డిస్ప్లేను అందించారు. అలాగే ఇందులో ముఖ్యమైన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్ 6.78 అంగుళాల LTPO అమోలెడ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో వస్తోంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 (ColorOS 16) ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో రన్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఏప్రిల్ 21న చైనాలో జరిగే మెగా ఈవెంట్లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను త్వరలోనే కంపెనీ అధికారికంగా విడుదల చేయబోతోంది.
