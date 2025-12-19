Xiaomi 17 Ultra: 200MP టెలిఫోటో కెమెరా త్వరలో Xiaomi 17 Ultra లాంచ్‌.. ఇవే పూర్తి వివరాలు!

Xiaomi 17 Ultra Global Release Latest News: ప్రాముఖ చైనీస్ బ్రాండ్ షావోమీ (Xiaomi) మార్కెట్లోకి మరో ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కెమెరాతో పాటు ప్రీమియం లుక్లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఈ మొబైల్ Xiaomi 17 Ultra స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. దీనిని షావోమీ డిసెంబర్ 26న చైనాలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. అయితే, కంపెనీ మాత్రం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి లాంచ్ తేదీని వెల్లడించలేదు. తేదిని వెల్లడించలేకపోయినప్పటికీ, అతి త్వరలోనే లాంచ్ చేసుట్లు వెబ్సైట్లో మైక్రో బ్లాగ్ ప్రత్యేక్షమైంది.
అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఈ Xiaomi కంపెనీ అధికారక వెబ్సైట్లో Xiaomi 17 Ultra స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన పోస్టర్ను కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో కంపెనీ లైకాతో భాగస్వామ్యంతో కెమెరాను అందించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన టెలిఫోటో కెమెరాతో పాటు నైట్ ఫోటోగ్రఫీ ఫీచర్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటులో లైట్లో కూడా చాలా చక్కగా ఫోటోగ్రఫీ చేసేందుకు వీలుగా అనేక రకాల కొత్త ఫీచర్స్ను కూడా అందించింది. దీనిని కంపెనీ మొదట చైనాలో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చి.. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవలే లీక్ అయిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ Xiaomi 17 Ultra స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 SoC ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇందులో ప్రధానంగా 200MP టెలిఫోటో కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతో పాటు 1-అంగుళాల సెన్సార్తో 50MP కెమెరా, 50MP అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ కెమెరాలు కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని ఫ్రంట్ భాగంలో 50MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్ EV కారు.. ఇక మార్కెట్లో అద్భుతమే!
ఇక ఈ Xiaomi 17 Ultra స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయితే, సుమారు రూ. 83,000 ధరతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్తో పాటు కొన్ని ఫీచర్స్ పరంగా Xiaomi 15 Ultra మాదిరిగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక దీనిని కంపెనీ 16GB ర్యామ్తో పాటు 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో లాంచ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ససోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను Xiaomi కంపెనీ మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్స్తో పాటు వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్లో తీసుకు రాబోతోంది. ఇందులోని ప్రధాన వేరియంట్ శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీని వల్ల ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసేవారు నెట్వర్క్లు లేని ప్రాంతాలలో కూడా ఎంతో సులభంగా కాల్స్తో పాటు SMSలు కూడా సులభంగా పంపొచ్చు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మాత్రం శాటిలైట్ ఫీచర్లు లేకుండా వస్తోంది.
Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్ EV కారు.. ఇక మార్కెట్లో అద్భుతమే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook