Xiaomi 17 Ultra మొబైల్ వచ్చేసింది.. 200MP కెమెరాతో పాటు ఎన్నో ఫీచర్స్!

Xiaomi 17 Ultra Launch Date In India Telugu News: అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నా షియోమి 17 అల్ట్రా స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్‌లోకి విడుదల అయింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కెమెరాతో లాంచ్ అయింది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 26, 2025, 05:15 PM IST

Xiaomi 17 Ultra Launch Date In India: ప్రముఖ షియోమి కంపెనీ మొబైల్స్‌కి మార్కెట్‌లో అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో కూడిన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చాలామంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ప్రీమియం కెమెరాతో విడుదల చేసే మొబైల్స్ ను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇటీవల మార్కెట్లోకి Xiaomi 17 Ultra విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా పరిచయం చేసింది. ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ చైనా మార్కెట్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, కంపెనీ అతి త్వరలోనే భారత మార్కెట్‌లోకి కూడా విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ లైకా 1 అంగుళాల కెమెరా సెన్సార్‌తో విడుదలైంది. ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Xiaomi 17 Ultraను స్మార్ట్ ఫోన్ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన భారీ 6800mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌పై రన్ కాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే... 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ ధర చైనా మార్కెట్‌లో రూ.89 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక 16 జిబి ర్యామ్‌తో కూడిన వేరియంట్ రూ.98 వేల నుంచి అందుబాటులో ఉంది. అలాగే 1TB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ను కలిగిన ఈ మొబైల్ ధర లక్ష రూపాయలకు పై గానే ఉంది. అక్కడ ఈ మొబైల్‌పై కొన్ని ఈ కామర్స్ కంపెనీలో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా షియోమి 17 అల్ట్రా లైకా ఎడిషన్ ధర కూడా వేరుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 512 జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ లక్ష రూపాయల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక ఇందులోనే హై ఎండ్ వేరియంట్ రూ.1.15 లక్షలకు లభిస్తోంది.

Xiaomi 17 అల్ట్రా స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన విక్రయాలను కంపెనీ చైనా మార్కెట్లో డిసెంబర్ 27వ తేదీ నుంచి ప్రారంభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటికి సంబంధించిన విక్రయాలను స్టోర్స్‌తో పాటు ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ వెబ్సైట్‌లో కూడా ప్రారంభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికారిక సమాచారం.  ఈ మొబైల్ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.9-అంగుళాల M10 OLED LTPO ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 2608×1200 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్ తో పాటు 1Hz నుండి 120Hz వరకు అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా HDR10+, డాల్బీ విజన్ వంటి డిస్ప్లే స్పెషల్ ఫీచర్స్‌ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన రీన్‌ల్యాండ్ ట్రిపుల్ ఐ-ప్రొటెక్షన్‌ను ఫీచర్ ని కూడా అందిస్తోంది. అలాగే డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం కంపెనీ ఇందులో Xiaomi సిరామిక్ గ్లాస్ 2.0 కూడా అందించింది.

Xiaomi 17 అల్ట్రా స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ అయింది. అంతేకాకుండా ఇది Adreno 840 GPU కి కూడా సపోర్ట్ను అందిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన Xiaomi HyperOS 3.0 సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇక ఈ మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన  లైట్ ఫ్యూజన్ 1050L సెన్సార్‌తో ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు రాత్రి కూడా ఫోటోగ్రఫీ చేసేందుకు చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా సెన్సార్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో సెకండరీ కెమెరా 200MP టెలిఫోటో లెన్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇందులో 30cm టెలిఫోటో మాక్రో షాట్‌లకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

