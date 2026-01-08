English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hero HF Deluxe 2026: రూ.55 వేలకే 2026 హీరో HF డీలక్స్ బైక్.. లీటర్‌కు 95 కి.మీ మైలేజీ.. ఫీచర్లు లీక్‌!

Hero HF Deluxe 2026 Price: అతి త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి 2026 సంవత్సరం హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మోటార్ సైకిల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది 95 కిలోమీటర్ల మైలేజీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా చీప్ ధరలోనే హీరో కంపెనీ విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Hero HF Deluxe 2026 Price: భారత మార్కెట్లో హీరో కంపెనీ విడుదల చేసే అన్ని మోటార్ సైకిల్ లకు మంచి గుర్తింపు ఉంది.. ముఖ్యంగా హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మోటార్ సైకిల్ కి మంచి ప్రజాదరణ ఉంది. పల్లె ప్రాంతాల్లో జీవించే చాలామంది ఎక్కువ మైలేజీ కోసం ఈ మోటార్ సైకిల్ ను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు. టీవీఎస్ ఎక్సెల్ తర్వాత రైతులు కొనుగోలు చేసే మోటార్ సైకిళ్లలో ఇది ఒకటి. కాబట్టి భారత గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ మోటార్ సైకిళ్లను కొత్త కొత్త మోడల్స్‌తో ఎప్పటినుంచో విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. అయితే అతి త్వరలోనే 2026 సంవత్సరం హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మోడల్ కూడా విడుదల కాబోతోంది. 

మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మరికొద్ది రోజులు ఆగాల్సి ఉంటుంది.. హీరో కంపెనీ 2026 సంవత్సరం హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మోడల్‌ను త్వరలోనే విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది గత మోడల్స్ తో పోలిస్తే ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన మైలేజీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. 

2026 హీరో HF డీలక్స్ మోటార్ సైకిల్ తక్కువ ధరలోని అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ లీటర్కు 95 కిలోమీటర్ల మైలేజీ తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అంతేకాకుండా త్వరలో విడుదల కాబోయే కొత్త మోడల్ హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మోటార్ సైకిల్ చాలా ప్రత్యేకమైన ఇంజన్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మోటార్ సైకిల్ ధర రూ.55 వేల రూపాయలతో ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వేరియంట్ ను బట్టి ధర ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. పాత మోడల్తో కంపేర్ చేసి చూస్తే కొత్త మోడల్ లో స్టిక్కరింగ్ మార్చినట్లు తెలుస్తోంది. ట్యాంకు పై ఉండే గ్రాఫిక్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు లీకైన ఫోటోలు చూస్తే తెలుస్తోంది. 

అలాగే ఈ మోటార్ సైకిల్ బాడీ ప్యానెల్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. 2026 సంవత్సరం కొత్త మోడల్ హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ లుకింగ్ పరంగా చాలా బాగుండబోతోంది. ప్రస్తుతం రెడ్ కలర్ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన ఓ ఫోటో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. దీన్నిబట్టి చూస్తే హీరో కంపెనీ ఈ మోటార్ సైకిల్‌ను ప్రీమియం లుక్కులో వినియోగదారులకు పరిచయం చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మంచి ఇంజన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా హై ఎండ్ వేరియంట్లలో డిస్క్ బ్రేక్ సపోర్టును కూడా అందుబాటులో ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది భారత మార్కెట్లోకి విడుదలయితే.. చాలా మోటార్ సైకిళ్లతో పోటీపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా విడుదలకు ముందే భారత మోటార్ సైకిల్ మార్కెట్లో మంచి పేరు సంపాదించుకుంది.

