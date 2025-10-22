English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hero Hf Deluxe Ev Bike: హీరో ప్రభంజనం.. 250 కిమీ మైలేజీతో HF డీలక్స్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌.. రూ.35 వేలకే మీ సొంతం..

Hero Hf Deluxe Ev Bike: హీరో ప్రభంజనం.. 250 కిమీ మైలేజీతో HF డీలక్స్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌.. రూ.35 వేలకే మీ సొంతం..

Hero Hf Deluxe Electric Bike Price: ప్రముఖ మోటార్ సైకిల్ కంపెనీ హీరో నుంచి అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ బైక్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లతో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.. అంతేకాకుండా ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 250 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది.

Hero Hf Deluxe Electric Bike Price: పెట్రోల్‌తో పాటు డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతుండడంతో అన్ని దేశాల్లో ఎప్పుడు పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి.. తగ్గుతున్నాయో ఎవరికీ అర్థం అవ్వట్లేదు. దీంతో చాలామంది పెట్రోల్‌తో కూడిన వాహనాలను కొనుగోలు చేసేందుకు అంతగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్ని మోటార్ సైకిల్ కంపెనీలు ఎలక్ట్రిక్ వేరియన్స్‌లో కొత్త కొత్త బైక్‌లను విడుదల చేస్తూ వస్తున్నాయి. 

ప్రముఖ హీరో కంపెనీ కూడా తమ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు విపరీతంగా వార్తలు వస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి..

హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాల ద్వారా తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 250 కిలోమీటర్లకు పైగా మైలేజీ అందిస్తుందని వార్తలు విపరీతంగా వస్తున్నాయి. అలాగే ధర పరంగా కూడా ఈ మోటార్ సైకిల్ చాలా తక్కువ ధరలో లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ మోటార్ సైకిల్‌ను హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ పేరు మీద విడుదల చేయడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి.. అయితే, ఈ బైక్ గ్రామీణ స్థాయిలో మంచి ప్రజాదరణ ఉంది. అందుకే ఈ పేరుతో విడుదల చేస్తే హీరో కంపెనీ పేరు మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే మంచి డిమాండ్ కూడా సొంతం చేసుకోవచ్చని సమాచారం.

ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ అతిపెద్ద భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది దీంతోపాటు ప్రత్యేకమైన సస్పెన్షన్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే హీరో కంపెనీ ఈ మోటార్ సైకిల్‌పై ఇప్పటికీ, ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయకపోయినప్పటికీ లీకైన వివరాల ప్రకారం.. ఇది అత్యద్భుతమైన టెక్నాలజీ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. హీరో హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ధరకు సంబంధించిన వివరాలు కూడా ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లీకయ్యాయి.. ఈ మోటార్ సైకిల్ ధర కేవలం రూ. 35000 ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.. అంతేకాకుండా ఇది వివిధ వేరియన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ప్రారంభ వేరియంట్ ధర రూ.35 వేల లోపు ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.

నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని తీసుకొని రాయబడింది. అలాగే లీకైన వార్తలను ఆధారంగా తీసుకొని ఇక్కడ వివరించాము. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ వార్తను జీ న్యూస్ ధ్రువీకరించదు..

