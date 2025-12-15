English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Oneplus 15R మొబైల్‌ డిసెంబర్‌ 17న లాంచ్‌.. ధర, ఫీచర్స్‌ లీక్‌!

Oneplus 15R Price In India: డిసెంబర్‌ 17న భారత మార్కెట్‌లోకి OnePlus 15R మొబైల్ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం బ్యాటరీతో పాటు అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:28 PM IST

Oneplus 15R Price In India Telugu News: ప్రముఖ OnePlus కంపెనీ తమ కొత్త ఆర్‌ సిరీస్‌ మొబైల్‌ను త్వరలోనే విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ క్లాసిక్‌ లుక్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇది OnePlus 15R పేరుతో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అంతేకాకుండా లాంచింగ్‌కి ముందే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు ధర లీక్‌ అయ్యాయి. అయితే, దీనిని కంపెనీ ఈ ఏడాది డిసెంబర్‌ 17న భారత్‌లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు వన్‌ప్లస్‌ కంపెనీ మరికొన్ని పరికరాలు కూడా విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన లీక్ అయిన వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ OnePlus 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ పర్పుల్ రంగులో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు లీక్‌ వివరాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్‌ భాగంలో ప్రీమియం 32MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీనికి ప్రత్యేకమైన ఆటోఫోకస్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తున్నారు. అలాగే దీనిని కంపెనీ రెండు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో విడుదల చేస్తున్నట్లు టెక్‌ టిప్‌స్టర్‌ @passionategeekz తమ సోషల్ మీడియా అకౌంట్‌ ద్వారా షేర్‌ చేశారు. మొదటి స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ 256GBతో ధర రూ.47,000 నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇక రెండవ వేరియంట్‌  512GB స్టోరేజ్‌తో ధర రూ.52,000 నుంచి లభించబోతున్నట్లు లీక్‌ వివరాలు చెబుతున్నాయి. 

అంతేకాకుండా ఈ కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్స్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.3 వేల నుంచి రూ.4 వేల వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. అలాగే OnePlus స్టోర్స్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ.3,000 వరకు తగ్గింపు కూడా పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర కాస్త తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కూడా సమాచారం. ఈ OnePlus 15R నలుపుతో పాటు ఆకుపచ్చ రంగులలో విడుదల చేసే ఛాన్స్‌ ఉందని లీక్‌ వివరాల్లో పేర్కొన్నారు. అలాగే ఈ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో భాగంగా OnePlus Pad Go 2 టాబ్లెట్‌ను కూడా ఆవిష్కరించే ఛాన్స్‌ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్‌ EV కారు.. ఇక మార్కెట్‌లో అద్భుతమే!

OnePlus 15R స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యాక్‌ సెటప్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది వెనకాలో సోనీ IMX709 సెన్సార్స్‌తో కూడిన కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది. అదనపు కెమెరాలు ఓమ్నివిజన్ సెన్సార్స్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్స్‌ 7,400mAh బ్యాటరీతో పాటు ఆక్సిజన్ OS 16 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతాయి. అలాగే  IP69 రేటింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్‌ కోసం 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌పై రన్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

