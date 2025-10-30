Honda 0 Series Electric Suv Price And Mileage Details In Telugu: భారత మార్కెట్తో పాటు ప్రపంచ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్లకు సంబంధించిన క్రేజ్ రోజురోజుకు విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది.. ఇప్పుడు ఈ కార్లే ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ను శాసిస్తున్నాయి. అతి తక్కువ ధరల్లోనే విడుదల అయ్యే ఎలక్ట్రిక్ కార్లను చాలామంది ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.. ముఖ్యంగా ఎక్కువ మైలేజీ ఇచ్చే ఈ కార్లను ఎగబడి మరీ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్ని ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు ఇవే లక్షణాలతో కొత్త కొత్త కార్లను విడుదల చేస్తున్నాయి. అయితే, అతి త్వరలోనే హోండా కంపెనీ కూడా అద్భుతమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్ను విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ కారు చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు.. ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ కారుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
హోండా కంపెనీ 0 సిరీస్తో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV ని భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టబోతోంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్తో.. అద్భుతమైన మైలేజీతో విడుదల కాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ అన్ని కార్ల లాగా కాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన ఇంటీరియర్ డిజైన్తో విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ జపాన్ మొబిలిటీ షోలో భాగంగా ప్రదర్శించినట్లు కూడా తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ కారు ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ SUV విభాగంలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని మొట్టమొదటి ప్రీమియం కారుగా హోండా కంపెనీ అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.
భారతదేశంలో HONDA కంపెనీ CBU మోడల్ లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే 0 సిరీస్లో కంపెనీ 2030 సంవత్సరం నాటికి ఈ సిరీస్లో మొత్తం 30 ఎలక్ట్రిక్ కార్లను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇక హోండా జీరో సిరీస్ మోడల్కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే. దీనిని కంపెనీ రెండు రకాల మోటర్ వేరియంట్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ముందుగా సింగిల్ మోటార్ వేరియంట్లో విడుదల చేసి ఆ తర్వాత డ్యూయల్ మోటర్ వేరియంటులో ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇక సింగిల్ మోటర్ వెర్షన్ కారు 241 bhp శక్తిని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు.. డ్యూయల్ మోటార్ వెర్షన్ 482 bhp శక్తి కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (RWD), ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) వెర్షన్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 90 kWh బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కారుకు సంబంధించిన మైలేజీ వివరాలు కూడా ఇటీవల లీక్ అయ్యాయి. ఈ వివరాల ప్రకారం.. ఈ కారు 490 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ రేంజ్ను అందిస్తుంది. అయితే ఈ కారును హోండా కంపెనీ వచ్చే ఏడాది జనవరిలో లేదా మార్చి నెలలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. దీని ధర రూ.45 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
