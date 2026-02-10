Oppo K14x 5G ఫోన్‌ గ్రాండ్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, ధర వివరాలు ఇవే!

Oppo K14x 5G Price: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ఒప్పో మార్కెట్లోకి మరో అద్భుతమైన మొబైల్ను విడుదల చేసింది. ఇది ఒప్పో K14x 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 6nm ప్రాసెసర్తో లాంచ్ చేసింది. ఇది చాలా అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్లో విడుదలైంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఒప్పో K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది IP64-రేటెడ్తో వినిపిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వేరియంటును బట్టి ధర అందుబాటులో ఉంది.. ముఖ్యంగా 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ ధర రూ.14 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఇక 6జిబి ర్యాంతో పాటు 128gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ రూ. 16,000 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ నుంచి ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీంతోపాటు ఒప్పో ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్లలో కూడా లభిస్తుంది. మొదటి సెల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ తీసుకున్న ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి. Oppo K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ 6.75-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే ను కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 6nm ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయింది. అలాగే స్టోరేజ్ను పెంచుకోవడానికి మైక్రో ఎస్డి కార్డ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తుంది. ఇది Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16పై రన్ అవుతుంది. ఈ Oppo K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకమైన IP64 రేటింగ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని వెనక భాగంలో ప్రత్యేకమైన సెన్సార్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు అదనంగా 2-మెగాపిక్సెల్ పోర్ట్రెయిట్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.
ఇక ఈ Oppo K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్లు కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ఒప్పో కంపెనీ 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇది ప్రత్యేకమైన 5G, డ్యూయల్ 4G VoLTE, Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.4 కనెక్టివిటీ ఫీచర్లతో లభిస్తుంది.
