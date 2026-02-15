Poco C81 Pro ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌ వివరాలు ఇవే!

Poco C81 Pro Price Cut: చైనీస్ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ పోకో త్వరలో మార్కెట్లోకి తమ కొత్త సిరీస్ మొబైల్ విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ సీసీరీస్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది పోకో c81 ప్రో పేరుతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గత ఏడాది పోకో సి85 తేడాది డిసెంబర్లో భారత్లో విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, దీనికి అప్డేటెడ్ వెర్షన్లోనే ఈ కొత్త మొబైల్ సిరీస్ విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పోకో C81 ప్రో స్మార్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.. కానీ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో లీకై విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.. దీనిని కంపెనీ 25128PC17G మోడల్ నెంబర్తో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నట్లు సమాచారం.. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ HD+ రిజల్యూషన్తో 6.9-అంగుళాల LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Unisoc T7250 ప్రాసెసర్వై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా మరెన్నో అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇక ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న Poco C85 5G స్మార్ట్ ఫోన్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకమైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.9-అంగుళాల LCD ప్యానెల్ డిస్ప్లే ని కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 6,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం కంపెనీ 15W చార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతోపాటు Android 15 ఆధారంగా HyperOS 3 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. అలాగే త్వరలో విడుదల కాబోయే సిరీస్.. Redmi A7 Pro రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్గా విడుదల అయ్యే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Redmi 14C 5G Offer: రెడ్మీ 5G ఫోన్ కేవలం రూ.6,500కే! సగం ధరకే స్మార్ట్ఫోన్..అదిరిపోయే ఆఫర్!
ఈ Poco C81 Pro స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే అదనంగా మరో కెమెరాను కలిగి ఉండబోతోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో వీడియో కాలింగ్ కోసం.. కంపెనీ ఇందులో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా అందించింది. అయితే, ఇప్పటికి పోకో సి85 మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.. అతి త్వరలోనే పోకో కంపెనీ పోకో ఎక్స్ 8 ప్రో మాక్స్తో పాటు ఎక్స్ 8 ప్రోను కూడా విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని ముందుగా చైనాలో విడుదల చేసి ఆ తర్వాత భారత మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే ఛాన్సులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
