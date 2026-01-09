Itel Zeno 20 Max India Launched: ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ కంపెనీ ఐటెల్ తమ కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ జెనో 20 మ్యాక్స్ (Itel Zeno 20 Max) పేరుతో భారత్లో విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ఇది గతంలో విడుదలైన అన్ని మొబైల్ మోడల్స్తో పోలిస్తే చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ కేవలం రూ.7 వేల లోపే అందుబాటులోకి తీసుకురావడం విశేషం. జెనో 20 మ్యాక్స్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది ప్రీమియం కెమెరా గ్రిడ్ డిజైన్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా కంపెనీ దీనిని రెండు స్టోరేజ్ (3GB, 4GB RAM) వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అయితే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం.
ఐటెల్ జెనో 20 మ్యాక్స్ స్మార్ట్ ఫోన్(Itel Zeno 20 Max)కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది మొత్తం రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. 3gb ర్యామ్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ.5,799 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. ఇక 4 జిబి ర్యామ్ కలిగిన వేరియంట్ రూ.6,169తో లభిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ మొత్తం మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ మల్టీ టాస్కింగ్ పరంగా కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. జెనో 20 మ్యాక్స్ డిజైన్ సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది చూడడానికి చాలా సన్నగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది.
అలాగే ఇది MIL-STD-810H మిలిటరీ-గ్రేడ్ సర్టిఫికేషన్ను పొందిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే.. ఈ Itel Zeno 20 Max మొబైల్ IP54 రేటింగ్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తేలికపాటి వర్షంలో కూడా ఇది పాడవకుండా ఉంటుంది. ఇక ఈ మొబైల్ 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతుతో 6.6-అంగుళాల HD+ IPS డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఇది ఆల్వేస్-ఆన్ డిస్ప్లేతో కూడా అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ మొబైల్ ద్వారా అద్భుతమైన సౌండ్ అనుభూతిని పొందేందుకు DTS పవర్డ్ సౌండ్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది.
ఈ Itel Zeno 20 Max స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ప్రాసెసర్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది T7100 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తుంది. సెక్యూరిటీ కోసం అదనంగా ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్ కూడా ఉండడం విశేషం.. ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన వెనక భాగంలో ఉన్న కెమెరాలు వివరాల్లోకి వెళితే.. స్లైడింగ్ జూమ్ బటన్తో కూడిన 13MP కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. ఇది ఫోటోలు తీయడానికి ఎంతో హ్యాండీగా ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో ఫ్రంట్ భాగంలో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన 8MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందిస్తోంది. మెరుగైన ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఇందులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీతో కూడిన కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు కూడా ఉండడం ఆశ్చర్యం. ఇక ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులో ఉంది.
